 "Не звільняєш - звільняйся", - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты пикетируют Офис генпрокурора с требованием отпустить Юлию Кузьменко из-под стражи и прекратить ее уголовное преследование. Митингующие развернули банер на входе в здание суда с призывом освободить Кузьменко, также они держат листовки с фото Кузьменко и требованием ее освобождения.
В заявлении участников митинга говорится: "Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сегодня несет персональную политическую ответственность за то, что врач Юлия Кузьменко продолжает находиться за решеткой.
Именно поэтому от генпрокурора Руслана Рябошапки мы требуем:
1. Извинений за ложь и манипуляцию своего подчиненного - прокурора Сергея Зузака во время судебных заседаний по делу Юлии Кузьменко;
2. Озвучить свою собственную позицию по изменению меры пресечения для врача Юлии Кузьменко на любую, не связанную с содержанием под стражей с учетом его предыдущего заявления от 30 января 2020 о том, что имеющихся доказательств по делу недостаточно;
3. Согласовать ходатайство об изменении меры пресечения на время расследования на любую, не связанную с содержанием под стражей. В случае отказа - подать в отставку!"
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и хирург Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Рошен никто не захотел купить, коммуналка выросла в разы, доллар не стал по 10 он просто вырос в три раза, коррупция не захотела самоустранится, сынка в раду пристроил (но это-же не кумовство), друзей везде пристроил, ато все не заканчивалось, вроде как война, но визовый режим с оккупантом это минус столько избирателей, и мальдивы инкгнито с офшорами этими (ну как-же без них), и с олигархами не получилось (ну не бить же себя по голове в самом-то деле)......
А так оно конечно - титул сивчелого борцуна с мельницами - это красиво.
Воспитатель ПТУ Чекатило имел 2 высших образования. что не мешало ему насиловать и убивать людей в огромных количествах.
За первый месяц 2020 года Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил почти 200 тысяч гривен зарплаты