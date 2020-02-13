 Восемь человек, предварительно граждан Украины, погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ.
"По предварительным данным, 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД РФ.
Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.
По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области также принимают участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе, сообщает сайт регионального управления МЧС.
"Привлекались три единицы техники, восемь человек", - говорится в сообщении.
Ранее источник в службе транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что под Псковом в ДТП попал микроавтобус, погибли восемь человек из девяти.
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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.
«Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга... Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем», - заявил врач.