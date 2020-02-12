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 Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на киевский жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках расследования уголовного производства следователи СБ Украины провели обыски, в частности в КП "Киевский метрополитен", ОАО "Киевметрострой", в их структурных подразделениях, в АБ "Укргазбанк" и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций. В ходе следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

Сейчас исследуется факт возможного завладения организаторами механизма бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 млрд грн на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн грн по процентам по депозиту.

Для предотвращения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4  млрд грн.

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Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 01
Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 02
Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 03
Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3175257
 
 
 Топ комментарии
 
Педалик, конечно, ниразу неувиноват...))
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Идиоты. Как можно сразу истратить все деньги на строительство? Положили в банк под проценты. А кто должен был получить доходы - предприятие? Или конкретные лица? Когда-то Ющенко размещал средства НБУ в банк Кипра под проценты - и что?
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Бюджетные деньги положить на депозит, а банку пофиг какие эти деньги. Банк трясите тоже,
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Педалик, конечно, ниразу неувиноват...))
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Идиоты. Как можно сразу истратить все деньги на строительство? Положили в банк под проценты. А кто должен был получить доходы - предприятие? Или конкретные лица? Когда-то Ющенко размещал средства НБУ в банк Кипра под проценты - и что?
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Бюджетные деньги положить на депозит, а банку пофиг какие эти деньги. Банк трясите тоже,
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Ты сумасшедший? Выделили деньги, упали на твой счет, где процент 8% годовых на остатки. Знаешь, смету расходов, что 1,7 млрд тебе до сентября не понадобятся. Лично ТЫ где держал, там где 8% или перекинул на пол года туда, где 15 ???? Это цирк от лейтенанта запаса Баканова для лохов. КРУ после завершения и акта выполненных работ проверяет ВСЕ операции с бюджетными средствами -ВСЕГДА!
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..да по такой схеме, размещения выделенных средств в банках и получения дивидентов по ним, пользуются насальника всей страны вплоть до последнего зачуханного головы сильрады последние 30 лет...тоже новость, да еще и СБУ в разработку...... ..
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Врага победили, нечем заниматься, накидывают картинок под реформу СБУ, что бы не отобрали этот кусок-живое бабло.
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Якби ці гроші тупо перевели в офшор, то тоді можна було б говорити про заволодіння бюджетнми коштами. А оскільки гроші були покладені на депозити, то можна лише казати про нецільове використання.
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сможет Коломойский раскрутить новый свинарчукгейт-будет контролировать 52 млрд
киевского бюджета через Ткаченко .
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Во тупые!
Ложить деньги под процент можно только в Приватбанк и то - имея письменные гарантии, что банк скоро вернут Коломойскому!
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вы попробуйте заняться еще фонды занятости. я сегодня охренел. зашел в налоговую за годовым отчетом, стоит у окошка жлобяра на полголовы выше меня, я 180см. вес около 100кг+-прилично одет берет какието справки. потом оказывается он на учете в фонде занятости уже несколько лет. получает **** какието копейки из бютжета. не верю что у него нет дохода хотябы 20-30 тысяч. а я, отдал державе 112 тыщ и думаю. кто дурак? я или он. пипец какойто
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он канешна Викрито механізм заволодіння бюджетними коштами на будівництво метро на Виноградар, - СБУ - Цензор.НЕТ 487 патаму шта не пользуется услугой через смартфон
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Шикарно! Просто, как угол дома! А так можно было? Это ж не 100 грн. приныкать... И ни кто из руководства города был не в курсе??? Да тут и не только города...
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Теперь понятно почему мосты и остальные проекты в городе выполняются не в срок и постоянно дорожают.
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Звизда метру на виноградарь. Да и не нужно оно там, как и на траещщине Викрито механізм заволодіння бюджетними коштами на будівництво метро на Виноградар, - СБУ - Цензор.НЕТ 2246
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По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн грн по процентам по депозиту.
Для предотвращения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 млрд грн.
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т.е. проценты были перечислены на счета предприятий?
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