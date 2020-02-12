 "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного. ФОТО

О случившемся рассказала в Facebook Катерина Зиновьева, информирует Цензор.НЕТ.
"- Так а на каком основании вы меня задерживаете? - спрашивает заплаканная, но счастливая блондинка у полиции.
- Загрязнение города Киева, - отвечают ребята в форме (на их месте я бы первым делом звонила извиняться перед всеми бывшими).
- Так а что? Он меня бросил, я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, - уже шире улыбается блондинка", — написала она.
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как говорит народная юридическая пословица: "Если у человека нет головы, то ему и квартира не нужна"..
Гантели-гири-штанги даже с третьего этажа красиво летят...
тупая овца(
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Нехай білявка попосміхається ще ширше.