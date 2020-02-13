 "И все-таки она вертится": власти Беларуси "подправили" герб, повернув изображение планеты от России к Европе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белновости.
В обновленном дизайне герб Беларуси будет визуально выглядеть более объемным. Отмечается, что герб ожидают изменения, однако они будут несущественными. Например, изменится форма колосьев. Контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Также изменится изображение клевера и льна. Помимо этого, в другом цвете будут изображаться контуры материков, которые присутствуют в нижней части земного шара.
Более четким будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".
С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона об изменении государственной символики. Справа: текущий вид герба.
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич отметил "плавный поворот государственного герба. Или земля вертится".
"Беларуская власть решила подправить государственный герб. Официальная версия - сделать более контрастным, а звезду менее "милитаристской". Слева - старая версия, справа - новая.
Контрастно. Ну и динамика свидетельствует о том, что земля таки вертится. Очередной поворот Истории и на карте герба Россия уходит "в закат". В принципе, да, более контрастно получилось - тут тебе и море, и суша и всё остальное", - иронизирует Тышкевич.
Клевер, зерновые, всё кругом колхозное.
У Анголы похожий, у Мозамбика тоже, там тоже колхоз, токо с автоматами.
Славные традиции совеццкой комуняцкой геральдики.
Лукашенко будит последним президентом Беларуси ...
Корежит знатно.
Сразу видно обиженного.
Свой язык не знаешь, а чужому других учишь.
Шибко грамотный, не патриот случайно?
Ищи своих и с ними общайся.
Замечание сделали, счас не останешь, да, придурок?
Просто дурачка евро 7 увидел и не смог мимо пройти.
Не обращай внимание, вырвалось.
Неприятно когда патриота из себя какой то дебилоид корчит.
Патриот сраный.
И язык свой учи, бестолочь украинская.
Видно обиженного.
(сьогодні Міжнародний день нацюцюрника)
...
С праздником тебя!
(сегодня Международный день презерватива)
И зеленого "вырви глаз" меньше и от раши отвернулись.
вы куда смотрите?
они сейчас поместили эту рашу во весь рост, так сказать...
"И все-таки она вертится": власти Беларуси "подправили" герб, повернув изображение планеты от России к Европе. ФОТО
/nn.by › l
и всё же вертится воскликнул
джордан коперныч галилей
и демонстрируя наглядно
перевернул шашлык опять
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть
Вот только боюсь гербом вся прозападность Беларуси и закончится.
Слева - старая версия, справа - новая.Источник: https://censor.net.ua/p3175526
Я уже запутался где у вас право а где лево...
Закушу куском селедки!
Подниму портфель я с пола,
и пойду спокойно в школу.
BY-shniki - **********, s globusa sebja udalili, vot belarusnja-to, a !
Почему не взять свой исторический...что мешает?