 Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы
Точно?
Не исключено...
Тигр "русского мира"
Из зала суда
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий. ВИДЕО
Странно...
Какого еще Петра???
Где-то в Ватикане...
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-;Слухай, ну ти ж умніший, ну чого ти по-людські не об'яснив мені яке воно чмо?;.
Коротше, я винен виявився що він за Зєлю проголосував...
"Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "підарас"!!!...".
Ну и куда делись 73% малоросов?
Може очі повилазили, тож на форумі відповісти не можуть?
от себя фотожабка:
- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?
- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…
З Ватікана прислали.
Хто казав, що Донбас ніколи не був українським? Подивіться на ці вишиванки з минулого століття.