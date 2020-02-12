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Все про:Кабмин (11599) пикет (619) дальнобойщики (38)

 Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 12 февраля в правительственном квартале Киева дальнобойщики и водители маршруток устроили забастовку.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: "Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками".

Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.

При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.

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Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия 01
Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия 02
Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия 03

Источник: https://censor.net.ua/p3175234
 
 
 Топ комментарии
 
Перебить в мясо этих провокаторов! Привыкли уничтожать украинские дороги, таская по 30-35 тонн. В Европе, так до грамма взвешивают на погрузке и по осям смотрят - не дай Бог не бьёт. Суки.
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В Європі хай поїздять з перегрузом.
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фурогонам треба нагадати, що на трасі Дніпро-Запоріжжя, яка була повністю відновлена турецкими підрядниками півотра роки тому, на деяких ділянках вже з'явилася колійність, і це все наслідок перевантажених фур.
Зважувати треба фури повсякчасно, штрафувати нещадно, інакше гроші на ремонт дорог будуть завжди викинутими внаслідок чиєїсь жадібності та безглуздя.
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фури ламають дороги!
Ми так ніколи не будемо мати нормальних доріг коли їх постійно руйнують перевантажені фури
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Почитал возбужденных праведным гневом лохов и спрашиваю их Что будете делать если перевозки подорожают в три раза
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Максимально допустимая масса трехосного грузового автомобиля не должна превышать 25 тонн, автопоезда с 6 осями - 44 тонны и это в Сдовакии,Венгрии,Польше а по нашим 3Г дорогам возят грузы без ограничения веса.
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Если потереть тех дальнобойщиков, то вылезут все те же евробляхеры... А )( уели вкрай...
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На снимке видно шесть фур. И стоят, и правила нарушают, и никуда не едут. И самое прикольное - ни одной патрульной машины.... Ни одного мента в центре города!!!
Нет, чтобы подьехать посоставлять протоколов, поштрафовать нарушителей, потом минут через тридцать ещё раз поштрафовать(уже по двойному тарифу) дополнительно к первому штрафу. Потом(опять минут через 30) изьятие водительских удостоверений, а автивки на штрафстоянку. И ведь сволочи не хотят менты свой хлеб отрабатывать(видать зассали). А ведь до МВД с места парковки всего 300 метров каких то.... Авахов ни хрена не шевелится...... Дятел!!!
В штатах уже давно бы спецназ приехал.... И всех завернули бы для выяснения....
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ПУСТЬ ЕДУТ НАХХХХХХ.... лесом ... и болотами.. Суки все дороги поразбивали...
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Шаурму вам на вортник барыги зажрались шестерки профсоюзных боссов мафии нищенки какие на фурах огнеметом поджеч
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Все почему-то про дороги только говорят, перегруженная фура это как бомба неизвестно где взорвется и сколько жизней за собой потянет. За перегруз надо наказывать очень строго и так, что бы не выгодно было это ни кому.
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То це вони на Теремках зранку стояли?
А взагалі- зважувати треба, бо через них на дорогах колії такі, що сісти можна.
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Вот вам прутень в зад, не знаю кто такой Криклий, но взвешивать свои фуры будете.
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В ті години коли у нас починає працювати ваговий контроль за 10 км перед ним завжди не менше 40 фур стоїть з піском і щебнем, чекають поки контроль поїде. В тому напрямку де вони їздять всі нові дороги на колії похожі...
Розігнати всіх з під ради цих у....
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Порох эту процедуру сделал а зе отменит вот увидите ...
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