 Российский ракетный катер Р-60 принимал участие в захвате Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Установлено, что ракетный катер Р-60 из состава 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ во время спецоперации захвата Крыма участвовал в блокировании кораблей ВМС Украины в бухте Донузлав, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт международного сообщества. Экипаж и командир катера капитан 3-го ранга Евгений Кузьмин награждены за участие в агрессии против Украины. Командир РКА Р-60 ранее также был награжден за агрессию против Грузии.



Российские моряки Константин Тяжко (слева) и Олег Левочкин (справа) с медалями за оккупацию Крыма



РКА Р-60





Командир РКА Р-60 Евгений Кузьмин



Командир РКА Р-60 Евгений Кузьмин

"До этого времени командир корабля не был указан в перечне военных должностных лиц командного состава Вооруженных сил и представителей власти Российской Федерации, которым Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении. РКА Р-60 также не указан в перечне кораблей, задействованных в агрессии против Украины. Поэтому волонтеры InformNapalm собрали новые материалы и открыто обращаются к госструктурам Украины и призывают их провести все необходимые процессуальные действия относительно командира и членов экипажа ракетного катера Р-60 Черноморского флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.