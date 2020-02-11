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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 СБУ и прокуратура установили заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук. ФОТО (обновлено)

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой установила личность мужчины, который обоснованно подозревается в заказе поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ и Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, в совершении указанного преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищению топлива со Львовской железной дороги. Кроме того, по мнению следствия, к совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу". Сейчас предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщено о подозрении. Он объявлен в розыск, передает 

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ и прокуратура установили заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Терещук 01

Предварительная правовая квалификация данного преступления по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины. Следственные действия в указанном уголовном производстве осуществляли прокуроры совместно со следователями и оперативными работниками Управления СБУ во Львовской области.

Автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

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6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Следователи смогли по камерам наблюдения проследить весь путь подозреваемого к авто журналистки Терещук и обратно.

Источник: https://censor.net.ua/p3174938
 
 
 Топ комментарии
 
"Менти і кримінал - єдині! Ура товарищи! К поджогу автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук вероятно причастны сотрудник полиции и ранее судимый контрабандист, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8507
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Зараз як ніколи з"єднались мусара та злодії.
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Нічого дивного, без аваківських не відбувається ніякий злочин. Якій міністр такі підлегли. А вичуваєте що робиться в райвідділках. Сабаков перетворив МВС в ОЗУ..і це жах.
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Зараз як ніколи з"єднались мусара та злодії.
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"Менти і кримінал - єдині! Ура товарищи! К поджогу автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук вероятно причастны сотрудник полиции и ранее судимый контрабандист, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8507
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Минтарня ликвидирована. Вы радостно повесили на капитанский китель похоронный венок и получали оргазмы от селфи с одетыми в странную форму случайными людими массово набранными с улицы. Вы думали криминал этим не воспользуется? Наивно. Теперь можно:"Уря товарищи!"
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Що не день, то зашквар поліціянтів.
Але Авакова не можна знімати, правда, зебіли?
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Можно снимать, но только после того, как немножечко повисит. А можно и не снимать - так даже лучше будет.
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Каких тебе еще зашкваров с аваковым не хватает???
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если министров снимать после каждого зашквара рядовых сотрудников, то придется их менять каждый час, но не в каждую головушку придет такая сложная мысль, да?
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Я не писав про зміну після кожного зашквара, зебіле.
У підлеглих твого рюкзачника вже накопичилися тисячі зашкварів, а він все на посаді.
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опять преступность распоясалась, даже фейерверки поджигает
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Нічого дивного, без аваківських не відбувається ніякий злочин. Якій міністр такі підлегли. А вичуваєте що робиться в райвідділках. Сабаков перетворив МВС в ОЗУ..і це жах.
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Опять лепят горбатого. На камерах совершенно разные люди в разной одежде, которых выдают за одного! Куртка то черная, то чисто белая, то с черной полосой сзади на плечах. Брюки то черные, то светло серые. Рукава то белые, то черные.
Врут прямо в очи!, бесы ментовские! Сабакова в отставку!
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А к убийству Шеремета причастны СБУшники... Совпадение?
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Как быстро правоохранители пытаются слить инфу об успехах в задержании вероятных преступников. А сколько из слитой инфы подтверждается?
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Що повернулися часи Майдану, коли "курберкут" підпалювали автомобілі по всьому Києву зі львовськими номерами? А ще нікого в ліс не вивезли? А хто головний у поліції, не Вещмешков?
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а где те, по которым вертолеты летали, притом за наш счет??
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Ета палітічєскоє прєслєдованіє електората Парашенка!! Нізабудімніпрастім!!
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