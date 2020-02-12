 Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Изолировав место с опасными предметами от посторонних лиц, пограничники сразу вызвали взрывотехников ГСЧС и сотрудников Национальной полиции", - сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли из тайника 36 выстрелов ПГ-9, 16 выстрелов ПГ-7Л и 2 хвостовика.
Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями ГСЧС для дальнейшей утилизации.
Следственные действия продолжаются.
Державною - "постріл", а точнее - "активно-реактивний постріл".