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Все про:аэропорт (1279) вымогательство (313) правоохранительные органы (959) СБУ (14352) таможня (1585) Херсон (632)

 Таможенников-взяточников, которые за смену незаконно получали до $4 тыс., разоблачили в аэропорту Херсона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала схему систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами таможенного поста "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, занимающихся импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За различные суммы взяток чиновники "не замечали" возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету.

По оперативной информации, "тариф" зависел от стоимости багажа и составлял от 300 до 500 долларов с человека. По предварительным данным, за смену сумма полученной фигурантами неправомерной выгоды составляла до 4 тысяч долларов.

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Таможенников-взяточников, которые за смену незаконно получали до $4 тыс., разоблачили в аэропорту Херсона, - СБУ 01

Правоохранители задержали одного из чиновников, вероятно причастного к схеме, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Таможенников-взяточников, которые за смену незаконно получали до $4 тыс., разоблачили в аэропорту Херсона, - СБУ 02

Операция проводилась совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.

Таможенников-взяточников, которые за смену незаконно получали до $4 тыс., разоблачили в аэропорту Херсона, - СБУ 03
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3175681
 
   
 Топ комментарии
 
Никогда не было и вот опять )))
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А чого не беруть тих кому вони віддавали "долю"?
Чи хтось повірить, що керівництво не знало про порушення?
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Блеск! И не чета куртизанкам!
Таможенники, мусора, парковщики, охранники, таксисты - всех их отношу к одной категории неприкасамой касты...
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Блеск! И не чета куртизанкам!
Таможенники, мусора, парковщики, охранники, таксисты - всех их отношу к одной категории неприкасамой касты...
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проклятые оборотни -тока и делают, шо грабят украинский народ, но суровый зеля наведет порядок железной рукой, и коррупция скоро исчезнет
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бо, при такій зп в Україні будеш почуватись як олігарх.
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А чого не беруть тих кому вони віддавали "долю"?
Чи хтось повірить, що керівництво не знало про порушення?
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Покажете приговор суда по тварям - посмеемся вместе.
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..ну шо за сумма то смешная такая Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 7853 ..на львоских, так там вашше мытари и погранцы с сумками дорожными нехилыми такими в обьемах,. вдоль машин купцов хаживают дань собирая, годами притом.... Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 7853...неопытные еще, скромные ребята то эти, херсонские... Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 7853
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ну и что отпустят и награды раздадут(((( а или найдут казла отпущения и все. Что они сами все делали без начальства???
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круговорот денег в Украине: предприниматель-таможня-сбу-прокуратура-суд-залог-свобода...
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а скільки такої наволочі по всій країні!!! падалі, у якої все "схвачено". хто повірить що це реальна боротьба з корупцією??? ці суки дуже швидко відновляться на посадах і все стане на круги своя, при цьому, для влади нібито "позитивний" піар а для борцунів-СБУшників "законний" заробіток. все це ми уже проходили і знаємо ціну цим постановкам.
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Не правомірна вигода, а сотні тисячні зарплати чиновників у жебрачій країні правомірна вигода? у цій країні дивлячись на те як просирається бюджет не має бажання платити податків
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Цензор поработайте над смайликами..... "ух ты,возмутительно. нравится, сострадаю, супер"...как на ФБ Это было бы очень удобно)
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А была бы растительная статья ну не было бы так.
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Контрабанду і хабарництво на кордонах та митницях турбокоманда великого Зе подолала ще влітку минулого року!
Пам'ятаєте гучні звільнення, зачістки і візити Зе на митниці України.
А може то пройшла зміна на сваіх?!! справа то прибуткова! І не є великим секретом, що в подібних структурах є "план" по відкатам нагора!
Митників-хабарників, які за зміну незаконно отримували до $ 4 тис., викрили в аеропорту Херсона, - СБУ - Цензор.НЕТ 9487





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АНИ УСТАЛИ АТ ВАЙНЫ! АТПУСТИТЕ ИХ! А ВЕДЬ ИХ СЕМЬИ ЗНАЛИ ЧТО ОНИ БРАЛИ ВЗЯТКИ! НО У НИХ ЕСТЬ 1 ВАРИК ПОЙТИ НА СДЕЛКУ И РАСКРЫТЬ ВСЮ СХЕМУ И ПОСАДИТЬ ТОГО КТО ПОВЫШЕ
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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