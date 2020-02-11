 Нефтепродуктов на сумму более 37,5 млн грн изъяли из незаконного оборота на Полтавщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Во время обысков изъяли более 1 млн 250 тыс. литров нефтепродуктов стоимостью 37 млн 600 тыс. грн, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи. Также в суд направлено ходатайство об аресте изъятого имущества.

По версии следствия, лица реализовывали через сети автозаправочных станций топливо низкого качества, что не соответствует требованиям Технического регламента и ДСТУ, не отражая продажу такой "продукции" в бухгалтерском и налоговом учете.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов), ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт и транспортировка незаконно изготовленного топлива), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины осуществляет Государственная фискальная служба, процессуальное руководство - прокуратура Полтавской области.

Следственные действия продолжаются.

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