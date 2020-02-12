 Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд. ФОТО

Об этом со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова пишут "Новости Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах "местной самообороны". А после этого направился в оккупированный РФ Донецк, где вступил в ряды боевиков "ДНР".
Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в оккупированном Донецке в качестве представителя "Компартии ДНР".
Как сообщает сайт "Миротворец", Бенес Айо является национал-большевиком из Латвии и активным участником "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке. В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины за несоблюдение трехлетнего запрета на въезд в страну. Уже находясь в тюрьме в Риге, террорист попросил гражданство "ДНР" и получил согласие за подписью "премьер-министра ДНР" Александра Бородая.
круговорот дерьма на постсовке...
Запомните это колобранты и сепары....
А вы био мусор для РФ явно не свои...
Нехай ті гниди наших в'язнів видають.
что-то.. как-то...фу! нихера не понятно!
Депутат нелегитимной Госдумы (Россия) Сергей Шаргунов трубует спасти террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", которого перед этим задержали в Архангельской области.
Он отправил письмо в местную прокуратуру, а также начальнику УМВД России по области.
В нем политик просит "оказать содействие в легализации на территории РФ гражданина Латвии, в частности, предоставить временное убежище".
"Бенесс Айо - активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", - утверждает Шаргунов.