 Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Отмечается, что до приезда врачей он не дожил: от полученного ранения мужчина скончался.
Смерть пострадавшего констатировали на улице Замывная, в доме, где тот и проживал. По предварительной информации, он с трудом добрался до жилища, где сообщил падчерице, что его подрезали и он умирает. Та сразу вызвала скорую помощь и полицию, но ранение в область живота оказалось серьезным и мужчина скончался. Он не успел сообщить, как выглядел тот, кто нанес фатальный удар ножом.
На момент смерти ему был 41 год. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Патрульные прочесывали частный сектор и прилегающие улицы, опрашивали свидетелей. Правоохранители разыскивают возможного убийцу или группу злоумышленников.
Ранее сообщалось, что на Троещине в массовой драке случилась поножовщина. Двое мужчин получили ранения.
Он вышел родом из народа
Как говорится парень свой
в Ужгороде он недавно пара фраеров маслины споймала