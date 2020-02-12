 ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, следователь требовал у гражданки неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество - получение кредита в магазине с использованием поддельного паспорта.

11 февраля 2020 полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании в отношении полицейского меры пресечения.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева. Оперативное сопровождение - Киевское городское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.









