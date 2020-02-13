 Порошенко сходил на фильм "Наши котики" о добровольцах на Донбассе: "Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов"". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".





"Наши Котики/Lethal Kittens - фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах. О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!" О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу.

Я слышал огромное количество положительных отзывов об этом фильме, и все они оправданы. Это пример совершенно нового стиля фильмов о войне за независимость Украины - прекрасное сочетание юмора и драмы, реализма и мистики.

Мое твердое убеждение - этот фильм демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов", которые работали на другое государство, до "Котиков", которые продемонстрировали, что страна побеждает, когда она начинает смеяться над врагом", - поделился Порошенко впечатлениями от просмотра на своей странице в сети Facebook.

"Спасибо за профессионализм всей творческой команде, представители которой сегодня вместе с нами в кинозале. Вы сделали фантастическую работу!

Обращаюсь к владельцам кинотеатров: продолжайте прокат "Наших Котиков"! Этот замечательный фильм посмотрело около 100 000 зрителей, а миллионы еще хотят посмотреть. Поэтому скорее в кинозалы - смеяться и не сдаваться вместе с "Нашими котиками", - призвал Порошенко.







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