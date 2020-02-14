 Убийство Шеремета: рассмотрение апелляций защиты Дугарь и Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

13:48 Дальше - слово прокурора Зузака. Он говорит о том, что доказательства важно рассматривать в комплексе, что совокупность доказательств прямо указывает на Юлию Кузьменко. Упоминает Зузак о том, что Кузьменко и Антоненко были знакомы с 2016 года, что это "была дружба или другие отношения" - но они не ограничивались общением по поводу ДТП. Общался, по информации обвинения, с Антоненко и гражданский муж Юлии Кузьменко.

13:36 "Я последние 2 месяца живу с ощущением нереальности происходящего. Кто-кто, а я то знаю, что не убивала Павла Шеремета, ни имею к его убийству никакого отношения - ни прямого, ни косвенного", - рассказывает сама Юлия Кузьменко.

Потом она в очередной раз говорит об обстоятельствах своего знакомства с Андреем Антоненко - такси, которое она вызвала, сбило его жену и ребенка. Далее Кузьменко рассказывает о том, что делала накануне убийства Шеремета и во время убийства - ранее много раз озвученную и ею, и свидетелями, и защитой информацию о встрече ребенка в аэропорту и о том, как на следующий день она осталась дома - у нее ещё продолжался отпуск.

13:20 Адвокат напоминает суду о том, что Юлия Кузьменко получила ряд наград и грамот - как за вклад в медицину, так и за волонтерскую деятельность.

"Вряд ли суд отменит постановление и вынесет новое", - добавляет Беспалый. И, тем не менее, говорит о том, что есть такая мера пресечения, как ночной домашний арест - который позволил бы Кузьменко и во время расследования проводить операции детям. Можно обеспечить все средства контроля, поясняет Беспалый - лишь бы Кузьменко имела возможность делать свою работу, а также видеть собственного ребенка. На свиданиях Юлия Кузьменко видит его только через стекло и не имеет возможности даже обнять.

13:12 Упоминает Беспалый и о риске, который озвучил прокурор - что Юлия Кузьменко может скрываться на неподконтрольной территории, поскольку она из Горловки. Беспалый подчеркивает, что Кузьменко волонтёр, она есть в базах террористов, и на оккупированной территории ей находиться, мягко говоря, опасно.

13:05 Адвокат отмечает, что следствие всегда ссылалось на тесную коммуникацию между Кузьменко и Антоненко - однако это не так, и в подтверждение этого он приводит переписку между ними о ДТП, в котором пострадал ребенок Антоненко, уточняет несущественную длительность телефонных разговоров между ними и так далее.







12:50 Судьи зачитывают решение Печерского суда и материалы апелляционной жалобы адвокатов Юлии Кузьменко. Адвокаты подозреваемой говорят о том, что не будут повторяться, однако просят суд обратить внимание на мотив преступления - это величие арийской расы. Хотя никаких подтверждений симпатии Кузьменко к таким идеям нет. Также адвокат напоминает о том, что Кузьменко никогда не была знакома с Шереметом, не была объектом его журналистских расследований и так далее.

Адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый традиционно говорит о том, что походка человека не уникальна, что речь об этом идёт и в пособии для судей, на которое ссылается эксперт Бирч.

12:36 Все участники процесса на месте, отводов и самоотводов у них нет. Защита традиционно просит разрешить Юлии Кузьменко сидеть рядом с адвокатами.

Зузак не возражает: говорит о том, что Кузьменко уже неоднократно сидела рядом с защитником и вела себя подобающе. Юлию Кузьменко выводят из "аквариума", и она садится рядом с адвокатами.





12:32 Людей уже начали запускать в зал, снова с ограничениями по количеству присутствующих. Заседание по Кузьменко начинается.

12:20 Поддержка Юлии Кузьменко, активисты, которые сегодня в 10:00 - во время заседания по Яне Дугарь - митинговали под Офисом генпрокурора, уже прибыли в апелляционный суд. Рассмотрение апелляции по Кузьменко тут должно было начаться в 11:30 однако до сих пор не началось. Зал суда в данный момент закрыт, участники процесса, журналисты и вольные слушатели ждут в коридоре.





11:56 Коллегия судей приняла решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом. Поручителям отказали.

В ближайшее время суд должен рассмотреть аналогичную аппеляцию по Юлии Кузьменко.

11:38 Суд удаляется в совещательную комнату, чтобы принять решение.

Адвокат Коломиец тем временем зачитывает армейский контракт Яны Дугарь, согласно которому в выходные дни военные могут отлучаться с места службы, если они в ППД, и так далее.

Адвокат Виталий Коломиец

11:32 Нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич, которая также хочет взять Яну Дугарь на поруки, говорит о том, что в ВР было инициировано создание специальной следственной комиссии по делу Шеремета, поскольку есть много признаков фальсификации. Скоро комиссия заработает. добавляет она.

Следующим говорит депутат от "ЕС" Михаил Бондарь.

Он говорит, что ему также ранее отдавали на поруки ветеранов, и они придерживаются своих обязательств. Готов поручиться за Яну Дугарь и Дмитрий Корчинский.

11:26 Судья переходит к опросу желающих взять Яну Дугарь на поруки. Все подтверждают свою готовность. Экс-нардеп Корчинская говорит о том, что за 5 лет взяла на поруки 68 военных, ветеранов и волонтеров, что 11 из них уже оправдал Верховный суд, и что ни один из 68 не нарушал свои обязательства перед судом.

11:15 Касательно брака Дугарь с гражданином Ирана, прокурор внезапно говорит о "некоторых признаках фиктивности" брака - но, по его мнению, Дугарь это все равно может помочь спрятаться за рубежом.

Кроме того, прокурор говорит о "связях в уголовном мире" - это знакомство Яны Дугарь с Инной и Владом Грищенко.

Напомним, Влад Грищенко сейчас в СИЗО, Инна Грищенко - под домашним арестом. По делу Шеремета они не проходят.

11:12 Дугарь "скрывала снаряжение сапёра, мобильные телефоны и книги по взрывному делу", добавляет Зузак.

Свидетели, говорившие об алиби Дугарь, "действительно были опрошены", соглашается Зузак - но, по его мнению, эти показания должны быть проверены.

Обращает Зузак внимание и на некоторые противоречия в показаниях свидетелей - так, медсестра говорила, что медперсонал работал посменно. Некоторые раненные, в то же время, говорили, что видели Дугарь каждый день - и это настораживает прокурора.

11:08 "Опровержения экспертизы на данный момент нет, и оснований не верить проводившим ее экспертам также нет", - подчеркивает Зузак.

Далее он говорит о том, что подозреваемый Антоненко просил спрятать макет МОН-50. "Для чего музыканту корпус мины? Этот вопрос остается без его ответа", - отмечает прокурор.

11:05 После этого слово берет прокурор Зузак. Он говорит о том, что подозрение обосновано, а эксперты привлеченные к делу были аттестованы. Рецензию специалистов на проведенные следствием экспертизы, поданную адвокатами Дугарь, прокурор считает ненадлежащим доказательством.

11:00 Во Львове, где заочно учится Яна Дугарь, добавляет адвокат Коломиец, следователи начали допрашивать преподавателей - выясняют, не прогуливала ли она пары. Поступила на реабилитолога Дугарь в 2018 году.

Также Виталий Коломиец просит суд рассмотреть возможность передачи Яны Дугарь на поруки людям, которые посещают все заседания и неизменно подают соответствующие документы.

Судья спрашивает Яну, когда она сделала тату на руках. Она отвечает, что в 14-15 году.

10:54 Прокурор Зузак считает, что Яна Дугарь находясь на свободе "может влиять на свидетелей или других подозреваемых" - поскольку, по мнению обвинения, речь идёт об организованной преступной группе.

Однако защита продолжаент настаивать, что с Юлией Кузьменко Яна Дугарь познакомилась в 2019 году, а с еще одним фигурантом дела. музыкантом Андреем Антоненко, не знакома до сих пор.

10:50 Адвокат также просит суд обратить внимание на одну из страниц дела, где Дугарь и разведчица по ряду признаков по мнению экспертов не совпадают. Зато совпадают по таким признакам, как, к примеру, "умеренные движения плечами", "тяжесть походки". Фигурирует там и "заметно развернутая наружу постановка ступней", однако сравнивают видео при этом с видео, на котором Дугарь стоит за прилавком магазина.

Ранее считалось, что на этом видео вообще не Яна Дугарь - поскольку следствие неверно указало даты, утверждая, что видео в магазине было снято в дни, когда Яны не было в стране.

10:45 Защита: Рост разведчицы на видео так и не был установлен следствием за 3,5 года. Мы сопоставили 2 видео - разведчицы и людей, которые идут закладывать взрывчатку. Рост последних следствием установлен. Выходит, что девушка, которая якобы следила за Шереметом, ростом до 165 см. Но обвинение не знает ни этого, ни роста Дугарь - эти базовые показатели так и не заинтересовали их.

10:40 Также адвокат упоминает о браке Дугарь с гражданином Ирана, который не подтверждает риски, озвученные обвинением - зато нивелирует утверждения обвинения об ультранационалистических взглядах Дугарь. В то же время, в Иран она ни разу не выезжала.

10:34 Среди рисков, которые упоминает сторона обвинения - наличие у Дугарь загранпаспорта. Также прокурор говорит о том, что Яна Дугарь ранее самовольно оставляла место службы - однако никаких документов подтверждающих такие действия, которые для военных являются подсудными, по утверждению адвокатов, в материалах дела нет. Что касается выходных и праздничных дней, защита подчеркивает, что во время нахождения в ППД, а не в зоне АТО, Яна Дугарь имела полное право быть не в части в нерабочее время.

10:29 Свидетели под присягой подтверждали, что видели Дугарь в госпитале, раненные военные предоставляли документы, подтверждающие их пребывание в госпитале в конкретные дни, объясняли, почему каждый из них запомнил именно Яну Дугарь и при каких обстоятельствах, напоминает защита.

10:27 Адвокат Дугарь Виталий Коломиец: Основным доказательством против Яны остается так называемая экспертиза походки. Среди экспертов, проводивших ее, есть и эксперт 2 уровня, не имевший права проводить подобную экспертизу, потому что это в компетенции экспертов 3-4 уровня, а Бирч, не аккредитован как эксперт в Украине.

10:23 По мнению защиты, стороной обвинения не доказано, что в период перед убийством Дугарь могла следить за Шереметом и его автомобилем, поскольку она в эти дни неотрывно находилась на службе. Апеллянт уверен, что стороной обвинения не учтены и позитивные характеристики Дугарь, государственные награды и так далее.

10:21 Отводов у сторон процесса нет. Судья зачитывает решение Печерского суда и жалобу защиты Дугарь, согласно которой не ясно, как эксперты пришли к выводу, что на видео именно Яна Дугарь, поскольку их заключения противоречивы. Также ряд свидетелей подтвердил, что Яна Дугарь имеет алиби - находилась на службе в мобильном госпитале в момент убийства Шеремета.

10:14 Заседание по Яне Дугарь уже началось.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.