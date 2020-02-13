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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого. ФОТО

Четверо террористов российско-оккупационных войск были ликвидированы в районе Золотого-5 7 февраля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовала Ирина Иваненко в группе "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook.

"Федоричев Александр Валерьевич, 01.02.86 г.р., (Москва, Прохладный), убит 07.02.2020 г, в районе Золотое-5, вместе с еще тремя - Бурыгиным Н.С. (г. Пермь), Галичем А. и Люликовым А. Люликов местный, из г. Перевальск, а откуда Галич, пока выясняем", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка

Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 01
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 02
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 03
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 04
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 05
Фото: Иваненко/Facebook

Напомним, ранее о ликвидации четверых наемников российско-оккупационных войск в районе Золотого украинскими военнослужащими сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав часть заявления "народной милиции" террористов "ЛНР".

Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 06

Источник: https://censor.net.ua/p3175440
 
   
 Топ комментарии
 
Настоящие шахтеры, потомственные...
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Отравились в отпуске? Это бывает, особенно в Украине. Климат не тот...
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При Пете таких уничтожали пачками каждый день.
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Шахтёр в пятом поколении, от деда перенял привычку ходить в грязных кальсонах, по ним и опознали...
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Это к той фотке где колорадская ленточка у кота на шее...)
Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 1863
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...а если по теме то через три дня после того боя
общее количество дохлых орков достигло восьми...

Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 5026
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Отравились в отпуске? Это бывает, особенно в Украине. Климат не тот...
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При Пете таких уничтожали пачками каждый день.
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Кацапи волають, що "На Дамбасє ідєт гражданская война!" Так, дійсно, йде громадянська війна з громадянами паРаші.
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типичные местные шахтеры зашедшие в военторг и отправившиеся в морг!
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Як там у нас пишуть "российские наемники", повстанці? Хіба? Вибори восени, кажете?
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Ермаку нужно подсуетиться, до октября успеть Украинские паспорта «электорату» раздать...
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Ну так. Ще й закони, синхронно з мордором, про спрощення отримання громадянства ************. І закон про подвійне громадянство, Янелох в Раду вніс. Набирають ватний лекторат
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В Киеве чайки обитают только на свалке. Твое место на помойке кацап.
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Що, ватне, аргументів немає, то хоч смердонеш?
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А чем тебе не аргумент, что только кацап может поносить Украину.
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Убоге, яким боком Янелох до України? Це у вас, за поребриком, "Боже, царя... ". У нас немає сцарів. У нас -Україна понад усе !
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Каким боком, кацап ведро вылитых тобой помоев к ликвидации боевиков? Или ты среди подохших кацапов своего сына узнал, или может мужа?
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Я переступаю лайно, а не топчусь в ньому. Тому ... Відвали, ватан
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Я понимаю, кацап, что в твоих методичках не предусмотрены высеры на случай когда дохнут кацапы, а своих мозгов нет, что бы написать от себя, так, что свои 11.80 ты сегодня просрал.
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Рашистская мерзота падлючая перевертыш,в сад,в сад...
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"Як там у нас пишуть "российские наемники", повстанці?"
- Чи є це правда, що цукерки Рошен є в пайках повстанців ЛНР та ДНР? - коЗЕл під час дебатів на Олімпійському

Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 7404
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Хорошие урюске. Холодные и молчаливые. Лайк.
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Поховали москаля, як собаку
Видно руки, видно ноги, видно сраку..
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земля этим уродам железобетоном... вместе с их говнокамандующим...
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Местный дурачина, позвал русский мир и зашкварился, а так бы работал как нормальный человек на местном меткомбинате и жил нормально
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Этот зашквареный дурак - из московской области. Для тебя он, может быть и местный.
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І помер би від цирозу печінки, як нормальний русскій, а не від інтоксикації свинцем.
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Покажіть цих "том тоже наші людзі" главкому ЗСУ, може він їх краще знає?
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Гут , добра новина ! Раза три перечитав ) Подоба!
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у тов."хазина" детская обидка на Гиммлера осталась,походу..
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Не уничтожены а наглухо засекречены.. Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого - Цензор.НЕТ 9806
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Был один с "прохладного", теперь ещё 3 добавилось Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого - Цензор.НЕТ 6337
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А може його добити щтб не мучився🤪?
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Война то гражанская...а дохнут в ней мокшы?))
Парадокс...
У группы Порнофильмы есть отличная песня про эту шваль....РУССКИЙ ХРИСТОС
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Ну, все правильно - поступили так, как и положено поступать с окупантами. И это хорошо!
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колорадская ленточка на фото - очень плохая примета
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@Oleksandr_Karin

- Пане президенте, окупанти підводять важку техніку, що заборонена Мінськими домовленостями.

- І шо?

- Вбито 1 Воїна. Ще 3 поранено.

- Ну і?

- В зонах розведення з боку ворога відбуваються провокації.

- І!?

- Тобто?

- Шо ти мнє лєпіш!?. . Я відєл ґлаза путіна! Он хочєт міра!
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Щастя, здоров'я і усіляких гараздів зашквареним кацапам!

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Москва, Перм, громадянська війна...., довбані москалі.
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Теперьточнонеты... И какого лешего им дома не сиделось?
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Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска...
"Праклятая гражданская вайна на Украінє!"
Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 7777

"Пан Порошенко, чому війна досі не закінчилась?" © Зе, дебати на Олімпійському, 21.04.2019

Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 7355
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Ну правильно ,какого хрена умирать от старости в каком-то вонючем ********* Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 1740лучше приехать в Украину и подохнуть молодым Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого - Цензор.НЕТ 688
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