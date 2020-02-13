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Все про:взрывчатка (646) Киевская область (1859) Нацполиция (10897) эвакуация (473)

 В подвале пятиэтажки на Киевщине нашли тротил, жителей дома эвакуируют, - Нацполиция. ФОТО

Полиция эвакуирует жителей пятиэтажки в Белой Церкви на Киевщине. В подвале дома найдем мешок с тротилом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива", - говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек, жителей 70 квартир многоквартирного дома.

Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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В подвале пятиэтажки на Киевщине нашли тротил, жителей дома эвакуируют, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3175585
 
 
 Топ комментарии
 
Так же как ты продал свой мозг или дороже?
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Майже як напис на заборі, де дрова лежать.
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Покойный местный житель долго выбирал путь "отхода" - очевидно тротил, как "способ" был отклонён соседями....
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ребята на ручнике, можно было выгодно продать тем же полицаям
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Так же как ты продал свой мозг или дороже?
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Покойный местный житель долго выбирал путь "отхода" - очевидно тротил, как "способ" был отклонён соседями....
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такого гамна по стране - десятки тонн)))
и это пригодится
простая ложка в руках диьила - опасна
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Майже як напис на заборі, де дрова лежать.
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из-за надписей на заборах не объявляют масштабные антитеррористические учения, ну разве что это совпадение, ты веришь в такое совпадение?
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У Дыры уже негде складировать , перебрались в Киев , подтянется дальше Пихота.
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Выборы в октябре и убрать все блок посты!
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Слава богу, что на мешке с маринованными огурчиками не было надписи "Коронавирус, не кидать".
А то б нашли его и объявили карантин. В подвале пятиэтажки на Киевщине нашли тротил, жителей дома эвакуируют, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4379
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Мешок, а внутри порошок, еще и надпись самопальная "Тротил не кидати"А потом окажется что покойный еще и большим шутником был ! В Бресте нашли коробку с надписью "Тротил", внутри оказался деревянный брусок
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Та может то покойный пошутил на прощание и там какашки а не шашки ... У підвалі п'ятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7876
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тротилом можно в футбол играть, не понимаю к чему "не кидать"...
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А не лучше бы этот тротил просто забрать и вывезти?Ведь так как на фото никто не минирует.
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Меня очень удивило фото с надписю на мешке,а где-то там нету коробка из надписью ДЕТОНАТОРЫ.
Полный ДУРДОМ.
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