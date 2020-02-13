 Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
13 февраля 2020 года, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены уехать на автомобиле "Subaru Forester".
Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля "Subaru Forester" начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня.
Во время преследования экипажем патрульных на служебном автомобиле "Skoda Rapid" автомобиля "Subaru Forester" последний застрял в поле возле с. Хроли Харьковского района.
С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль "Subaru Forester", но машина скрылась с места происшествия.
Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудника патрульной полиции задержали. Проводятся первоочередные следственные действия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
А если без шуток, то нужно ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
Точка.
При этом он был в форме и на патрульном (разрисованом) автомобиле?????
Тогда давайте сразу решим- а на... нам та полиция?)))
Будем решать свои проблемы в рамках дикого запада (старых времен). У кого кулак больше или ствол более крупного калибра- тот и прав((((
Видать мажор за рулем... Типа Зайцевой.
А теперь попробуй сделать то-же с едущей машины по подвижному объекту...
А по клаве стучать...............
ты что ли? щас прямо, разбежались охранятели куевы.
Все друг другу нужны- стоматологи,электрики, сантехники,полицейские и даже попы,которых я ставлю на 1/10 от полицейских...
Надо было выполнять требование полицейских.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
А по реалиям - у нас общество будет на стороне подстреленного штриха, потому шо мусора в большинстве своём на данный момент не люди.
А оружие не применялось потому что боялись, что затягают в прокуратуру.
Надо было выполнять требование полицейских.
Нонсенс. Поэтому гражданам надо быть готовыми к разгулу преступности.
Сейчас этого посадят, а остальные полицейские 100 раз подумают о том стоит ли вообще стараться быть на страже законов государства.
бухал вместе с водилой , и поехал вместе с ним - не обижайся если пулю словишь