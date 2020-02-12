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Все про:Зеленский (4572) ГБР (942) Федына София (27)

 Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому, под зданием проходит акция в ее поддержку. ФОТОрепортаж

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федына пришла в Государственное бюро расследований. Следователи ГБР должны ей вручить уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Под зданием проходит акция в поддержку Федыны. В акции принимают участие народные депутаты и общественные активисты.

"Это первый случай, когда депутата пытаются привлечь к ответственности без голосования Рады, без согласований. И вы видите, за что. Знаете за что? За три слова - "там может прилететь". Там вполне может прилететь, там действительно рвутся гранаты, там действительно погибают люди и там действительно опасно", - отметила нардеп Виктория Сюмар.

"Мы здесь для того, чтобы показать - мы не боимся и не будем бояться. Мы скажем эту фразу Владимиру Зеленскому и всей его власти, всей его вертикали - мы не боимся", - добавила Сюмар.

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" объявили о начале флешмоба и повторили слова "Там может прилететь", из-за которых начато уголовное производство против Федыны, а президент Зеленский признан потерпевшим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении. ДОКУМЕНТ

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому, под зданием проходит акция в ее поддержку 01
Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому, под зданием проходит акция в ее поддержку 02
Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому, под зданием проходит акция в ее поддержку 03
Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому, под зданием проходит акция в ее поддержку 04

Источник: https://censor.net.ua/p3175241
 
   
 Топ комментарии
 
Им отвечают.


Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12

Знаете,что бы было шобы в Омерике сняли такое видео на президента?
Ничего.
Доведено: Мадонной, ДеНиро ,Эшт. Катчером, РАТМ, СОАД, Азиан даб фундейшн, Министри, Шер, Мэрил Стрип, Вупи Голдберг and many other.
Снимаются и гастролируют дальше. Ответ получают дизлайками максимум.
Брэхло упоротое.
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Чому цього терориста ще не посадили?
Нардеп Федына пришла в ГБР для получения подозрения по фактам угроз Зеленскому - Цензор.НЕТ 2417
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а коли визовуть головного "потерпівшого" в суд? нехай розкаже на всю країну як він злякався двох дівчат
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Маловато,майдана не будет,расходимся по другим веткам
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Желающих замочить дезертира наркомана клоуна больше чем надо Поэтому трусливое воно ходит в памперсах и бронике
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Зеля зачищает неугодных, расчищая дорогу януковичской братии.
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