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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (14347) теракт (2033) Антитеррористическая операция (15809) Авдеевка (1557)

 СБУ сообщила о подозрениях наемникам "Сомали" Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из "Градов". ФОТО

Служба безопасности Украины установила обстоятельства террористического акта, совершенного в Авдеевке Донецкой области 26 января 2015 года боевиками незаконного вооруженного формирования "Сомали" так называемого "министерства обороны ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи спецслужбы задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам. Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов. В результате террористического акта погибли два мирных жителя, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.

Следователи Службы безопасности Украины установили непосредственное участие в преступных обстрелах жилых кварталов Авдеевки боевиков двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической банды "Сомали" так называемого "Минобороны ДНР". Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным Море, который непосредственно давал необходимые для прицеливания расчеты и координаты.

Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке Академик. Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" "Гиви" отдавал команду открыть огонь.

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Перехваченные СБ Украины переговоры террористов "Сомали" свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел из "Градов" мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного. Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения.

Сейчас наемнику пророссийского НВФ "гвардии подполковнику Морю" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, его сообщнику "Академику" - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Оба боевика объявлены в розыск. 

СБУ сообщила о подозрениях наемникам Сомали Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из Градов 01
СБУ сообщила о подозрениях наемникам Сомали Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из Градов 02
СБУ сообщила о подозрениях наемникам Сомали Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из Градов 03
СБУ сообщила о подозрениях наемникам Сомали Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из Градов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3175596
 
   
 Топ комментарии
 
та мабуть...бо на кацапском твіторі знайшов СБУ сообщила о подозрениях наемникам "Сомали" Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из "Градов" - Цензор.НЕТ 5843
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Саабщалі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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Саабщалі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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Наградить, накормить, и отправить отдихать в парашу....і понять.
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Нюня, а ты жестокая однако! Как день прошел, клиенты жирные, табу, без табу?
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От мені, приземленому реалісту, просто цікаво, як СБУ їм вручило повістку з підозрою? Тобто, їх викликали в міський відділ, скажімо, маріупольського СБУ, вони приїхали з ДНРівськими паспортами, засвідчили свої особи, розписалися про отримання підозри в формулярі і поїхали в кацапляндію шукати адвокатів? Чи у нас уже є посольство ДНР і повістку вручили через посла? Чи просто в калюжу перднули? Чи я неастільки в лижі обутий, що не повністю розумію всю ширину наших глибин?
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та мабуть...бо на кацапском твіторі знайшов СБУ сообщила о подозрениях наемникам "Сомали" Морю и Академику, причастным к обстрелам Авдеевки из "Градов" - Цензор.НЕТ 5843
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Та це ж якась шиза. Хто в здоровому глузді таке писатиме таке 15 разів поспіль? Уявляю, як на кацапсинському Твітер-акаунті це було подано: "дєвачька умірала ат ґолада в разбомблєнном украінскімі карацєлямі данєцкє, прізивайа нашево фюрера памочь, і с паслєдніх сіл напісала еті душераздіраюшьчіє строкі"
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я с сбыушниками связался на свою голову в2014., чуть своих хлопцев не спалил расиянам. сбу половина фсб
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не забудьте Хмурому, Дыне, Сявке и Дятлу подозрение объявить))) а если серьезно, то прокуроры, делающие такие идиотские подозрения непонятно кому и не понятно в какой вольной форме, еще и немалую зарплату получают...
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С.лужба Б.ариг У.країни - не забудьте попросити терористів добровільно приїхати в Київ в якості свідків правопопушення (*********** дії шляхом обстрілу нас.пункту з РСЗО з калібру, забороненого Мінськими договорняками).
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Быстрее выборы надо проводить, хотя там украинского вообще ничего нет, какая разница.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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