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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:вертолет (600) МВД (8049) учения (2243) Национальная гвардия (1316)

 Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД. ФОТОрепортаж

Авиаторы Нацгвардии прошли очередное обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

Об этом информирует МВД на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 31 января по 8 февраля проходил курс теоретических занятий и полетов по программе первичной летной подготовки на вертолетах типа ЕС 225 LP. Провели тренировку специалисты компании Airbus Helicopter (Французская Республика) на базе воинской части 2269 НГУ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине проводится переобучение летного и инженерно-технического состава авиации НГУ на вертолет типа ЕС 225 LP на базе компании "Airbus Helicopters". Также начато поэтапное получение вертолетов такого типа в состав НГУ.

По данным МВД, первый курс подготовки на таких вертолетах еще 2018 года прошли во Франции 2 пилота Нацгвардии и 6 гвардейских специалистов инженерно-технического состава.

Основные задачи летательных аппаратов Airbus в Нацгвардии - перемещение личного состава и техники для проведения спецопераций и многопрофильное использование этих летательных аппаратов во время чрезвычайных ситуаций.

По данным МВД, Нацгвардия, по условиям контракта, должна получить 12 таких вертолетов.

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"Н225 обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин. Характеристики этого вертолета полностью соответствуют задачам, которые выполняет Национальная гвардия", - отмечают в МВД.

Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД 01
Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД 02
Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД 03
Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД 04
Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД 05

Источник: https://censor.net.ua/p3175208
 
 
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Ляпота!!! Майже як Апачі. Вже час і власні розробляти. Хоча б у смартфоні.
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какая нахрен ляпота....ты посмотри на копоть возле выхлопных устройств..дерьмо дерьмише впарили...
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капец..армия голая а они айрбасы покупают....
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хоть бы не началось как с тойотами приус у сабакова
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Опередили) Сразу же возникла такая мысль после прочтения новости.
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Украина ракеты в космос запускала,а сейчас что не может построить гвынтокрыл?
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Це тренуються ті котрі вже розрахувались за розбиті примуси ?
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Главная задача Нацгвардии это участвовать в разгоне народных акций протеста против зажравшейся власти ! Зачем Нацгвардии набраной в основном из сельской гопоты вертолеты ?
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Хочется спросить у афигеннава министра Авакова: Арсен Борисыч, ну на#уя украинской полиции аж 55 вертолетов?! Куда вы, бл#дь, летать на них собираетесь, на охоту-рыбалку?!
Или откат был так хорош, что ты отказаться не смог?
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