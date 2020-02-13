 Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовала Ирина Иваненко в группе "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook.
"Федоричев Александр Валерьевич, 01.02.86 г.р., (Москва, Прохладный), убит 07.02.2020 г, в районе Золотое-5, вместе с еще тремя - Бурыгиным Н.С. (г. Пермь), Галичем А. и Люликовым А. Люликов местный, из г. Перевальск, а откуда Галич, пока выясняем", - написала она.
Напомним, ранее о ликвидации четверых наемников российско-оккупационных войск в районе Золотого украинскими военнослужащими сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав часть заявления "народной милиции" террористов "ЛНР".
общее количество дохлых орков достигло восьми...
- Чи є це правда, що цукерки Рошен є в пайках повстанців ЛНР та ДНР? - коЗЕл під час дебатів на Олімпійському
Видно руки, видно ноги, видно сраку..
Парадокс...
У группы Порнофильмы есть отличная песня про эту шваль....РУССКИЙ ХРИСТОС
- Пане президенте, окупанти підводять важку техніку, що заборонена Мінськими домовленостями.
- І шо?
- Вбито 1 Воїна. Ще 3 поранено.
- Ну і?
- В зонах розведення з боку ворога відбуваються провокації.
- І!?
- Тобто?
- Шо ти мнє лєпіш!?. . Я відєл ґлаза путіна! Он хочєт міра!
"Праклятая гражданская вайна на Украінє!"
"Пан Порошенко, чому війна досі не закінчилась?" © Зе, дебати на Олімпійському, 21.04.2019