 Филатов показал, как в Днепре бетонными блоками перекрыли вход в наливайку: "Если я уже лично в вас вцепился, то я вас за#бу". ФОТО

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Наливайка "Градус" на Титова. Крышуемая "правоохранителям" всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ГФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром", - говорится в подписи Филатова к опубликованному фото.
"Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за#бу. Даже если на меня возбудят ещё штук пять дел "за самоуправство", - добавил он.
В этом, кстати, большая ошибка пострадавшего, он начал щемить малый бизнес кассовыми аппаратами, вместо того чтобы почистить под ноль силовые структуры, препятствующие развитию бизнеса в стране.
Филатов занимается самоуправством!
Не забудем! Не простим!
Дания является мировым лидером по популярности органических продуктов среди населения
http://sclistok.com/93-2015-10-05-08-19-34/1421-daniya-lidiruet-po-populyarnosti-organicheskikh-produktov-sredi-naseleniya
Хотя отреагировать следовало бьі: например я вьічеркнул бьі тебя из списка избирателей лет на 10. Так же и право избираться тебе принадлежать не должно.
Естественно, судить его нужно, вместе с крановщиком!
Напишешь что законьі в свое время писались и принимались в том числе и для того, чтобьі терпила их придерживался, а не свои забаганки озвучивал
Или меньше стали бухать в городе.
Блоками замылил глаза гражданам!