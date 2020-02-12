 Убийство Шеремета: экспертиза показала, что Дугарь и женщина на видео - одно и то же лицо, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Первая попытка манипуляции информацией была предпринята при избрании меры пресечения Яне Дугарь: 13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.

Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугарь, на самом деле датировано седьмым ноября – 07.11.2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине, в городе Покровске. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования.

Эти данные подтверждаются исследованием функций и настроек камер наблюдения и показаниями свидетелей. Просто цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц – 11-й, то есть ноябрь, а потом уже – день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Яны Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

Читайте также: Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец. ДОКУМЕНТ

Вторая попытка манипуляции: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

Также следователи установили, что в течение 2019 года подозреваемая официально трижды находилась в отпуске: с 01.07 по 13.07, с 31.08 по 29.09 и с 09.12 по 13.12.

Однако, в то же время задокументировано, что Яна Дугарь 28 ноября 2019 года была во Львове. Но эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков. К тому же, в телефонном разговоре со знакомой она обеспокоенно рассказывает, что на улице ее остановила военная служба правопорядка. Дугарь, в частности, отмечает: "… А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я военный, я здесь на каких правах, аж ни на каких. У меня нет ни командировки, ничего, меня просто так отпустили …".

Таким образом подтверждается информация, что Яна Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

Читайте также: Адвокаты Дугарь принесли в Офис Генпрокурора новые доказательства ее непричастности к убийству Шеремета

Также отмечается, что Яна Дугарь не сказала правды даже о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети подозреваемой следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года.

Следователи также впервые опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года, в заключении которой говорится: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь – это одно и и то же лицо.





Чтобы проверить эту информацию, следователи запланировали ряд следственных действий, однако 20 декабря 2019 года Яна Дугарь отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.

Смотрите также: Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко. ВИДЕО

В то же время недавно адвокаты Яны Дугарь озвучили информацию о непричастности подозреваемой к совершению правонарушения. При этом они ссылались на исследования с использованием полиграфа, который якобы подтвердил, что:

- Яна Дугарь не осуществляла какого-либо слежения за местом передвижения журналиста Павла Шеремета;

- Яна Дугарь не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку к совершению убийства журналиста Павла Шеремета.

Однако неизвестное исследование с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначенное и неизвестно кем проведенное не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. Сейчас Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. В частности речь идет исключительно о фотофиксации наличия камер наблюдения на маршруте движения людей, которые закладыавли взрывчатку под авто Павла Шеремета, а не за ним самим.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.