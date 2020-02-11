EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2516  55
Все про:Институт нацпамяти (224) Одесская область (1924) декоммунизация (483)

 Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП. ДОКУМЕНТ

Южный отдел Украинского института национальной памяти обратился к властям Одесской области с призывом выполнить закон о декоммунизации и завершить демонтаж памятников, бюстов большевистским вождям и другую символику тоталитарного режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение, обнародованное на странице Южного отдела УИНП в Facebook.

В частности, в Подольске местные власти до сих пор не демонтировали два бюста местному коммунисту Самборскому, а склеп-мавзолей Григория Котовского даже обновили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович. ВИДЕО

"Эти бюсты местная власть могла бы передать в местный краеведческий музей", - подчеркнули в УИНП.

В Арцизе местная власть "настолько полюбила Карла Маркса", что переименовала его в поэта-революционера Христо Ботева, "чтобы не выполнять закон о декоммунизации".

Южный отдел УИНП также напомнил, что подлежит демонтажу обелиск об НКВД и советская символика на территории Фонтанского сельсовета Лиманского района, будет исследован вопрос о возможном сокрытии памятников Ленину в Болградском районе.

Чиновникам напомнили об уголовной ответственности за саботирование процессов декоммунизации и обновление коммунистической символики: "такие деяния подпадают под уголовную ответственность в соответствии со ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишение свободы на срок от 5 до 10 лет".

Также читайте: Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек

Чиновники Одесской области переименовали бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП 01
Чиновники Одесской области переименовали бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП 02
Чиновники Одесской области переименовали бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП 03
Чиновники Одесской области переименовали бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП 04

Также смотрите: В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3175165
 
 
 Топ комментарии
 
Так , срочно ищем памятник гитлеру как великого Поэта российськой современности .
 показать весь комментарий
 
Должен сказать, что тут Мариуполь- таки опередил! Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 5101 У нас "Комбинат Имени Ильича" так и остался "Имени Ильича", но какого-то Зота Ильича. Хрен зна, болтают что был такой дюже положительный образ металлурга. Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 5101 Ну да, надо добавить: он вроде как- на этом комбинате и работал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так , срочно ищем памятник гитлеру как великого Поэта российськой современности .
 показать весь комментарий
 
 
Да, такой памятник в Украине смотрелся бы хорошо. Вот бы кацапы позлились.
 показать весь комментарий
 
А, что, мусорных баков в городе нет...!? Они хорошо бодрят.., шуфрич подтвердит. Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 8152
 показать весь комментарий
 
 
Таки да...Всі вже забули про сміттєві баки.А добре б у тих смітниках" новиє ліца" покатати вулицями Одеси! Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 8358
 показать весь комментарий
 
Потрібно не до місцевої влади з закликами звертатися, а з заявою до поліції! Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 7139
 показать весь комментарий
 
 
А Маркс что, был большевиком? С какого перепугу немчура еврейская попала под раздачу? Все же знают, что Рашку он вообще ненавидел! (в Совке эту ему обходили).
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы, очень креативно поступили в угоду националистам.
 показать весь комментарий
 
А ведь в данном случае и состав преступления трудно найти
 показать весь комментарий
 
Как это,а закон о декомунизации? ст.436-1 от 5 до 10.
 показать весь комментарий
 
Оселедець приліпити і зійде за небрачного сина Тараса Бульби.
 показать весь комментарий
 
Должен сказать, что тут Мариуполь- таки опередил! Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 5101 У нас "Комбинат Имени Ильича" так и остался "Имени Ильича", но какого-то Зота Ильича. Хрен зна, болтают что был такой дюже положительный образ металлурга. Чиновники Одесской области "переименовали" бюст Маркса в поэта Ботева, чтобы не выполнять закон о декоммунизации, - УИНП - Цензор.НЕТ 5101 Ну да, надо добавить: он вроде как- на этом комбинате и работал.
 показать весь комментарий
 
 
Если женщина красива
И в постели горяча
Это личная заслуга
Леонида Ильича! (с) /Из совкового фольклора/
 показать весь комментарий
 
 
Я эти строки отлично помню! Я ж таки ровесник полета Гагарина.
 показать весь комментарий
 
 
Супер ответ!!! Яростно плюсую!!! Мама рассказывала, что в палату приходили врачи и Рекомендовали(!!!) или мальчики- Юры, или- Урюркосмы. Ни одного Урюркосма- не случилось, а я- единственный остался Андреем. У мамы не было шансов: свекр был Андрей. И был предельно жестким. А жили- в его доме.
 показать весь комментарий
 
 
якщо кабаєва дає
во всє диркі і в дупло
То все лічная заслуга
володимира )(уйло.

(тіко шо сам придумав)
 показать весь комментарий
 
Первый коммунист Мира Карла Маркса написал книжечку знаменитую "Секретная дипломатия ХVIII века",в которой изложил всю гнилую суть вонючки РАБссии засранки...
 показать весь комментарий
 
 
"В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир...
Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. "Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества".
Карл Маркс
 показать весь комментарий
 
Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
 показать весь комментарий
 
 
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204

Наразі ми присутні при завершенні першого етапу чергового підкорення України свинособаками. Суть полягала у приведенні за допомогою маніпуляційних інформтехнологій до влади ширми-клоуна, концентрації виконавчної та законодавчної влади у громадян РФ Єрмака, Разумкова та інших, хакерському злому правоохоронної системи через громадян РФ Авакова, Баканова, Рябошапки та інших, судової через Портнова, Лукаш та інших, громадянин РФ - радників Гончарука (куди поділися мільярди з казни?), встановлені контролю над ВРУ. Бачимо початок державного перевороту.
Але клоун з його командою нових свинособачих облич вже майже виконав завдання зі злому створених до нього систем захисту України, доламування у наріду залишків мізків та має піти на відпочинок. Другий етап готується зараз Мертвечуками-Фірташами-Портновими-свинособаками.
Він проходитиме у формі проведення ОПЗЖ-стськими профспілками масових заходів протесту з приводу заздалегідь створених приводів (земельний ринок, платіжки за газ, пенсійний возраст з 72-х, ще що-небудь). В результаті Зе "добровільно" піде, а обкатані на ньому інформтехнології в купі з тиском аваковських ментів на виборчкоми будуть застосовані для обрання президентом вора і капітулянта Бойка. В активну фазу другий етап перейде після внесення "змін" до т.зв. "конституції" росії.
Придивиться: світ в курсі, що нас чекає надалі. Інакше чим можна пояснити "кідок" в ПАСЕ та припинення військової допомоги з боку Омерики?
Не панікую, але відчуваю сум та ненавість. Жадаю пуншу.

До речі, якщо в час "Х" русня припинить експорт до нас електроенергії, започаткований Каломойським та Ко, наша енергосистема отримає нищівного удару. З відключенням звязку настане хаос.
 показать весь комментарий
 
это еще что, оказывается порох был одним из основателей славноизвестной Партии Регионов (факт), что не мешает вам целовать его зад взасос, ну
 показать весь комментарий
 
 
Если отбить прическу и подточить бороду, можно сказать, что памятник нефедову
 показать весь комментарий
 
 
Как тебе живеться, зная что твой кумир и бог просто сцыкун наркоман, уклонист от армии и малорос сдающий Украину?
 показать весь комментарий
 
 
Мне хорошо живётся
Ведь у меня, в отличии от тебя, нет кумиров и богов!
 показать весь комментарий
 
 
А "Капитал" запретить слабО? И изъять из всех библиотек.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем? Вы полагаете, этот труд кто-то станет читать??? Хотя, макулатуры собрать, таким образом- можно Очень Много!
 показать весь комментарий
 
 
В университетах "цивилизованых" стран до сих пор полагают, что лучшей экономической теории никто не создал Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 2109
 показать весь комментарий
 
 
Им- легко болтать! Они под его идеями- не жили.
 показать весь комментарий
 
 
Не только жили, но и живут. Это мы под Бениными идеями живем.
 показать весь комментарий
 
 
Да??? Это о том, при каких условиях становится активным? Или вот об этом: Общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства. Труд: К еврейскому вопросу (осень 1843 г.).- К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 1, с. 431.
 показать весь комментарий
 
Да позиция мне знакома "Не читал, но осуждаю", вы против теории прибавочной стоимости? Знавал я одного Андрея Шевченко. Так тот в футбол играл, правда не в Индии. А в Индии чемпионат проводится?
 показать весь комментарий
 
Одесситы как всегда на высоте,БРАВО мудрое решение.
 показать весь комментарий
 
а если очки прицепить то можно и в памятник Коломойскому переименовать Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 2083
 показать весь комментарий
 
 
Христо Ботев - болгарский поэт, я его стихи в школе учил)
 показать весь комментарий
 
...для одеських чиновніків, цей факт має тільки значить, що незабаром, на екрані у них буде продовження серіалу "Ліквідація".
Одеса. Україна. Українська версія.
 показать весь комментарий
 
А кто видел реальную морду Карла Маркса?Это изваяние можно назвать и Шелезменом хотя я и не знаю кто он такой.
 показать весь комментарий
 
Ребята борода нынче в моде и тут ничего не поделаешь правда девкам в большинстве не по душе жалуются сильно царапает и вызывает на лице раздрожение при поцелуях и приходится покупать не дешёвые мази в аптеках типа Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП - Цензор.НЕТ 245
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх