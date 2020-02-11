 Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение, обнародованное на странице Южного отдела УИНП в Facebook.

В частности, в Подольске местные власти до сих пор не демонтировали два бюста местному коммунисту Самборскому, а склеп-мавзолей Григория Котовского даже обновили.

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"Эти бюсты местная власть могла бы передать в местный краеведческий музей", - подчеркнули в УИНП.

В Арцизе местная власть "настолько полюбила Карла Маркса", что переименовала его в поэта-революционера Христо Ботева, "чтобы не выполнять закон о декоммунизации".

Южный отдел УИНП также напомнил, что подлежит демонтажу обелиск об НКВД и советская символика на территории Фонтанского сельсовета Лиманского района, будет исследован вопрос о возможном сокрытии памятников Ленину в Болградском районе.

Чиновникам напомнили об уголовной ответственности за саботирование процессов декоммунизации и обновление коммунистической символики: "такие деяния подпадают под уголовную ответственность в соответствии со ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишение свободы на срок от 5 до 10 лет".

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