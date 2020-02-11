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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18557) убийство (5496)

 Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер. ФОТОрепортаж

Во вторник, 11 февраля, около полуночи в Голосеевском районе Киева произошло убийство. Недалеко от Столичного шоссе окровавленный мужчина вернулся домой и сообщил родственникам, что его ударили ножом в живот.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что до приезда врачей он не дожил: от полученного ранения мужчина скончался. 

Смерть пострадавшего констатировали на улице Замывная, в доме, где тот и проживал. По предварительной информации, он с трудом добрался до жилища, где сообщил падчерице, что его подрезали и он умирает. Та сразу вызвала скорую помощь и полицию, но ранение в область живота оказалось серьезным и мужчина скончался. Он не успел сообщить, как выглядел тот, кто нанес фатальный удар ножом.

Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 01

На момент смерти ему был 41 год. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Патрульные прочесывали частный сектор и прилегающие улицы, опрашивали свидетелей. Правоохранители разыскивают возможного убийцу или группу злоумышленников.

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Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 02

Ранее сообщалось, что на Троещине в массовой драке случилась поножовщина. Двое мужчин получили ранения.

Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 03
Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 04
Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 05
Фото: "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3174949
 
 
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Попросил бы прохожих, что бы вызвали скорую. И вообще как этот гражданин ходит без смартфона? Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер - Цензор.НЕТ 803 У нас же крайина в смартфоне Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер - Цензор.НЕТ 3333
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Может на машине подрезали и с окна ударили ножом в живот ))
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подрезали ? а че не написать на перо посадили ? Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер - Цензор.НЕТ 4774 набиральщик новостей видать недавно из тюрячки вернулся Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер - Цензор.НЕТ 4774
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У павильона " пиво воды" стоял советский постовой
Он вышел родом из народа
Как говорится парень свой
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не первый раз так пишут
в Ужгороде он недавно пара фраеров маслины споймала
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