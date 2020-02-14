 Гончарук презентовал "еМалятко": 20 минут вместо 2 недель понадобится родителям для оформления госуслуг, связанных с рождением ребенка. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка - презентовали комплексную услугу еМалятко у Киеве. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями", - говорится в сообщении.
Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А вскоре - онлайн на портале "Дія".
"Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы - сразу все 10", - отметил премьер.
Источник: https://elise.com.ua/2020/02/14/derzhava-v-smartfone-ya-sobrala-bolshe-70-spravok-chtoby-poluchit-vyplaty-na-detej-ot-gosudarstva/ © ELISE JOURNAL
А простая работа - работать "как всегда было".
Народ честно, нормально цивилизованно жить хочет, а они (политики) до сих пор на совок дрочат.
Так любую реформу реализует не лично премьер или президент - они принимают решение, дают поручения.
08.02.2019
Запрацювала система «Е-малятко»
Цього тижня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, спрямований на створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних із народженням дитини. Це один із кроків, які здійснює Уряд для підтримки народжуваності в країні та відповідального батьківства.
Усі послуги, пов'язані з народженням дитини, в системі «Е-малятко»
Уже кілька років поспіль Кабмін здійснює дебюрократизацію соціальних послуг. Зокрема, вже зараз у кожному пологовому будинку за спрощеною процедурою можна отримати свідоцтво про народження дитини впродовж 24 годин (за минулий рік нею скористалися 162 тисячі громадян), зареєструвати місце її проживання (73 тисячі немовлят були зареєстровані таким чином), оформити в он-лайн режимі отримання соціальної допомоги при народженні дитини.
Зараз Уряд пропонує об'єднати процедуру отримання всіх послуг, пов'язаних із народженням дитини, в одному сервісі - «Електронне малятко» і підготував відповідний законопроект. Завдяки системі «Е-малятко» кожна сім'я зможе вдома через свій електронний кабінет подати одну уніфіковану заявку на отримання всіх послуг. Після її опрацювання різними службами громадянин отримає один витяг, один електронний документ. Ходити в різні установи буде не потрібно. В разі якщо громадянин захоче отримати всі ці документи в паперовому вигляді, він зможе зробити це в пологовому або у ЦНАПах.
Вы, блин, ещё долго собираетесь на чужем х#@ю в рай ехать?
Стабфонд уже просрали, международные дела просрали.
Забацайте для своего лохората е-дебилятко!