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 Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области, погибли восемь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ.

"По предварительным данным, 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД РФ.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС 01

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.

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Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области также принимают участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе, сообщает сайт регионального управления МЧС.

Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС 02
Фото: Телеграм-канал Mash

"Привлекались три единицы техники, восемь человек", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ГСЧС Украины подвердили гибель украинцев в аварии в России.

"Ночью 13 февраля около 00:30 в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

Ранее источник в службе транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что под Псковом в ДТП попал микроавтобус, погибли восемь человек из девяти.

Источник: https://censor.net.ua/p3175430
 
 
 Топ комментарии
 
Че там делать, так устали от войны?
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Для них війни не існувало. Мир-дружба-жвачка.
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Жители Украины. Какие же они граждане. А вообще рашистские батраки.
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Від нас колись їздили в Пітер за лезами для гоління і картами, що москалі крали на заводах. Все йшло транзитом на Румунію.
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Мабуть до військомату поспішали, країну від москалів боронити... Цікаво, а що з ними би зробив Сталін, якби вони у 43му з заробітків із Берліну їхали?
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