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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2743) налоговая (820) упрощенка (33) ГНСУ (43) Верланов Сергей (41)

 За год количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 19,8 тыс. до 1,88 млн, - ГНС. ИНФОГРАФИКА

К началу 2020 года количество зарегистрированных физических лиц - предпринимателей (ФЛП/ФОП) в Украине составляло 1 885 900 лиц, что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года.

В частности, существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госналоговой службы (ГНС) Украины.

По сравнению с прошлым годом, упрощенцев увеличилось почти на 93,8 тыс. лиц. Так, если на 1 января 2019 г. на упрощенной системе налогообложения находились 1 390 000 человек, то на 1 июля 2019 г. их количество снизилось до 1 360 000 плательщиков. Впрочем, уже на 1 января этого года произошел рост до 1 500 000 предпринимателей. При этом третью группу выбрали 596 тыс. лиц, что на 79 тыс. больше, чем на 1 января предыдущего года.

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За год количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 19,8 тыс. до 1,88 млн, - ГНС 01
За год количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 19,8 тыс. до 1,88 млн, - ГНС 02

Соответственно наблюдается положительная динамика роста бюджетных поступлений от единого налога. Так, в 2019 году плательщиками были уплачены 24,95 млрд грн единого налога, что на 25,5% больше, чем в 2018 году.

"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг", - отметил Председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в частности, планируется предоставление возможности для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога с помощью средств информационно-телекоммуникационной системы направить заявление о применении упрощенной системы налогообложения, подать запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога и получить выписку из реестра плательщиков единого налога.

Источник: https://censor.net.ua/p3174855
 
 
 Топ комментарии
 
Господи!! Ну почему у руля идиоты? Это не оживление деловой активности, это реакция на законы о трудоустройстве!!Проще оформить работягу ЧП чем оформлять его по договору! Идиоты одним словом, далекие от реальности идиоты! А если вы намекаете, что типа экономика растет, то я вас огорчу, никуя она не растет , она летит вниз , словно самолет в пике, но земли пока не видать! Олухи вы малахольные одним словом! Причем что нынешние что предыдущие - такие же тупые!
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А сколько закрылось, или приостановили деятельность?
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Если кассовый аппарат введете, и проверки с сумасшедшими штрафами, то почти все позакрываются.
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Если кассовый аппарат введете, и проверки с сумасшедшими штрафами, то почти все позакрываются.
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А сколько закрылось, или приостановили деятельность?
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Схоже на якусь маніпуляцію... Увесь 2019-й повсюди точилися розмови про катастрофічне скорочення кількості ФОПів у зв"язку з навішуванням касового ярма, і тут рапотом "збільшення кількості"...
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Господи!! Ну почему у руля идиоты? Это не оживление деловой активности, это реакция на законы о трудоустройстве!!Проще оформить работягу ЧП чем оформлять его по договору! Идиоты одним словом, далекие от реальности идиоты! А если вы намекаете, что типа экономика растет, то я вас огорчу, никуя она не растет , она летит вниз , словно самолет в пике, но земли пока не видать! Олухи вы малахольные одним словом! Причем что нынешние что предыдущие - такие же тупые!
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Ну если в стране 73 % дебилов, то как у руля умные окажутся, не с Марса же они прилетят ?
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ну, то что 12% роста оплат составил рост базы начислений в связи с изменением минимальной заработной платы, как-то стыдно упомянуть, да?...
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Как и водится, как только написал этот пост, позвонили из идея банка и предложили бизнес кредит. Знаете сколько? Только не смейтесь. 34 тыс грн.
Скажите, чем могут помочь бизнесу 34 тыс грн?
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Стадо зелёных депутатов к началу финансового года пооткрывали кучу ФОПов, чтобы бабло отмывать....
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