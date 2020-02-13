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Все про:Беларусь (2961) герб (70) Лукашенко (1768) Россия (74922)

 "И все-таки она вертится": власти Беларуси "подправили" герб, повернув изображение планеты от России к Европе. ФОТО

Изображение государственного флага и государственного герба должно появиться в обновленном законе "О государственных символах Республики Беларусь", депутаты готовят к рассмотрению в первом чтении проект соответствующего закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белновости.

В обновленном дизайне герб Беларуси будет визуально выглядеть более объемным. Отмечается, что герб ожидают изменения, однако они будут несущественными. Например, изменится форма колосьев. Контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Также изменится изображение клевера и льна. Помимо этого, в другом цвете будут изображаться контуры материков, которые присутствуют в нижней части земного шара.

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Более четким будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".

И все-таки она вертится: власти Беларуси подправили герб, повернув изображение планеты от России к Европе 01

С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона об изменении государственной символики. Справа: текущий вид герба.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич отметил "плавный поворот государственного герба. Или земля вертится".

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"Беларуская власть решила подправить государственный герб. Официальная версия - сделать более контрастным, а звезду менее "милитаристской". Слева - старая версия, справа - новая.
Контрастно. Ну и динамика свидетельствует о том, что земля таки вертится. Очередной поворот Истории и на карте герба Россия уходит "в закат". В принципе, да, более контрастно получилось - тут тебе и море, и суша и всё остальное", - иронизирует Тышкевич.

Источник: https://censor.net.ua/p3175526
 
   
 Топ комментарии
 
Вставте цю карту і не морочте собі голову!
"И все таки она вертится": Власти Беларуси "подправили" герб повернув изображение планеты от России к Европе - Цензор.НЕТ 1764
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Захарова еще о "деструктивности оголтелой русофобии" не отзывалась?
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Тонкий троллинг ваты.
Вот только боюсь гербом вся прозападность Беларуси и закончится.
"И все таки она вертится": Власти Беларуси "подправили" герб повернув изображение планеты от России к Европе - Цензор.НЕТ 5412
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Красивый герб.
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А це, що променитья по-центру то трава Зубрівка. При настоюванні, головне, не переборщити, можуть появитись галюнікі
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Красивый, а шо.
Клевер, зерновые, всё кругом колхозное.
У Анголы похожий, у Мозамбика тоже, там тоже колхоз, токо с автоматами.
Славные традиции совеццкой комуняцкой геральдики.
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кручу вниз к комментам и вижу - чем-то напоминает крышечку вьетнамской звездочки "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи - Цензор.НЕТ 8511 "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи - Цензор.НЕТ 4925
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только цензор путает левое с правім. )))
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Я думаю Кацапы нарпягутся и Белорусы и глазом не моргнут как станут Русскими и окончательно забудут свой язык - все к этому шло , это логично будет ...
Лукашенко будит последним президентом Беларуси ...
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БудИт? А ну бегом в школу, а забыл, у вас то в удмуртии,школ не было никогда
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Правильно, организуйте тут ликбез по российскому правописанию.
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А что, существует такое чистАписание? Или обидно, что вы твари безграмотные?
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Давай давай.
Корежит знатно.
Сразу видно обиженного.
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А на украинском чего не пишешь, умник шароварный?
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Буду я еще всякому чмошнику тут изъясняться, дергай отсюда мразь мордовская
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Сказать то нечего.ясно.
Свой язык не знаешь, а чужому других учишь.
Шибко грамотный, не патриот случайно?
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Ещё один свидомит появился?
Ищи своих и с ними общайся.
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А ну пшло отсюда, чмо набутылочное, и ***** своему привет передавай, недолго ему осталось
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Вали сам, урод свидомый.
Замечание сделали, счас не останешь, да, придурок?
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А чого ти так ненавидиш донських козаків Богдан, це ж вони носили шаровари. Ті ж самі бандерівці ніколи їх не бачили.Шаровари це Доватор, Платов, Будьонний.
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Да нормально все.
Просто дурачка евро 7 увидел и не смог мимо пройти.
Не обращай внимание, вырвалось.
Неприятно когда патриота из себя какой то дебилоид корчит.
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Кулачком ещё потряси своим сморщенным.
Патриот сраный.
И язык свой учи, бестолочь украинская.
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Тварь поганая, во-первых, я русский, а во вторых мразь валили твоих скотов на долбаце и валить будем,так и передай *****
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каЦАП я рядом с тобой живу, 40 км всего-то до Белгорода.
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Типа в гости просишься или на работу?
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На бутылку тебя петушка насадить, да поглубже
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Тебя уже насадили?
Видно обиженного.
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Зі святом тебе!
(сьогодні Міжнародний день нацюцюрника)
...
С праздником тебя!
(сегодня Международный день презерватива)
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Тебя тоже и всего наилучшего.
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Скучаешь наверное за украинским салом и перцовкой? А на Барабан так и 500 км из кацапии в Харьков ездили за шмотками и не только.
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Новый вариант лучше.
И зеленого "вырви глаз" меньше и от раши отвернулись.
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от раши отвернулись???
вы куда смотрите?
они сейчас поместили эту рашу во весь рост, так сказать...
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Увеличена Европа.

"И все-таки она вертится": власти Беларуси "подправили" герб, повернув изображение планеты от России к Европе. ФОТО
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Это тебе, кокошник зелёный, просто так хочется.
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Захарова еще о "деструктивности оголтелой русофобии" не отзывалась?
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Ви би готувались потихеньку, на мокшандії розганяють хвилю антибілоруських настроїв, як антиукраїнську колись.
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там немає кому готуватись-так чоловік 15,5 набереться
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Ну Вітебськ, Могилів можливо, але Брест з Гродно будуть пручатись.
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Та не, бяларусо-жидо-биндеравцы,во
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Повернулась раз, легко может повернуться второй раз, в чем проблема?
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Теперь Беларусь тоже це Европа.
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Что в словах це Европа оскорбительного?)
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А что обидного в том, что твоё пукин *****? По-моему всё нормально
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*** хокку-коку (почти)))
и всё же вертится воскликнул
джордан коперныч галилей
и демонстрируя наглядно
перевернул шашлык опять
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бурение на сверхглубокой
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть
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Всё равно савецкий отстой . Все тоже самое и Звезда
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вот это новость ...может ее в топ там где рамка политика ?
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Логично. Теперь хотя бы Минск по центру, а не Красноярск
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Можна було б залишити все як є, тільки внести невеличкі зміни.
"И все таки она вертится": Власти Беларуси "подправили" герб повернув изображение планеты от России к Европе - Цензор.НЕТ 728
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І пиво на площі С.Бандери в Москві по 7 грн за 0,5.
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***** и столицу из Масквы в Киев перенесёт лишь бы присоединить Украину
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Ну його нафіг, це провокація на геноцид мордви, що ми з ними будемо робити?
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Тонкий троллинг ваты.
Вот только боюсь гербом вся прозападность Беларуси и закончится.

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Вы колосья, и бацька вас лузгает...)
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Ну вот не могут белорусы без красной звезды,звезды дьявола
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Вставте цю карту і не морочте собі голову!
"И все таки она вертится": Власти Беларуси "подправили" герб повернув изображение планеты от России к Европе - Цензор.НЕТ 1764
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Троллинг. Ничего иного. Это щас модно, в политике.
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Точнее, пофиг на неадекватную писанину в наш адрес. мудрый и уравновешенный народ.
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Але маленький, зелених чоловічків мудрістю будете зустрічати?
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С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона об изменении государственной символики. Справа: текущий вид герба. Источник: https://censor.net.ua/p3175526

Слева - старая версия, справа - новая.Источник: https://censor.net.ua/p3175526

Я уже запутался где у вас право а где лево...
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Кацап запутался? Это потому что тупой как ботоксный карлик
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Мне вот интересно, прежде чем обзывать меня кацапом ти читав, що у новинах про герб у одному випадку пишуть що з ліва старий а з права новий, а трохи нижче навпаки? Чи тобі абі когось потроліти? Кацап.
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А мне не интересно, я тебя в спам опустил
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В чем прикол, не интересно не читай, если авторы статьи лопухнулись какого хера обзывать того кто нашел опечатку?
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Взагалі то да, на правому видно навіть шматок Африки.
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Ну от й біларуси дупу показали вже на держ. рівні мишебраттям лаптеногим )
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Вот теперь-то без сомнений заживут как в Европе "И все-таки она вертится": власти Беларуси "подправили" герб, повернув изображение планеты от России к Европе - Цензор.НЕТ 8554
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А раньше жили с сомнениями как на россии
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Слева - молот, справа - серп, Это наш советский герб...
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Встану утром. Хряпну водки!
Закушу куском селедки!
Подниму портфель я с пола,
и пойду спокойно в школу.
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щаз Машка Триппер-Захаркина паркетом будет срать....
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Якщо телецентри Беларусі досі працюють в аналогому форматі і транслюють відео у форматі СЕКАМ, то переходи "червоне-зелене" на лівому гербі будуть розмиті та вкриті муаром. Втім яка нам різниця.
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В лучших традициях совдепии, похож на похоронный венок на могиле совка
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Тема змін в гербі РБ була б повністю розкрита як би повністю позбулися совкових архаїзмів.
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esli na Evropu globus povernut, to BY tam sto pudov ne budet vidno !

BY-shniki - **********, s globusa sebja udalili, vot belarusnja-to, a !
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Совковый герб...как его не крути...
Почему не взять свой исторический...что мешает?
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Бздливость картопляныков. Вековечная. "І все-таки вона крутиться": Влада Білорусі "підправила" герб, повернувши зображення планети від Росії до Європи - Цензор.НЕТ 4713
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Шо справа Совок, шо слева Совок. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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