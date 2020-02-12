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 ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, задержали работника следственного отдела Оболонского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, следователь требовал у гражданки неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество - получение кредита в магазине с использованием поддельного паспорта.

11 февраля 2020 полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 01

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании в отношении полицейского меры пресечения.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева. Оперативное сопровождение - Киевское городское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 02

Отмечается, что в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 03
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 04
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 05
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 06
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 07

Источник: https://censor.net.ua/p3175206
 
 
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Та міліція всю дорогу поводить себе як ТОВ "МВС", торгують справами, вєщдоками, наркотою, повіями...
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Нічого дивного не відбувається, аваківська падаль деградує шаленими темпами. І це тільки 1 % того що ловлять. Це наслідки реХформи від громадянина сабакова. Тепер ця потвора хоче бути прем'єр міністром. Отримавши карт бланш від зеленого тим самим останній плюнув в обличчя всім громадянам. Чого тільки варта патрульна полюції, де зосереджено всій непотріб суспільства. А виступи Клименка щодо довіри 48 % це банальна брехня.
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Экспроприация экспроприаторов. У нас не менты, а Робин Гуды: то бриллианты на обыске с3,14здят, то наркоту, то деньги у воров отберут. Одним словом "обновились по-армянски".
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