 "Он меня бросил, я бросила его вещи", - полицейские задержали девушку, выбросившую из окна в центре Киева вещи бывшего возлюбленного. ФОТО

О случившемся рассказала в Facebook Катерина Зиновьева, информирует Цензор.НЕТ.

"- Так а на каком основании вы меня задерживаете? - спрашивает заплаканная, но счастливая блондинка у полиции.

- Загрязнение города Киева, - отвечают ребята в форме (на их месте я бы первым делом звонила извиняться перед всеми бывшими).

- Так а что? Он меня бросил, я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, - уже шире улыбается блондинка", — написала она.

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