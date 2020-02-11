 В результате столкновения легковушки с маршруткой под Херсоном погибли три человека, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области

По данным полиции, сегодня около 8:35 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге "Херсон-Снигиревка".

На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли 3 человека (водитель легковушки и двое его пассажиров (женщина и мужчина). Еще одна пассажир "Дэу" с телесными повреждениями доставлена ​​в областную больницу.

Полицейские установили, что вблизи с. Надднепрянское автомобиль "Дэу Сенс" столкнулся с маршрутным такси "ГАЗ".

Как рассказал начальник отдела расследования ДТП Дмитрий Думанский, предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля "Дэу Сенс" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси. В это время водитель пассажирского транспортного средства перевозил 8 человек.

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

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Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". На месте ДТП продолжают работать следователи и специалисты Херсонского экспертно-криминалистический центр. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.





