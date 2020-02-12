 Чиновники Запорожского горсовета подозреваются в присвоении около 1,2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что руководство Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета заключило договора с коммерческой структурой на сумму более 10 млн грн. Средства были выделены на замену насосов центрального отопления и холодного водоснабжения в многоквартирных домах Запорожья.

При проведении ряда профильных экспертиз специалисты зафиксировали, что большая часть работ, отраженная в актах выполненных работ, фактически не осуществлена. Правоохранители задокументировали, что на более чем 30 объектах работы выполнены не в полном объеме, а оборудование закупалось по значительно завышенной стоимости. Общая сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками бюджета, составляет почти 1,2 млн грн.

По версии следствия, "сэкономленные" средства фигуранты дела выводили в "тень" и присваивали.

По предварительным данным, некачественное выполнение работ поставило под угрозу жизнеобеспечение жителей многоэтажек.

В рамках уголовного производства одному из руководителей Департамента Запорожского городского совета и двум коммерсантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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