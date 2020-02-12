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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий, вблизи линии соприкосновения обнаружили тайник с боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Изолировав место с опасными предметами от посторонних лиц, пограничники сразу вызвали взрывотехников ГСЧС и сотрудников Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника 36 выстрелов ПГ-9, 16 выстрелов ПГ-7Л и 2 хвостовика.

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 01

Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями ГСЧС для дальнейшей утилизации.

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 02

Следственные действия продолжаются.

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 03
Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 04
Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 05
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3175248
 
 
 Топ комментарии
 
гранатомет стреляет вроде как гранатами, а не выстрелами
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на цензорі ізбєгают сєксуальних аллюзій, тому головку обізвали вистрєлом *)
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Ота сукупність і називається "постріл".
Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів - Цензор.НЕТ 6578
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прикордонники зібрали врожай "моркви")
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гранатомет стреляет вроде как гранатами, а не выстрелами
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на цензорі ізбєгают сєксуальних аллюзій, тому головку обізвали вистрєлом *)
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боятся внезапно кончить при слове "головка"?
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Все правильно. Так і називається- постріл до гранатомета.
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на знайдених хрєновінах маркіровка "ПГ-7П" - протівотанкова граната, а вистрєл - то всьо вмєстє собраннойє
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а, бачу. Тоді це ше воєнні тупанули, а ріпартьори повторили
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ці штуки, шо найшли, називаюця ПГ-7П - прєдположу шо разшифровивайєца як "протівотанкова граната"
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тоість, в тайніку знайшли не "вистрєли", а гранати до них
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..ну и нафига они кому...развелось Плюшкиных... Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам - Цензор.НЕТ 7288..
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Кожен чоловік повинен мати набої до зброї, якої в нього немає)))
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а шо це за одиниця "вистрєл"? Мо' граната, чи боєзапас?
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Всё правильно, граната для "сапога" імперською называется выстрел.
Державною - "постріл", а точнее - "активно-реактивний постріл".
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тут на красівому малюнку розібрались - те, шо найшли в тайніку - називаєця ПГ-7П (протівотанкова граната), а "вистрєл" - то всьо вмєстє собраннойє, готовойє к бою - граната, хвостовік, заряд, труба
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пардон: вистрєл (ПГ-7В) - то головная часть ПГ-7Л (головка) і рєактівний двігатєль ПГ-7Д (хвостовік) в сборє
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карочє, в тайніку найшли підісят головних частєй і два рєактівних двігатєля для гранатомьота
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Интересно как они там оказались. Я даже боюсь представить сколько оружия и боеприпасов Ахметов провез из Рашки в Украину в вагонах с углем.
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Мышебратья к выборам октябрьским готовятся, нужно туда побольше зебилов наблюдателями отправить.
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то чисто на сдачу кацапы прикопали, после развода сразу бы принесли и сдали...
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