 "Для нас важно, что его помнят", - в оперативном командовании "Юг" вручают детям погибших бойцов подарки от волонтеров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Юг".

Так, 10 февраля получила сувенир Василинка - дочь Василия Новака, героя, погибшего защищая суверенитет Украины в 2014 году в районе села Мариновка Донецкой области. Он служил старшим лейтенантом, заместителем командира первой роты первого механизированного батальона 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Девочка никогда не видела своего отца, но мама постоянно рассказывает ей, каким он был.

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"Для нас не важно, что в том подарке, для нас важно, что его помнят", - отмечает вдова воина Анна Новак.

Подарок ребенку вручил начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Юг" подполковник Владислав Назаров.

Акция "Праздники без папы", организованная польской ОО "Инициатива Героям Майдана" в Варшаве при поддержке Украинской греко-католической церкви и Украинского дома в Варшаве, в этом году прошла в пятый раз.

На оперативное командование "Юг" прислали 32 подарка. Их передали в распоряжение групп гражданско-военного сотрудничества областных военных комиссариатов Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Николаевской областей и Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего они будут переданы детям погибших воинов.

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В прошлом году благодаря помощи сотен людей удалось собрать 70 тыс. злотых. За эти средства получили праздничные подарки 2,8 тыс. украинских детей защитников Украины (погибших, раненых и тех, которые принимали или принимают участие в АТО/ООС). В подарках, в частности, были сладости, детское питание, игрушки, небольшая сумма денег для детей героев Небесной сотни и детей украинских бойцов.

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Фото: facebook.com/okPivden

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К публикации добавлены фотографии из "Книги Памяти", на которых изображен старший лейтенант Василий Новак на службе, и из семейного альбома - с женой.







Фото: facebook.com/okPivden

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