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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина соответствует военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО, - Загороднюк. ФОТО

Украина соответствует критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО.

 Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время рабочего завтрака по приглашению министра национальной обороны Канады с участием генерального секретаря НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Украина соответствует военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО, - Загороднюк 01

"Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Загороднюк.

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Он также акцентировал внимание на том, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства.

Украина соответствует военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО, - Загороднюк 02

Кроме того, Загороднюк отметил, что Украине есть что предложить Альянсу.

"Среди направлений министр выделил продолжение участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава оборонного ведомства призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

Источник: https://censor.net.ua/p3175495
 
 
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Украина соответствует военным критериям присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО, - Загороднюк.
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І хто це зробив, що Україна відповідає критеріям НАТО? Невже це зевлада зробила за таку коротку каденцію?
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У канадців найкращий міністр оборони - такий бравурний, що навіть на офіційні заходи вдягає шолом.
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Він просто у своєму національному одязі.
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Сикхизм- самая воинственная религия (хотя в индийском духе это можно назвать и нацией) Больше чем сикхи воинственны только гурки, которые огласно междунароным договорам могут служить только в Индии, Непале и Великобритании.
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Он сикх. А сикхи снимают чалму (тютбан) только в исключительных случаях.
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если брать стандарты по горилке то не соответствует, а наголоау превосходит,
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