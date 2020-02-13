 Во всемирный День презерватива Супрун рассказала о важности контрацепции, опубликовав фото лидеров ОПЗЖ Медведчука и Рабиновича. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Супрун в Facebook.
"Всемирный день презерватива. Завтра, в День святого Валентина, каждую секунду в мире будут использовать по 87 презервативов, поэтому данное сообщение о том, как правильно их выбирать и как правильно ими пользоваться. А пользоваться ими стоит всегда!" - написала экс-глава МОЗ.
Также в своем посте Супрун опубликовала фото с лидерами ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем и фразой "завжди користуйтеся ними".
и баночка вазелину для смазки а иначе на сухую мужчина и женщина могли получать такие раны и дерматоз гнойный что мама не горюй увы но в СССР основным средством против зачатия были чистки мини- аборты полное выскарбливание стенок матки....
"використовувати два презерватива одновременно не надийно" будут тереться друг о друга. выбирайте одного из них
Впрочем она на 1000 000% права.
и спросить когда прийти за деньгами
https://img.pravda.com/images/doc/4/7/478****-dubinskyj-gemoroj.jpg
По любому интересно какая будет реакция?
Добкин танцевал на центральной площади Харькова с презервативом
Во время благотворительного концерта группы Queen и Пола Роджерса на площади Свободы в центре Харькова украинские политики и знаменитости танцевали, подпевали, махали флажками и позировали журналистам с презервативами в руках.
Корреспондент.net, 15 сентября 2008,
Пані Уляна, респект!!!