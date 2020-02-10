 Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны". ФОТО

Об этом Рабинович написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Раде пауза. Внуку у дочки в Москве-3 года. Решил поехать. Я был за эти годы в Москве несколько раз, но по одному маршруту: аэропорт -встречи-аэропорт. А тут смог и детей проведать и просто погулять. Прошелся по Центру, взглянул на мавзолей (почетного караула нет). Посмотрел ГУМ. Холодно! Люди очень благожелательны. Когда узнают,что из Украины-еще больше. Еще раз убедился,что вражду раздувают искусственно. Будем все делать,что б вернулся мир и здравый смысл", - заявил политик.
такое ощущение шо им медведчук зарплату платит
Дальше можно не продолжать - и так понятно, что эта мразь в Раде наголосует.
Просто касапские мрази пытаются нам привить СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ.
То Собчак героически клеймит у скабеевой, то в лифте на портрет ***** реагируют невежливо...
Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
А два бывших "беркута" за спиной - есть.
Запрет на въезд в Украину
В 1999 года СБУ запретила Рабиновичу въезд в страну сроком на 5 лет. Его, как гражданина Израиля, подозревали в «деятельности, наносящей значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны». СМИ сообщали, что якобы Рабинович раскрыл информацию о продаже Украиной оружия Югославии, несмотря на международное эмбарго.
Будет в Украине одним ХИТРОДЕЛАННЫМ ЕВРЕЕМ МЕНЬШЕ 😀😀😀
вот у нас этого не хватает, попробуй улыбнись кассиру в магазине - будут смотреть как не дебила. очень у нас люди угрюмые.
не знаю причем тут Мариуполь, я сравниваю Питер и Кишинев, другие места меня не волнуют
- Когда о нас говорят без восторга!
это ж надо, какая дичь - у этих дебилов в центре столицы вавилонский зиккурат с мумией! просто жесть! и куча наших дебилоидов стремится в этот абсурдный и дикий русский мир
А если бы какой-нибудь политик в СССР в 1942 году сказал бы, что немцы очень благожелательны, то чтобы с ним стало бы?
И это все на фоне призыва одного из политиков Германии, что столицу противостоящей страны надо сжечь напалмом!
мощі чЛеніна ...
- Какого Рабиновича?
- Любого Рабиновича.
Это выбор людей, извнините, если он кому-то не нравится.
Вот он твой "мир", верховный "слуга". Главное не стреляет ???
який щоправда вдає з себе українця.