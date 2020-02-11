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Все про:адвокат (1241) минирование (897) СБУ (14338) Сумы (635)

 Адвокат из Сум в течение нескольких месяцев "минировала" суды, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Сумах анонима на систематических, заведомо ложных сообщениях о якобы минировании государственных учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Жительница областного центра, которая работает адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, сообщала по линии "102" о минировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

Правоохранители задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после очередного телефонного "минирования" здания суда.

Во время обысков по месту жительства фигурантки дела правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Адвокат из Сум в течение нескольких месяцев минировала суды, - СБУ 01
Адвокат из Сум в течение нескольких месяцев минировала суды, - СБУ 02
Адвокат из Сум в течение нескольких месяцев минировала суды, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3175049
 
 
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- я, как ваш адвокат, сделал всё, что мог...
- но ведь вы только накатили вискаря и помолились...
- ну! и это все, что я могу для вас сделать...
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Бажано вісім з конфіскацією майна і забороною адвокатської діяльності довічно.
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ошибка наверное. надо было написать не адвокат, а неадекват....
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