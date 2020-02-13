 СБУ сообщила о подозрениях наемникам "Сомали" Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из "Градов". ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи спецслужбы задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам. Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов. В результате террористического акта погибли два мирных жителя, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.

Следователи Службы безопасности Украины установили непосредственное участие в преступных обстрелах жилых кварталов Авдеевки боевиков двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической банды "Сомали" так называемого "Минобороны ДНР". Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным Море, который непосредственно давал необходимые для прицеливания расчеты и координаты.

Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке Академик. Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь.

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Перехваченные СБ Украины переговоры террористов "Сомали" свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел из "Градов" мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного. Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения.

Сейчас наемнику пророссийского НВФ "гвардии подполковнику Морю" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, его сообщнику "Академику" - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Оба боевика объявлены в розыск.







