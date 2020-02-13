 В подвале пятиэтажки на Киевщине нашли тротил, жителей дома эвакуируют, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Национальной полиции Киевской области.
"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива", - говорится в сообщении.
Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек, жителей 70 квартир многоквартирного дома.
Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
и это пригодится
простая ложка в руках диьила - опасна
А то б нашли его и объявили карантин.
Полный ДУРДОМ.