 "Е##ть украинцев": в Польше жестоко избили граждан Украины, России и Беларуси. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Сотрудники полиции опубликовали изображения пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия", - сообщил представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.

Иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. Следователи установили, что нападавших было семеро.

В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е##ть украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

Как сообщает издание "Rubaltic.ru", один из пострадавших рассказал, что одному из его друзей, который является поляком из репатриации, сломали кость черепа.

"Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке среди нас. Они не стеснялись избивать девушку. На нас напали, крича: "Польша для поляков", - рассказал молодой человек.

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