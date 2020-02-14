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 Политика Украины, Общество
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 Гончарук презентовал "еМалятко": 20 минут вместо 2 недель понадобится родителям для оформления госуслуг, связанных с рождением ребенка. ФОТО

Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А вскоре появится онлайн на портале "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка - презентовали комплексную услугу еМалятко у Киеве. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями", - говорится в сообщении.

Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А вскоре - онлайн на портале "Дія".

"Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы - сразу все 10", - отметил премьер.

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Гончарук презентовал еМалятко: 20 минут вместо 2 недель понадобится родителям для оформления госуслуг, связанных с рождением ребенка 01
Гончарук презентовал еМалятко: 20 минут вместо 2 недель понадобится родителям для оформления госуслуг, связанных с рождением ребенка 02

Источник: https://censor.net.ua/p3175696
 
 
 Топ комментарии
 
Так ведь с дипломом института Саломона есть всего два пути...или в массовку на Интере...или премьером в зеленое стадо....более этот диплом нигде не котируется....
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Гончарук презентовал "еМалятко": 20 минут вместо 2 недель понадобится родителям для оформления госуслуг, связанных с рождением ребенка - Цензор.НЕТ 7737 08.02.2019 "Гройсман об услуге "Е-малятко": В госучреждения можно вообще не идти" Коли збираєтесь похизуватися власними здобутками?
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Теперь надо в студию Интера пойти...деньжат на массовке заработать....типа высшее образование института Саломона есть...должны взять...раньше то брали...
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Жінкам , які доглядають дітей, виплачується державна допомога в суммі -861 гривня. Скільки вартують памперси для немовляти на місяць?
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Просто потрібно зрозуміти - допоки народ не прибере зєбуїнів від влади, вони розкрадуть Україну в рази більще за режим Януковича.
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Держава в смартфоне: «Я собрала больше 70 справок, чтобы получить выплаты на детей от государства»

Источник: https://elise.com.ua/2020/02/14/derzhava-v-smartfone-ya-sobrala-bolshe-70-spravok-chtoby-poluchit-vyplaty-na-detej-ot-gosudarstva/ © ELISE JOURNAL
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Это , что Достежение или Простая Работа , которую Должен Делать Клерк.
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Это реформа.
А простая работа - работать "как всегда было".
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Они это представляют как не###ццо крутое достижение - за простую работу себе премию не выпишешь..)
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Насправді це непогано. Хоча я не знаю, на що треба витрачати 2 тижня. У РАГСі свідоцтво про народження видають за 10 хвилин, у центрі надання послуг реєстрація- ще 10 хвилин.
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ідіот там 3-5 в одну, а в нас 10!!! Що в тих 10? Мабуть чотири довідки на довідку...
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А уменьшить срок в 9 месяцев до 20 минут слабо?))
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Дело неплохое, но пиар политиков, чиновников на всем, как в соседней Рашке.
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Вспоминаю, как Порошок рассекал по всей Украине ленточки перерезал...такого даже в Рашке нет.
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міст вдкривав десь в Одеській області свого часу, тоді жарт з'явився про шампанське... Але відносно рашки неправі, ми далеко від неї не пішли, ***** відкривав кримський міст.
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Кримський міст - то був всекацапський проект - я б здивувався, якщо б ***** на відкритті не пропіарився б.
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А я про всех политиков и говорю, про нынешних и папередников.
Народ честно, нормально цивилизованно жить хочет, а они (политики) до сих пор на совок дрочат. Гончарук презентував "єМалятко": 20 хвилин замість 2 тижнів знадобиться батькам для оформлення держпослуг, пов'язаних з народженням дитини - Цензор.НЕТ 3639
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Теперь надо в студию Интера пойти...деньжат на массовке заработать....типа высшее образование института Саломона есть...должны взять...раньше то брали...
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Так ведь с дипломом института Саломона есть всего два пути...или в массовку на Интере...или премьером в зеленое стадо....более этот диплом нигде не котируется....
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Саламона закончил прокурор Рябошапка, как раз успел до закрытия этой шарашкиной конторы как не соответствующей стандартам высшего образования. Гончарук закончил другую шарашкину контору, называется МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом). Но уровень примерно тот же, что и у Саламона.
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" Это ж не премьер сделал, а программисты сделали"

Так любую реформу реализует не лично премьер или президент - они принимают решение, дают поручения.
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Да-да....вот только в данном случае принимали решение и давали поручения...Президент Порошенко...и премьер Гройсман.....зеленое стадо ко всему этому ни какого отношения не имеет....
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В данном случае - это правительственная реформа - президент - что нынешний, что бывший к ней не имеет отношения. И да, началась она под руководством Гройсмана, надеюсь, что завершится под руководством Гончарука. Порошенко ты сюда не примазывай.
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ты хочешь сказать, что Гройсман придумал е-Малятко? А Гончарук что?
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Я не думаю, что Гройсман что-то лично придумывал - он давал поручения, осуществлял общий контроль - собственно тоже самое, что сейчас Гончарук делает. Придумывали чиновники рангом пониже - они же скорее всего и сейчас над этой темой работают.
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ну конечно ни тот ни другой не придумывал, и даже поручение не давали.
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Поручения давали скорее всего - это все-таки не просто разработка - это внесение существенных изменений в работу бюрократического аппарата.
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думаешь хоть один премьер стоял возле е-малятка, кроме подписи и одобрения?
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Одобрение, поручение на выделенеи средств на разработку и тд - разумеется, что ни один премьер ни одной реформы самолично не делал, но и без участия премьер-министров эта реформа не обошлась.
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ну так и представлять должны разработчики, а не премьер-министры. А так - официальный плагиат. Премьер-министры меняются, а разработки остаются.
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Разработчики делали свою часть работы, чиновники - свою. Изменение работы бюрократического аппарата - это ведь далеко не чисто программный продукт.
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идиоты!

08.02.2019
Запрацювала система «Е-малятко»

Цього тижня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, спрямований на створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних із народженням дитини. Це один із кроків, які здійснює Уряд для підтримки народжуваності в країні та відповідального батьківства.
Усі послуги, пов'язані з народженням дитини, в системі «Е-малятко»
Уже кілька років поспіль Кабмін здійснює дебюрократизацію соціальних послуг. Зокрема, вже зараз у кожному пологовому будинку за спрощеною процедурою можна отримати свідоцтво про народження дитини впродовж 24 годин (за минулий рік нею скористалися 162 тисячі громадян), зареєструвати місце її проживання (73 тисячі немовлят були зареєстровані таким чином), оформити в он-лайн режимі отримання соціальної допомоги при народженні дитини.
Зараз Уряд пропонує об'єднати процедуру отримання всіх послуг, пов'язаних із народженням дитини, в одному сервісі - «Електронне малятко» і підготував відповідний законопроект. Завдяки системі «Е-малятко» кожна сім'я зможе вдома через свій електронний кабінет подати одну уніфіковану заявку на отримання всіх послуг. Після її опрацювання різними службами громадянин отримає один витяг, один електронний документ. Ходити в різні установи буде не потрібно. В разі якщо громадянин захоче отримати всі ці документи в паперовому вигляді, він зможе зробити це в пологовому або у ЦНАПах.
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То це Гройсман запустив у 2019му чи Гончарук у 2020му. Чи тепер кожен рік буде запускатися з малятка?
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Гройсман запустил реформу, Гончарук представил первые результаты.
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гончарук будет торговать дырявыми презервативами ?
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08.02.2019 "Гройсман об услуге "Е-малятко": В госучреждения можно вообще не идти" Коли збираєтесь похизуватися власними здобутками?
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Наконец то сделанное а не с утра до ночи обещания-лапша на уши: будем работать, Гончарук /будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./Гончарук поручил /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ Поручил, - Гончарук/получит - Гончарук/Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. /Гончарук поручил /Прекратив схематоз и сделав министрам высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику , - Гончарук
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это было сделано еще в феврале прошлого года.
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Это до сих пор не сделано в полном объеме. А в феврале прошлого года это было только анонсировано, а не сделано.
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как зеленая моча на вкус? нравится? это реформа гройсмана и запущена она еще в начале прошлого года. еще в январе 2019 были приняты все необходимые законы и постановления об электронной регистрации. эти не сделали еще ничего. их задача мизерная - сделать приложение в телефоне. это не сделано. только "анонсы". программа телепередач на завтра...
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В отличие от тебя, макаки соевой, я испражения не употребляю. Это у тебя, мудака, задача гавнецом бросаться в политических конкурентов твоего работодателя.
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все? высрался? а теперь медленными прыжками - пшел нахер зебуин
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Высыраешься тут в основном именно ты и подобные тебе убогие ничтожества - уже год как высыраетесь ежедневно. И не тебе, дешевый ты кусок говна, меня посылать.
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Моей внучке четыре года. Свидетельство о рождении получили в роддоме по этой программе, которую наконец-то сделал Гончарук. Она запущено еще при Гройсмане. Так что успокойтесь.
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Надо говорить правду - чья идея, кто разработал. Честность украшает человека. Потому что достижение полезное, но рядовое, совсем не премьерского уровня, но как для команды - сойдет.
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дебил, этот проект при Гройсмане запустили.
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Суки, а что там презентовал Гройсман ещё хз когда?
Вы, блин, ещё долго собираетесь на чужем х#@ю в рай ехать?
Стабфонд уже просрали, международные дела просрали.
Забацайте для своего лохората е-дебилятко!
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Гройсман резко презентовал презент от резидента президенту презервативом с резервуаром прямо в резервации с резервистами....
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"Схожі сервіси в деяких країнах об'єднали 3-5 послуг в 1, а ми - одразу всі 10", - зазначив прем'єр." - впереди планеты всей? Все поривався спитати зелених: "Діджеталізація - від слова діджей? Просто "оцифровування" адмін. послуг не можна будо назвати?"
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від слова ішак, просто невірно переклали.
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Просто ВОНИ для знищення української мови використовують не лише російську, але й англійську.
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еМалятко має звучати російською "эмалятко"... і українською має звучати як емалятко, але аж ніяк не єммалятко.
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забыли сразу при рождении каждому маленку сразу давать права на вождение самоката
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Надолго ли? Сервис центры мвд которыми так гордились через 2 года существования закрыли. И с этим будет так же. Все для нарiда.
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Які великі здобутки... Ще в кінці 2018-го свідоцтво оформив прямо в пологовому (сьогодні здав документи, наступного дня забрав), а на допомогу при народженні дружина сама в онлайні подала заявку.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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