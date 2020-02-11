EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  4280  28
Все про:избиение (9370) Польша (5083)

 "Е##ть украинцев": в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси. ФОТОрепортаж

Полиция польского города Торунь разыскивает семерых мужчин, которые в минувшие выходные избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Сотрудники полиции опубликовали изображения пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия", - сообщил представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.

Иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. Следователи установили, что нападавших было семеро.

В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е##ть украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

Как сообщает издание "Rubaltic.ru", один из пострадавших рассказал, что одному из его друзей, который является поляком из репатриации, сломали кость черепа.

"Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке среди нас. Они не стеснялись избивать девушку. На нас напали, крича: "Польша для поляков", - рассказал молодой человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разбили его авто на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТО

Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 01
Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 02
Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 03
Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 04
Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 05
Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 06
Е##ть украинцев: в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси 07

Источник: https://censor.net.ua/p3175054
 
 
 Топ комментарии
 
ті укаїнці, які кучкуються з кацапнею, роблять поганий імідж для решти.
 показать весь комментарий
 
Полякам імперські амбіції крутять в дупі не гірш ніж кацапам.
 показать весь комментарий
 
може то кацапи були.
подивись на їхні морди.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полякам імперські амбіції крутять в дупі не гірш ніж кацапам.
 показать весь комментарий
 
 
може то кацапи були.
подивись на їхні морди.
 показать весь комментарий
 
 
ты прекрасно знаешь что это были не кацапы.
 показать весь комментарий
 
да нет походу ФСБ и Путин заслали ублюдков ОРЛДО посмотрите на фото кацапский разрез мозга которого нема.... "Е##ть украинцев": в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси - Цензор.НЕТ 8825
 показать весь комментарий
 
 
В ніч з суботи на неділю... Скоріш за все група п'яних заробітчан бикувала і сама знайшла пригод на свій зад
 показать весь комментарий
 
ті укаїнці, які кучкуються з кацапнею, роблять поганий імідж для решти.
 показать весь комментарий
 
 
Придурків вистачає в кожній країні. Та й понаїхало ж туди наших.
 показать весь комментарий
 
 
ми з польськими гопніками постійно бємось, навіть камеру навпроти нашого підїзду повісили😁
 показать весь комментарий
 
 
я знайома з поляком, який вивчив українську, нормально спілкується, йому не складно.
 показать весь комментарий
 
 
нормально поляки до українців відносяться, є пропутінський "ruch", але їх всі *******
 показать весь комментарий
 
Шо ниодного злого среди пятерых не нашлось?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рагулье это ж ваши братья)))) Нет тупее чем рагуль и порохошлепперы, что в принципе одно и то же. Рагуль это тот кто чтит героем Бандеру, боровшегося с поляками и при этом считает что поляки нам должны помогать из-за агрессии рашки...ну не дебилы..ля?
 показать весь комментарий
 
 
встань з бутилки, ваня, ти пересилів, чеченський хазяїн тебе ві пускає
 показать весь комментарий
 
 
руснявих по любому потрібно бити - з профілактичною метою, та їм же і на радість, щоб відчували себе немов вдома.
 показать весь комментарий
 
И о....НационалистыЮго востока Украины привели домой потерявшегося ребенка, - народ Украины Донбасса у захватi
 показать весь комментарий
 
"Е##ть украинцев"

"Європеїзувати українців" означає, а били за те що московитською цвірінькали.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво на якій мові між собою спілкувались українці, білоруси і кацапи? Невже на українській чи білоруській?
 показать весь комментарий
 
Ты как обычно не читаешь тему.там же написано на каком.
 показать весь комментарий
 
Здивуєшся, але з білорусами я спілкуюсь Українською, а білорус зі мною- Білоруською ...
 показать весь комментарий
 
печально... но не редкость в последнее время (а это еще печальнее)
и навряд ли тут что-то измениться в ближайшие дни...
идиёты и дэбилы - не имеют национальности и привязки к местности..
 показать весь комментарий
 
Украинцы уже вытеснют поляков .Захватить Польшу и не нужно строить экономику в Украине Всё будет Украина - Котляревский
 показать весь комментарий
 
Польща окуповує українські етнічні-історичні землі: Холмщина, Підляшшя, північна Лемківщина, Надсяння, Перемищина, ... . Холм, Перемишль, ..., - українські міста. Пам'ятайте про це !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх