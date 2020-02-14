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 Общество, Фоторепортаж
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 "Не звільняєш - звільняйся", - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием суда с утра проходит акция в поддержку хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты пикетируют Офис генпрокурора с требованием отпустить Юлию Кузьменко из-под стражи и прекратить ее уголовное преследование. Митингующие развернули банер на входе в здание суда с призывом освободить Кузьменко, также они держат листовки с фото Кузьменко и требованием ее освобождения.

В заявлении участников митинга говорится: "Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сегодня несет персональную политическую ответственность за то, что врач Юлия Кузьменко продолжает находиться за решеткой.

Именно поэтому от генпрокурора Руслана Рябошапки мы требуем:

1. Извинений за ложь и манипуляцию своего подчиненного - прокурора Сергея Зузака во время судебных заседаний по делу Юлии Кузьменко;

2. Озвучить свою собственную позицию по изменению меры пресечения для врача Юлии Кузьменко на любую, не связанную с содержанием под стражей с учетом его предыдущего заявления от 30 января 2020 о том, что имеющихся доказательств по делу недостаточно;

3. Согласовать ходатайство об изменении меры пресечения на время расследования на любую, не связанную с содержанием под стражей. В случае отказа - подать в отставку!"

Читайте также: Убийство Шеремета: рассмотрение апелляций защиты Дугарь и Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 01
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 02
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 03
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 04
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 05
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 06
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 07
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 08
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 09
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 10
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 11
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 12
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 13
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 14Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 15
Не звільняєш - звільняйся, - активисты под Офисом генпрокурора требуют снять обвинения с Кузьменко 16

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и хирург Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3175713
 
   
 Топ комментарии
 
Это и есть работа. "Рошен" трудоустроит всех!
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Ти диви скільки кацапів набігло - трудяги, не прогулюють, працюють, сруть. Коли обід маєте, кідараси, може хоч вспіють почистити за вами?
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Это и есть работа. "Рошен" трудоустроит всех!
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тебе не светит, с диагнозом 7Б не берут, ты обиделся
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Это проститутки на работе! Каждый даёт, что может!
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Позволь мне задать тебе такой же вопрос, Петрович
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а ты почему не на работе, небось вкалываешь на галерах, аж ладошки вспотели, вспетрович "Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко - Цензор.НЕТ 1053
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азтывыстам тока дай погорлопанить -за двойной гонорар они порвут себе глотку на британский флаг. а за тройной забудут ридну матку
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Разгар рабочего дня. Ладно, пенсы, не вопрос. Но на что живут эти соевые патриоты?
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Но потом что-то пошло не так....
Рошен никто не захотел купить, коммуналка выросла в разы, доллар не стал по 10 он просто вырос в три раза, коррупция не захотела самоустранится, сынка в раду пристроил (но это-же не кумовство), друзей везде пристроил, ато все не заканчивалось, вроде как война, но визовый режим с оккупантом это минус столько избирателей, и мальдивы инкгнито с офшорами этими (ну как-же без них), и с олигархами не получилось (ну не бить же себя по голове в самом-то деле)......
А так оно конечно - титул сивчелого борцуна с мельницами - это красиво.
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* ни одна мельница за пять лет не пострадала.
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И на выборах в знак уважения не дали остаться президентом на второй срок.
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А я требую пересажать аХтивистов!
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Я требую чтобы ты сел на бутылку, сажатель. Хотя ты даже не не почувствуешь
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Активисты тренеруются...им ещё ******* с кичи вызволять
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якщо президент нєлох оманський то хто тоді генпрокурор якого він призначив і хто всі ті клоуни що він набрав собі у світу,\?
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Ти диви скільки кацапів набігло - трудяги, не прогулюють, працюють, сруть. Коли обід маєте, кідараси, може хоч вспіють почистити за вами?
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А где баннеры, чтобы посадить Петра или Свинарчука?
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Группа бомжей по вызову прибыла на задание) "Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко - Цензор.НЕТ 9580
Воспитатель ПТУ Чекатило имел 2 высших образования. что не мешало ему насиловать и убивать людей в огромных количествах.
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За то ,что она под присягой не всегда говорит правду -автоматом должна быть тюрма.
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Правильно. И Портнова назначить на должность генпрокурора!
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Не под тем офисом Под офисом президента нужно! Решения принимаются там!
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