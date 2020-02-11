EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия
  1196  10
Все про:обыск (1430) пошлина (298) таможня (1581) ГБР (938) Государственная таможенная служба (12)

 Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР. ФОТО

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что обыски прошли по факту злоупотребления властью и служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР 01
Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР 02
Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР 03

Также читайте: Офис Генпрокурора и СБУ проводят обыски в "Киевметрострое" по делу о строительстве метро на Виноградарь

Источник: https://censor.net.ua/p3175153
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что, в Украине есть конкуренты, что нужны пошлины на эти запчасти?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно есть , Петемобили которые завозятся с Рашки прямые конкуренты евробляхам.
 показать весь комментарий
 
а зачем пошлины на запчасти? У нас что в Украине эти запчасти можно купить свои? или просто содрать с конечного потребителя какую-ту сумму лишь бы бюджет наполнить?сами пишут такие законы, что порождают коррупцию, потом одним разрешают торговать, кто делится, а других ловят для показухи
 показать весь комментарий
 
 
100% Превращают обычную торговлю в криминал какой-то. Обычный рэкет, а не государственная политика. И ГБР этот грёбаный отлично вписывается в эту банду рэкетиров. Якобы государство пострадало, ёпрст!
 показать весь комментарий
 
Ето та Петиная Винницкая митница которая грозилась изымать и евробляхи и штрафовать владельцев на 700000грн? Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР - Цензор.НЕТ 5179 Понятно зачем почему они визжали против закона о растаможе евроблях и снижения акциза.
 показать весь комментарий
 
Сколько, сколько??? Мильён? Тю! Та чи показились!? Вон кобелЁв один сей ущерб покрыть может и рожа не треснет .
 показать весь комментарий
 
 
Вы копните глубже. там коррупции на миллиарды. С каждой машины таможенники берут от 700 до 1500Евро за *правильную* растаможку. Если не дашь им на лапу то одна и та же машина может стоить у них на 3-5тыс. Евро дороже
 показать весь комментарий
 
 
зеленский продолжает наживаться на украинцах поощряя автомафию ...
трепло ...
 показать весь комментарий
 
піндець! тепер навіть б/в запчастини здорожчають! бо дбр вже провело "оцінку" вартості металевого сміття! багато відволікань, жодного вироку!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх