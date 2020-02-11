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 Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

100%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака на этот пост, - указы

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Точно?

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Не исключено...

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Тигр "русского мира"

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Из зала суда

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий. ВИДЕО

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Странно...

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Какого еще Петра???

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр русского мира, Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Где-то в Ватикане...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3175121
 
   
 Топ комментарии
 
І ні одної "фотожаби" на "Пороха"... А він продовжує "марадьорствувать", "оффшорить" і "барижить", працює з самого світанку - ходить по Україні і сере в штани "зелюкам"
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Ну и куда делись 73% малоросов? Почему сейчас кого ни спросишь все говорят что за зе чмо не голосовали?
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Ну и куда делись 73% малоросов? Почему сейчас кого ни спросишь все говорят что за зе чмо не голосовали?
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Як сказав мені нещодавно один знайомий, приводжу дослівно;
-;Слухай, ну ти ж умніший, ну чого ти по-людські не об'яснив мені яке воно чмо?;.
Коротше, я винен виявився що він за Зєлю проголосував...
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Можеш своєму знайомому мій анекдот розказать. Я його ще кілька місяців його написав... (Скажи, що "привіт від порохобота"...)..
"Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "підарас"!!!...".
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Who's Here

Ну и куда делись 73% малоросов?
Може очі повилазили, тож на форумі відповісти не можуть? Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4332
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3817
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Малоросы согласно Конституции Украины Филиппа Орлика это крестьяне - село. Ты их шукаешь, потрохососина?
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Ти ту Конституцію, хоч, читав, ТЕЛЕПНЮ? Там не "малороси", а "посполиті"!!!
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І ні одної "фотожаби" на "Пороха"... А він продовжує "марадьорствувать", "оффшорить" і "барижить", працює з самого світанку - ходить по Україні і сере в штани "зелюкам"
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Ні, він тобі й твоїй отарі у черепну коробку сере!
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Я не знаю, як Порох сере в черепну коробку мені, однак, в Україні сьогодні заявить публічно, що ти голосував за Зеленського - все одно, що сказать "Я - ІДІОТ!!!".
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Молодець! Поважаю самокритичних людей!
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Що- під себе ходиш, без памперсу ніяк? А тобі казали- не палай!
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Так уже пол-года Пороха на нары посадить пытаються.Понятно,что это бесполезно-но зебилам помечтать не вредно.
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Так себе, разве что на Богдана фотожабы понравились более-менее, путлер вообще ниачьом.
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сегодня зачетные жабы Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9244
от себя фотожабка:
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9578
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грядёт абгрейт в мавзолее -- одного Владимира заменят другим...... Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7464
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8412
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ботоксная бабушка пуйло, кАнечно, феерична. альфа-самец ёпта.))

Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9091
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на хоккей отправили не самого лучшего двойника Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7762
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- Что-то наш Владимир Владимирович «сдал»…
- Так ведь годы-же… И всё в трудах, в трудах, аки пчела… Интересно, что будет завтра?
- Как что?... Или «римейк», или - «Лебединое озеро»…
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Люблю смотреть фотожабы на Цензоре.
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С собором святого Петра реально зачётный стёб вышел))
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Да. почти по Фрейду. Как говорят - Не в бровь, а в глаз.
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Ви думаєте, це Львів? Ні. Це ГОРЛІВКА. 1954 рік! А вже у 1968 році , наприклад, у Бахмуті, залишилась лише одна українська школа.
Причина смены руководителя Офиса президента, тигр "русского мира", Владимир в соборе Петра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9336
Хто казав, що Донбас ніколи не був українським? Подивіться на ці вишиванки з минулого століття.
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