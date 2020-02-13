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Все про:наркотики (1670) Николаев (1241) Нацполиция (10897) патрульная полиция (1384) борьба с наркотиками (16)

 Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. ФОТО

При содействии руководства Департамента патрульной полиции (ГЧП) оперативники внутренней безопасности Нацполиции, работники ГБР и прокуратуры задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Фигурантам грозит лишение свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Николаевское управление ДВБ НПУ получило оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были изобличены в сбыте среди своего окружения марихуаны", - сказано в сообщении.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством прокуратуры области начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества 01

Совместными действиями ДВБ НПУ, ГБР и прокуратуры, при содействии руководства ГЧП НПУ подозреваемых задержали сразу после сбыта ими наркотического товара. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.

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Патрульные задержаны на основании ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявление им о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества 02
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3175449
 
 
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если бы такая новость прошла бы где нибудь в Канаде - представляю что бы там началось..
а у нас.. - мусора, что с них взять..?
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А как можно спрашивать с ребят, если у них министр Аваков? Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества - Цензор.НЕТ 151
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А как можно спрашивать с ребят, если у них министр Аваков?
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если бы такая новость прошла бы где нибудь в Канаде - представляю что бы там началось..
а у нас.. - мусора, что с них взять..?
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Полицейские продавали траву полицейским, которые их сдали другим полицейским.
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Однозначно. Сразу уровень преступности среди полиции упадет до нуля.
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Нічого дивного))) Типові представники деградованої аваківської падалі у вигляді патрульної поліції. ОЗУ..Зато керівництво продовжує залишатися на посадах. І це тільки квіточки. ЮТУБ лопається від злочинів, правопорушень, хамскої поведінки працівників поліції, особливо патрульних. Керівництво покриває злочини, це тільки 1 % кого затримують. А скільки керівників які підривали гранату УПП Луцьк, влаштовували наркотичні дебоші в Одесі просто замовчується і приховується. Пока міністр Сабаков йому потрібні такі подонки. У нас не існує поліції, є аваківська ОЗУ. НА ЖАЛЬ!!!!
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а как конфискация то? т.е. если посадят( Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 5600 ), то выйдут в одной одежде и бомжевать пойдут чтоли?
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Срочно сделать зарплату полицейским 1 млн долл. в месяц!
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Во *** "стражи закона" ****** - в общую их мразей камеру к зекам на опетушение.
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Взяли "мелочовку". А хто в Миколаєві курірує аптеки?
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А наркота всегда крышуется мусорами ,а особо жадные пихают её сами ,без посредников . Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 63
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