 Спас более 400 жизней, - с парамедиком и ветераном Игорем Надолько простились в Мариуполе. ФОТО

Об этом в Facebook сообщила парамедик Юлия Паевская, информирует Цензор.НЕТ.
"Все прошло достойно, и я от всего сердца благодарю всех, кто помог нам организовать эти похороны, и всем, кто пришел попрощаться. Несмотря на мороз и понедельник нас было очень много. Было очень много искренних слов", - отметила она.
Паевская также 7 февраля написала о смерти коллеги: "Ты выжил в битвах, но она тебя нагнала отложенной смертью - последствиями контузий и болью за судьбу Родины".
Игорь Надолько шесть лет не покидал передовую. Его боевой путь начался со 129 ОБр, потом служил в 131 ОБр, из которой после переформатирования перешел в 28 бригаду отдельного мотопехотного батальона. Там он служил до апреля 2017-го.
За годы службы четыре раза был контужен. Последние два года Надолько был добровольцем-парамедиком в составе "Ангелов Тайры", а также волонтером в "Самообороны Мариуполя", инструктором тактической медицины.
По словам его коллеги, за два года службы парамедиком в "Ангелах" Надолько оказал первую помощь и вернул к жизни более 400 человек, гражданских и военных.
У ветерана остался 14-летний сын.
Спасибі за мирний спокій міст і сіл, хай Небо прийме.