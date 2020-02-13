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 Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Инцидент произошел вчера в Днепровском районе столицы. Правонарушителю готовят подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Работники полка полиции особого назначения номер 1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства. Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины. Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения.

Установлено, что мужчина ранее судим за кражу.

Позже в Нацполиции сообщили, что следственным отделом Днепровского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 01
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 02
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 03
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 04
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3175569
 
   
 Топ комментарии
 
Тут тремя новостями ниже идиоты собираются линчевать патрульного который стрелял в машину при аналогичных обстоятельствах.
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Грузин, новина вчорашня, може й патріот чогось, виглядає як патріот хачапурі.
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гражданин другого государства ...на прибалта очччень похож )))))))
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Грузин, новина вчорашня, може й патріот чогось, виглядає як патріот хачапурі.
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Скажи Ревазу, пусть не куролесит,
Не говорит в суде обидные слова.
Я слышал, могут дать за это десять -
Добавьте восемь, чтобы дали два.
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Зачастили гонки со стрельбой по Киеву. А то давайте и этих ментов посадим, что стрелять начали?
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Одним разом може не обійтись, будем намагатись, це тільки в казці і в США все виходить одразу. Майдан 1917 теж проходив під гаслом "землю селянам", в підсумку забрали те що було.
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Парни перенервничали))
По-хорошему его нужно было на месте вальнуть. Темболее "спец" был один........
А потом съехать на случайный выстрел, когда преступник пытался завладеть табельным оружием............ Главное прокурору ничего не нужно говорить, кроме основной версии)))))))))
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иносранец же....там потом от вони не отмоешься...
опять же - ранее судимый...хрен его знает что за фрукт)))))
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100% грузин (в худшем смысле этого слова)........ Судим за кражу...........
Бабло позже земляки подвезут)))))))
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Тут тремя новостями ниже идиоты собираются линчевать патрульного который стрелял в машину при аналогичных обстоятельствах.
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Им оказался гражданин чуркобес-кадировец другого государства
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