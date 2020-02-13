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Все про:Нацполиция (10897) прокуратура (3845) ранение (2316) Харьков (4574)

 Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

13 февраля 2020 года, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены уехать на автомобиле "Subaru Forester".

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля "Subaru Forester" начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных на служебном автомобиле "Skoda Rapid" автомобиля "Subaru Forester" последний застрял в поле возле с. Хроли Харьковского района.

С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль "Subaru Forester", но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудника патрульной полиции задержали. Проводятся первоочередные следственные действия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о сообщении задержанному патрульному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура 01
Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура 02
Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура 03
Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура 04
Патрульного, который в погоне ранил мужчину, задержали в Харькове, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/p3175533
 
 
 Топ комментарии
 
Бля, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
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Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
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Всякое бывает, но этих патрульных в тир хоть раз водили? Как можно перепутать колесо с пассажиром?
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С 25 метров 28 из 30 выбиваю , а с пяти закатаю прямо в лоб.
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правильно, надо было сразу - на поражение. Чтобы никаких раненых.
А если без шуток, то нужно ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
Точка.
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Круто, правда они сопротивления не оказывали...
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Не остановка транспортного средства "на законні вимоги працівника поліції"???
При этом он был в форме и на патрульном (разрисованом) автомобиле?????
Тогда давайте сразу решим- а на... нам та полиция?)))
Будем решать свои проблемы в рамках дикого запада (старых времен). У кого кулак больше или ствол более крупного калибра- тот и прав((((
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Так оно и есть, просто наши плокулолы и ментовские начальники "трактуют" этот Закон по-своему(((
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Надо было выполнять требование полицейских

Видать мажор за рулем... Типа Зайцевой.
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Да вроде просто алкаши, п'яниці нам не друзі, але й не вороги...
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а потім ДТП влаштовують із загиблими
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1х1 м за минуту)))) Пробкой из шампанского попадаю в глаз с 25 см, а с 2х бутылок в оба глаза.
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Дядька, у меня гладкоствольного 2 сейфа, включая раритеты, и сейф нарезного. На охоте уже давно не стреляю, лет 10, беру на всякий случай, наслаждаюсь работай собак. Из коротких стреляю на стрельбище стоя на ушах. Смени обстановку, добавь движение, темное время суток, температуру, а потом двушке в магазине расскажешь, как ты 30 из 30 в первом упражнении делаешь.
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Если ты такой крутой охотник, то должен знать первое правило, стрелять по явно видимой цели с соблюдением всех правил безопасности, а так ты лох с сейфом и не более. А менту светит убийство, если человек умрет. У нас за макет бомбы под кроватью дела шьют, а тут такое.
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Красава))
А теперь попробуй сделать то-же с едущей машины по подвижному объекту...
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Та не, то попа от дивана слишком далеко будет Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4893
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З машини, яка рухається по цілі, яка теж рухається та з ПМа або Форта спробуйте. Будете здивовані!
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поліцейська застряла, бо якби на ходу, то він крутий чел, з трьох пострілів 2 попадання. але в будь-якому випадку попасти в колесо важко, атим більш якщо автомобіль віддаляється, то важко. в даному випадку неспіввимрне застосування зброї, а з іншої строни,до них по іншому і не дійде, отримав би штраф і позбавлення, може якось пропеляв, а так собутильник в лікарні.
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Это начало рассказа, потом обычно добавляют:"Вчера я, как обычно, выпил 3 ящика водки и перетрахал все девок в двух общагах. По три раза каждую... или четыре. Был пьян, не помню точно.."
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Ох ты оказывается какой меткий! А мне интересно, как ты отстреляешься в едущей на скорости машине, которая постоянно подпрыгивает, виляет, при этом мишень так же не статичная, а так же движется, виляет и еще и в условиях ограниченной видимости?! Вот тогда я посмотрю на тебя "Джо-меткий глаз". И по факту окажется, что ты "Ваня-********* рот"!
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А где сказано что он стрелял в движении? Ты тоже мент? Тогда я тебе скажу, когда нет уверенности в точности выстрела, плохая видимость, препятствия, цель двигается с большой скоростью на большой дальности, то я даже по козлам не стреляю, а не то что по человеку. Все это говорит о нижайшем уровне подготовки дятлов, которым дали в руки оружие.
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***, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
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в Америке если ты пошёл на дело с подельником а его застрелили то тебя будут судить ещё и за умышленное убийство подельника
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ти чоловіче бреши, бреши, а не **********. І те, що ти під проксі тут дрочиш тебе не робить ближчим до великого яблука.
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А виявиться, що водій їхав, а тут в автомобіль влітає куля, одна, друга, пасажир падає і кричить від болі, а ще й хтось позаду женеться.то що повинен робити водій ? Срочно доправити потерпілого в лікарню, що він і зробив. Те що вони випивку випивали, зверніть увагу, цьому підтвердження немає, скоріше всього або якісь громадяни пошуткували, або робоча версія щоб зменьшити негативні наслідки. В слідуючий раз якась блукаюча куля прилетить комусь з твоїх родичів, будеш мати подарунок та згадувати як язиком молов, карма , вона така. Твялов тобі привіт передає
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следующий раз такие орлы пьяные на Subaru прилетят в твоих родственников будешь вспоминать как про карму языком телепал
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Не приведи господи Вам такое пережить....
А по клаве стучать...............
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тобто він втікає замість зупинитись, а потім куля прилітає.
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мусора за грати. А захисникам мусорів треба бітою зуби лікувати, щоб не тиснули.
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если всех ментов посадить - кто меня будет от таких мудаков как ты охранять?
ты что ли? щас прямо, разбежались охранятели куевы.
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а ты просто живи порядочно и тогда тебе не понадобится мусорская охрана.
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Мария, ось ти живеш "порядочно", заходиш в під"їзд, визиваєш ліфт, разом з тобою тиди заскакують два мудака і катають тебе туди-сюди, доки не знімуть з тебе все що блистить. І це - в кращому випадку. Скажи, куди ти після цього кошмару побіжиш? невже не в мусарню? Ось якби ВСІ жили "порядочно", тоді мусора б і нахрін були б не потрібні.(Про ліфт - не видумана історія. В нашому дворі така трапилась з "порядочной" девушкой кілька років тому. Доречі, мусора таки знайшли тих "рисаків".)
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Доречі, мусора таки знайшли тих "рисаків".)

Все друг другу нужны- стоматологи,электрики, сантехники,полицейские и даже попы,которых я ставлю на 1/10 от полицейских...
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Полицейские нарушившие закон должны быть наказаны сроками в несколько раз больше чем обычные граждане
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Ты суть вопроса хоть поняла, прежде чем писать херню. Завтра отпедафилят втоего ребенка или тебя, и будут сваливать на автомобиле, посмотрим как ты будешь визжать, что бы догнали, стреляли, и убивали прямо на месте.
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Для меня все менты преступники,так что если и обращаться за помощью,то уж точно не к собакам.
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т.е. тебе выставили хату, хлопнули на парковке -увели сумку с бабками, угнали матреху за 30$, или 2 эпизода выше, и ты будешь куда то обращаться. интересно куда? )))) в ООН ?
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я буду подозревать,что всё это сделали мусора.Ты вон почитай Цензор,через статью то мусора слепых ограбили,то они наркоту толкают,то они взятки требуют, то пьяные людей сбивают,так что я уверена,что преступность это дело рук мусорни.
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Ты не ответила на вопрос, который сама поставила! Еще раз-что ты будешь делать, и куда жаловаться, соседу, что бы он отомстил за тебя красивую? )))) Потом он присядет на 10, а ты через год забудешь, и даже дачку на 23 февраля не понесешь! Это фуфло про "мусоров" гуляет десятилетия, а чуть что, бежите ноги целуете, помогите, любые бабки, спасите, карЯуль! Утром найдешь в двери записку-"ты должна $1000 или завалим", через 20 минут в дежурной части будешь Заяву катать.
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Покажи где я поставила вопрос кроме этого? Ты сочиняешь на ходу.
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Для меня все менты преступники,так что если и обращаться за помощью,то уж точно не к собакам. Ты имей ввиду, дорогуша, после установки этой игрушки-техпаспорт и права в смартфоне, прошла операция по идентификации. Теперь по твоему ip и смартфону, все твои высеры, и про мусоров в том числе, они будут читать всегда, когда захотят, и когда ты обратишься 100%. Теперь кроме стоять на коленях и просить защиты, уже ОНИ попросят еще кое что.... Догадайся сама что именно.
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Ну вот ты сам подтверждаешь,сто мусора будут незаконно требовать неправомерную выгоду,то есть они преступники. И с какого уя гражданин должен стоять перед мусорами на коленях,ты часом не из росиянской *********,это там так принято.
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То, что я тебе пишу, старайся запомнить, а лучше записывай в блокнот. Милиционеры, это представители населения, а украинский народ, как и российский, оказался таким же быдлом, выбирает ничтожество, с разгромным счетом +75%. Откуда возьмутся робингуды? Законно они делают, или нет, тебе что от того! Ситуация №2, твоего ребенка хлопнули с коробай зеленки- конопли, в райотделе до кучи, закинули 3 гр герыча. Все что надо он расскажет на первом допросе, как распространял, как втягивал малолетних, обосрется жидким, и светить ему будет 8 лет общака, в лучшем случае. А ты будешь бегать с цифрой 8000$ и еще умолять, что бы взяли! Тогда расскажешь, законно предлагать взятку или нет.
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так я же об этом и говорю,что мусора преступники и существуют,чтоб создавать людям проблемы.Ты сам приводишь примеры,где мусорня подкидывает людям наркотики и это не придуманные истории,а реальные факты.Так о чем ты со мной споришь,если сам в курсе про этих подонков?
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У меня впечатление, что общаюсь с посудомоечной машиной. ДА, такая ситуация. Эти, как ТЫ пишешь, "мусора", они точно такие же как ты, как твой сосед, как все в твоем подъезде, как все в магазине и тренажерном зале. И судьи такие, и прокуроры, и адвокаты (потому что все из бывших "мусоров"). Превысил скорость, и поставил машину под знак, и дал 1000$ за оформление документов, все такие, и еще 100 лет будут. Подойди к зеркалу, плюй в то, что там видишь, потому как одеть форму, и будешь тоже мусорило.
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какой же мусорник в твоей башне,чувак Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 981ты если подковы наденешь,станешь конём? Да,конечно, мусоров с луны не привозят,они среди нас живут,но порядочный человек никогда не станет мусором.
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то якась тупорила кацапка, там мабуть в голві типа "паннятія" піде до "сматрящіх" ну щось типа того, в спам тут істоту.
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)))))) я здесь не в дискуссиях. кто то же должен проводить разъяснительную работу среди быдла. может кто то прочтет, задумается.
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надо ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
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А давайте вообще у ментов валыны заберём! Чтоб чего не вышло!
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тогда они с ножами будут на людей кидаться Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7675
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Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
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По закону это злісна непокора.
А по реалиям - у нас общество будет на стороне подстреленного штриха, потому шо мусора в большинстве своём на данный момент не люди.
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Полицейские и так уже боятся применять оружие, поэтому его можно было-бы им и не давать, чтоб не стреляли. Реформа полиции не состоялась потому, что они посмели поднять руку на "святое" - жирных котов (прокурорских, депутатов, судей и даже собственное начальство), до этого беспрепятственно в невменяемом состоянии по встречке и считающее себя директором Бога. Кому же такое понравится?
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Реформа не состоялась из-за набора в полицию случайных людей, отсутствие подготовки и контроля. А оружие и раньше применялось не часто. Неприменение оружия на поражение за весь период службы даже в уголовном розыске было нормой. И кто тут руку поднял на святое? Бред.
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А каких "неслучайных" людей надо брать в полицию? Из специнтернатов?
А оружие не применялось потому что боялись, что затягают в прокуратуру.
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Редакция, судя по стилистике, Субару застрял? Или скрылся?
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полицейские, стрелять всегда по преступнику нужно на поражение ибо раненые это сплошные проблемы. помните оружием не пугают его применяют. тогда все остальные будут знать что их ожидает смерть. особенно мажоры.
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надо ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
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потом возмущаются ,что полиция бездействует.
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Патрульна поліція це є ОЗУ, садистів,, вбивць, подонків.
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Только государство имеет право на применение силы, а полицейские на службе у государства, т.е получается государство требует от полицейских быть на страже закона без применения силы?
Нонсенс. Поэтому гражданам надо быть готовыми к разгулу преступности.
Сейчас этого посадят, а остальные полицейские 100 раз подумают о том стоит ли вообще стараться быть на страже законов государства.
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И пусть думают как им быть, или пусть подают петицию в Раду об изменении законодательства. Нашелся млять стрелок - стреляю туда не знаю куда. Если этим аваки нским придуркам с улицы дать такие права как полиции в Штатах, они всех нас наХ... перестреляют за неделю!
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Нас, это кого? А по мне так,не нарушай законы и тебя никто не тронет.
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Чим більше порушників підстрелять,тим більше буде порядок. Україну перетворюють в болото,де закони не діють.
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Мажоры решили выловить острых ощущений, надеясь что в случае чего откупятся или папашка отмажет. Но что-то явно пошло не так.
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Бедные мусора - то убьют не того, то бедолаги беркута вывихи получают от того что дубинкой сильно бьют. Может им премию выписать?
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дебил авакинский, мы же не в Штатах живем, куда ты стрелял придурок?!
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Пил за рулем? Не остановился на требование полиции однозначно виноват .И полицейский прав .Иначе мы в стране порядка не наведем
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Вчора був сюжет де грузину гарно продірявило колеса. Можуть же коли захочуть . Всі проблеми в тому що в Держави кастрований інститут відповідальності в усіх напрямках і на всіх рівнях . Пора забути совкові програми за якими вчать ментуру . І прийняти новий УПК , де партновим не смердітиме . Та.. , та ... , та ... , ......... .
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что значит дебилам с улицы раздать оружие утырком авакиным, результат налицо!
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прокуратура что охренела полностью? виноват водила машины, а мент правильно отстрелялся
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Ти шо, вумніший прокурорських ? ну так шмаляй туди працювати, толкові люди завжди треба, і зарплата в десятки тисяч
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Патрульний молодчина, хотя через дебіла і порушника водія, можливо і понесе покарання. Такіх воділ потрібно просто кастріровать,щоб не розмножувались ідіоти.
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бухих водил надо останавливать наверняка ( желательно из калаша , или морковкой ) , а если выжыл - 5 лет строгача
бухал вместе с водилой , и поехал вместе с ним - не обижайся если пулю словишь
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Да ну нет же подтверждений что бухие с больнички , просто какой то типа пранкер позвонил и сказал что они бухают , еще он сумел как Ванга определить что будут делать дальше. А по факту может и не бухали вообще, а просто ехали себе.
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