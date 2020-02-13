EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  3018  26
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6017) Россия (74922) украинцы (3082)

 Восемь человек, предварительно граждан Украины, погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом. ФОТО

Микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области, погибли восемь человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ.

"По предварительным данным, 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД РФ.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

Восемь человек, предварительно граждан Украины, погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом 01

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: 2 погибли, 7 госпитализированы. ВИДЕО

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области также принимают участие в ликвидации ДТП в Пустошкинском районе, сообщает сайт регионального управления МЧС.

Восемь человек, предварительно граждан Украины, погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом 02
Фото: Телеграм-канал Mash

"Привлекались три единицы техники, восемь человек", - говорится в сообщении.

Ранее источник в службе транспортного надзора региона сообщил "Интерфаксу", что под Псковом в ДТП попал микроавтобус, погибли восемь человек из девяти.

Источник: https://censor.net.ua/p3175430
 
 
 Топ комментарии
 
Че там делать, так устали от войны?
 показать весь комментарий
 
Для них війни не існувало. Мир-дружба-жвачка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для них війни не існувало. Мир-дружба-жвачка.
 показать весь комментарий
 
 
Считали количество могилок псовских подохшиг на донбассе десантников. А если честно, нафиг в кацапии вообще лазить.
 показать весь комментарий
 
 
Жители Украины. Какие же они граждане. А вообще рашистские батраки.
 показать весь комментарий
 
 
Это адиннарот из лугандона опять походу...
 показать весь комментарий
 
 
Не факт.Поезд Львов-масква каждый день забитый ходит.
 показать весь комментарий
 
з Житомирської, Рівненської і Волинської областей туди, в Псков-пітер, на базар за фінським ширпотребом їздять... Так що - розвину твою думку: цікава прописка жертв...
 показать весь комментарий
 
 
"пропіська"то у вас в фєдєрастії.. А в Україні кріпацької совкової"прапіські"нема вже з2001 Вісім осіб, попередньо громадян України, загинули в ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 4599
 показать весь комментарий
 
Сепарня теж жітєлі України, особливо коли пхнуться сюди по пензії.
 показать весь комментарий
 
 
Ну що ви так на них? Може вони їхали гроші на дві платіжки за газ заробляти.
 показать весь комментарий
 
 
На таких машинах там тільки "заробітчане" їздять знаходячи свій "пункт призначення "..... скільки у інеті об'яв о заробітках на клятій расії... народ ведеться... ((
 показать весь комментарий
 
 
Откуда вообще в такую глушь попали граждане цивилизованной страны?
На нарассею ездить - себя не уважать. Вот поэтому и результат такой жуткий
 показать весь комментарий
 
 
Это рядом с Латвией. Да и насчет "цивилизованной страны" я бы поспорил.)
 показать весь комментарий
 
Ну поспорьте. Украина - цивилизованная страна.А рашка- это мордор без свободы слова и передвижения.
 показать весь комментарий
 
Вот если бы они в Польше под грузовик влетели - совсем другое дело.
 показать весь комментарий
 
В Польше дороги хорошие, вряд ли бы они там в аварию попали. На нарассее дороги только в окрестностях масквы
 показать весь комментарий
 
Ну если про дороги, то как они из Украины вообще выехали ?
 показать весь комментарий
 
Нормальні люди в рашку не їздять . Дураки і дороги , хтось дуже влучно сказав .
 показать весь комментарий
 
 
Доктор Комаровский рассказал, что убивает Украину
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу.
«Украину просто убивают. Сознательно. Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга... Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем», - заявил врач.


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх