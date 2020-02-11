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Все про:Полтавщина (538) топливо (485) Офис генерального прокурора (83)

 Нефтепродуктов на сумму более 37,5 млн грн изъяли из незаконного оборота на Полтавщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуратура Полтавской области совместно с налоговой милицией прекратили сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Во время обысков изъяли более 1 млн 250 тыс. литров нефтепродуктов стоимостью 37 млн 600 тыс. грн, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи. Также в суд направлено ходатайство об аресте изъятого имущества.

По версии следствия, лица реализовывали через сети автозаправочных станций топливо низкого качества, что не соответствует требованиям Технического регламента и ДСТУ, не отражая продажу такой "продукции" в бухгалтерском и налоговом учете.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов), ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт и транспортировка незаконно изготовленного топлива), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины осуществляет Государственная фискальная служба, процессуальное руководство - прокуратура Полтавской области.

Следственные действия продолжаются.

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Нефтепродуктов на сумму более 37,5 млн грн изъяли из незаконного оборота на Полтавщине, - Офис Генпрокурора 01

Источник: https://censor.net.ua/p3175070
 
 
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У начальника отдела кадров полиции изъяли 2 тонны денег.
А у начальника отдела кадров СБУ не изъяли - просто нет подходящих технических средств, чтобы поднять такую тяжесть.
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теперь пустят в законный оборот?....или уже зныщено?
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А де спеціальні пункти для роздачі нужденним нелегального,або конфіскованого поліцією палива,чи скажімо контрабандних сигарет і т.д.
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