 Нацгвардейцы тренировались управлять французскими вертолетами Airbus, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом информирует МВД на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 31 января по 8 февраля проходил курс теоретических занятий и полетов по программе первичной летной подготовки на вертолетах типа ЕС 225 LP. Провели тренировку специалисты компании Airbus Helicopter (Французская Республика) на базе воинской части 2269 НГУ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине проводится переобучение летного и инженерно-технического состава авиации НГУ на вертолет типа ЕС 225 LP на базе компании "Airbus Helicopters". Также начато поэтапное получение вертолетов такого типа в состав НГУ.

По данным МВД, первый курс подготовки на таких вертолетах еще 2018 года прошли во Франции 2 пилота Нацгвардии и 6 гвардейских специалистов инженерно-технического состава.

Основные задачи летательных аппаратов Airbus в Нацгвардии - перемещение личного состава и техники для проведения спецопераций и многопрофильное использование этих летательных аппаратов во время чрезвычайных ситуаций.

По данным МВД, Нацгвардия, по условиям контракта, должна получить 12 таких вертолетов.

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"Н225 обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин. Характеристики этого вертолета полностью соответствуют задачам, которые выполняет Национальная гвардия", - отмечают в МВД.









