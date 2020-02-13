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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в отбойник на Николаевщине, семеро пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

В Первомайском районе Николаевской области в результате ДТП травмы получили семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области

"Сегодня, 13 февраля, примерно в 05:20 утра на 50 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку от с. Лукашевка, 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Nisan и двигаясь в направлении г. Херсон, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства и шесть его пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу", - сказано в сообщении.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в отбойник на Николаевщине, семеро пострадавших, - полиция 01

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в отбойник на Николаевщине, семеро пострадавших, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3175540
 
 
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