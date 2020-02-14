 Гончарук презентовал "еМалятко": 20 минут вместо 2 недель понадобится родителям для оформления госуслуг, связанных с рождением ребенка. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка - презентовали комплексную услугу еМалятко у Киеве. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями", - говорится в сообщении.

Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А вскоре - онлайн на портале "Дія".

"Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы - сразу все 10", - отметил премьер.

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