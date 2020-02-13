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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1300) Порошенко (17986) Порошенко Марина (50)

 Порошенко сходил на фильм "Наши котики" о добровольцах на Донбассе: "Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов"". ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной вместе с ветеранами войны против российской агрессии посмотрели комедийную киноленту "Наши котики" режиссера Владимира Тихого, которая была создана в копродукции Украины, Канады и США. Фильм рассказывает о приключениях украинских добровольцев на Донбассе, которые в 2014 году пошли защищать Украину от российско-террористических войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 01
Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 02

"Наши Котики/Lethal Kittens - фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах. О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!" О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу.

Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 03

Я слышал огромное количество положительных отзывов об этом фильме, и все они оправданы. Это пример совершенно нового стиля фильмов о войне за независимость Украины - прекрасное сочетание юмора и драмы, реализма и мистики.

Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 04

Мое твердое убеждение - этот фильм демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов", которые работали на другое государство, до "Котиков", которые продемонстрировали, что страна побеждает, когда она начинает смеяться над врагом", - поделился Порошенко впечатлениями от просмотра на своей странице в сети Facebook.

"Спасибо за профессионализм всей творческой команде, представители которой сегодня вместе с нами в кинозале. Вы сделали фантастическую работу!

Обращаюсь к владельцам кинотеатров: продолжайте прокат "Наших Котиков"! Этот замечательный фильм посмотрело около 100 000 зрителей, а миллионы еще хотят посмотреть. Поэтому скорее в кинозалы - смеяться и не сдаваться вместе с "Нашими котиками", - призвал Порошенко.

Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 05
Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 06
Порошенко сходил на фильм Наши котики о добровольцах на Донбассе: Он демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от Сватов 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3175492
 
   
 Топ комментарии
 
Фільм треба подивитися, але щодо "Країна пройшла..." не погоджуюся, бо лише деякі пройшли, а 73% пройшли лише "Сватів".
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К огромному сожалению, этот путь прошла далеко не вся страна.
Многие остались верны "Скотам".
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я не проти фільму...
просто так сприймаю...
бо мені пече...добровольці для мене святі люди...
закрили країну голими грудьми...
Героям слава!
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П.Порошенко должен сидеть в тюрьме.Почему он до сих пор на свободе знают
только В.Зеленский и Рябошапка. Правду узнают люди когда в Украине будут
новый Президент и новый Генпрокурор.
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Подтянулись тролли шария и медведчука?))
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кумири зельонки...
Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край. Після закінчення війни ми дійсно хочемо там зробити ******** економічний хаб. Це наша територія і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя (Андрій Єрмак)
донбас відомий світові
бо там іде війна
із раненими, вбитими
вже шостий рік вона
це неприємно трохи є
но вирішив наш штаб
шо скоро там відгрохаєм
економічний хаб
це наша територія
й коли вернем назад
потом її відстроїм ми -
там будєт город-сад
хоч ***** все розрушено
заводи всі лєжат
але цілком заслужено
там будєт город-сад
там наші всі согражданє
ніхто нє віноват
і ми для них для каждого
построїм город-сад
на них кидали бомбами
по ним їбашив град
должні їм безусловно ми
построїть город сад
франківськ, чернігів з сумами
дніпро, кіровоград
не заслужили, думаю,
пока на город-сад
їм кликать було путіна
тоді, шість лєт назад
а ви рамси попутали
так стройтє город-сад!
полюбим вас за ето ми
і вернемся назад
скидайтеся бюджетами
від криму до карпат
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Цей мордатий звиздюк якраз демонструє зворотнє - від кумів до кумів нічого Україна не навчилася... Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 4456

Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 6728
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Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 2301зельонка...давай креативніше Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 9523
побулькайте про своє ЗЕ...
ня...на цього бий поклони...
порелаксуйте з ним...порохобоязнь доведе до відомого медичного закладу
я пішов...в спину плюватись неетично Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"" - Цензор.НЕТ 9422
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Посмотрите внимательно на фотоснимки и вы поймёте кто правит Украиной.
Бедная Украина! Коршуны слетелись чтобы уничтожить тебя. Народ спит. Политиков
настоящих патриотов мало. Вся надежда на Юлию Тимошенко. Она как жанна
Дарк готова отдать свою жизнь за Украину. Кто чем может помогай те ей. Господи!
побереги её и дай ей сил.
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