 Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ.

"По предварительным данным, 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД РФ.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.

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Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области также принимают участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе, сообщает сайт регионального управления МЧС.



Фото: Телеграм-канал Mash

"Привлекались три единицы техники, восемь человек", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ГСЧС Украины подвердили гибель украинцев в аварии в России.

"Ночью 13 февраля около 00:30 в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

Ранее источник в службе транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что под Псковом в ДТП попал микроавтобус, погибли восемь человек из девяти.