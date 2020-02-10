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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:лес (460) обыск (1427) Гослесагентство (25) ГБР (937)

 ГБР подозревает четырех лесничих в нанесении 6 млн грн ущерба, проводятся обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в растрате имущества на сумму свыше 6 млн грн четырем лесничим государственного предприятия "Олевское лесное хозяйство" Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР подозревает четырех лесничих в нанесении 6 млн грн ущерба, проводятся обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области 01

"По предварительной информации, сотрудники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленными в материалах", - сказано в сообщении.

Так, в дальнейшем древесина была незаконно срублена. Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн грн.

ГБР подозревает четырех лесничих в нанесении 6 млн грн ущерба, проводятся обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области 02

Сейчас следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также на местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

ГБР подозревает четырех лесничих в нанесении 6 млн грн ущерба, проводятся обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области 03

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.

ГБР подозревает четырех лесничих в нанесении 6 млн грн ущерба, проводятся обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3174840
 
 
 Топ комментарии
 
« Ехал с товарищем в трамвае и он грустно рассказывал о неудачной покупке смартфона. В конце произнес довольно громко фразу - "кусок говна". Люди вокруг понимающе заулыбались, а бомж на задней площадке недовольно хмыкнул и выкрикнул:- "Та дайте ему поработать"!» (с)
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Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.

Это была самозащита!!
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« Ехал с товарищем в трамвае и он грустно рассказывал о неудачной покупке смартфона. В конце произнес довольно громко фразу - "кусок говна". Люди вокруг понимающе заулыбались, а бомж на задней площадке недовольно хмыкнул и выкрикнул:- "Та дайте ему поработать"!» (с)
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Это ж скольно они деревьев зарезали?
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Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.

Это была самозащита!!
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Бнять, ГБР, под Киевом проверьте - Дымер там наверное уже тысячи гектаров вырубили - у вас под носом, бнять.
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А сколько парков в самом Киеве вырубывают под застройку!
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Парков вроде не вырубали, а вот зелёных зон ублюдки при власти вырубили море.
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И парки вырубают, и фруктовые сады, и леса, ... .
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Лесники-оборотни. Оборотни - потому, что не защищают, а уничтожают, при этом получают премии. И так во всех сферах экономики! Может ли правительство (любое, не обязательно Зе) успешно управлять экономикой, опираясь на оборотней?
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Невже цією справою має займатися ДБР? 6 мільйонів і 4 лісничих, це точно має займатися поліція, ну хай вже обласного рівня, але не ДБР. Ці мають займатися "Жолудьом" (рабіновичем), "Жириком", який погрожував знищити всю Україну і його чули не 1 млн, а 120 мільйонів мацкоовії і наші малороси, "портянкою", який не тільки погрожував, а і організовує реванщ по Майдану.... А ще про призначення якихось адвокатів без конкурсів і багато-багато чого іншого.
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Смішний ти дядько. А для кого вони ріжуть той ліс? Ну не для себе.
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Любое нарушение закона связанное с большими деньгами ведет к депутатам.
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