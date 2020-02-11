 Контрразведка СБУ в Луганской области предотвратила вывоз в РФ комплектующих к военному вертолету Ми-24. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи спецслужбы в пределах начатого досудебного расследования осуществляют сбор доказательств противоправной деятельности правонарушителя и его подельников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрразведка блокировала поставки неисправной бронетехники в ВСУ в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж







Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры.