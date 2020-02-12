 Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: "Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками".
Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.
При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.
Ми так ніколи не будемо мати нормальних доріг коли їх постійно руйнують перевантажені фури
Нет, чтобы подьехать посоставлять протоколов, поштрафовать нарушителей, потом минут через тридцать ещё раз поштрафовать(уже по двойному тарифу) дополнительно к первому штрафу. Потом(опять минут через 30) изьятие водительских удостоверений, а автивки на штрафстоянку. И ведь сволочи не хотят менты свой хлеб отрабатывать(видать зассали). А ведь до МВД с места парковки всего 300 метров каких то.... Авахов ни хрена не шевелится...... Дятел!!!
В штатах уже давно бы спецназ приехал.... И всех завернули бы для выяснения....
А взагалі- зважувати треба, бо через них на дорогах колії такі, що сісти можна.
Розігнати всіх з під ради цих у....