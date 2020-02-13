 Во всемирный День презерватива Супрун рассказала о важности контрацепции, опубликовав фото лидеров ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Супрун в Facebook.

"Всемирный день презерватива. Завтра, в День святого Валентина, каждую секунду в мире будут использовать по 87 презервативов, поэтому данное сообщение о том, как правильно их выбирать и как правильно ими пользоваться. А пользоваться ими стоит всегда!" - написала экс-глава МОЗ.







Читайте также: Ректором Харьковской медакадемии может стать фигурант дела о торговле детьми Федак, - Супрун

Также в своем посте Супрун опубликовала фото с лидерами ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем и фразой "завжди користуйтеся ними".