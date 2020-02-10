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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Москва (2690) Рабинович (180) Россия (74885) Оппозиционная платформа - За життя (35)

 Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны". ФОТО

Соглава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович поехал в страну-агрессор Россию. Нардеп устроил себе прогулку по центру Москвы.

Об этом Рабинович написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде пауза. Внуку у дочки в Москве-3 года. Решил поехать. Я был за эти годы в Москве несколько раз, но по одному маршруту: аэропорт -встречи-аэропорт. А тут смог и детей проведать и просто погулять. Прошелся по Центру, взглянул на мавзолей (почетного караула нет). Посмотрел ГУМ. Холодно! Люди очень благожелательны. Когда узнают,что из Украины-еще больше. Еще раз убедился,что вражду раздувают искусственно. Будем все делать,что б вернулся мир и здравый смысл", - заявил политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я уже подал в суд на главу парламента, а теперь и на вас подам", - Рабинович угрожает судом главе комитета ВР Лубинцу за просьбу говорить на украинском языке. ВИДЕО

Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: Люди очень благожелательны 01
Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: Люди очень благожелательны 02
Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: Люди очень благожелательны 03

Источник: https://censor.net.ua/p3174815
 
 
 Топ комментарии
 
То курва там і залишайся у той Мацкві паскуда сепарська!
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Шоб ты падла...в этом мавзолее и остался !
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У него уже купленное на Масличной (Елеонской) горе - самое дорогое кладбище в мире, место стоит около 100 000 $. Согласно поверьям, в конце дней именно отсюда начнется воскрешение из мертвых, а тот, кто на нем похоронен, гарантированно попадет в рай. Там уже у Кало,мойского, Пинчука, Зеленских...все забито.
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Оно довыгобуется, что сгниет на помойке.
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Шоб ты падла...в этом мавзолее и остался !
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Отвратительное зрелище. В Израиле люди к Рабиновичу будут еще более благожелательные. Вопрос только -- что он делает в Украине?
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И наклонности у них говорят сами за себя- были РыгоАналами а стали ОПЗЖ оппыми.
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То курва там і залишайся у той Мацкві паскуда сепарська!
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СМИ: Власти Украины готовятся к переговорам с РФhttps://www.rosbalt.ru/world/2020/02/10/1827077.html о водоснабжении Крыма
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Когда узнают шо Рабинович ржут и тыкают пальцами. Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны" - Цензор.НЕТ 7747
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оно забыло добавить, кто по его мнению искусственно раздувает вражду....Первое место в Украине по манипуляциям и брехне так таки он!!!
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Рабиновича стоит благожелательно похоронить в кремлевской стене, не дожидаясь остывания тушки.
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Этот Рабинович - человек редкой омерзительности.
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характерна особливість осіб певної національності
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"вражду раздувают искуственно..." там где ты падло по площади лазишь сейчас там и раздувают вражду
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и куда СБУ смотрит?
такое ощущение шо им медведчук зарплату платит
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Переворот сознания....Эта мразь...Во время войны селфится у врага ? Как такое вообще сбу оценивает ? Каким нужно быть идиотом,шоб не понимать - что это чучело добра нам не хочет !
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Сдохни, сепарская жидовская морда!
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В Раде пауза. Внуку у дочки в Москве - 3 года. Решил поехать.

Дальше можно не продолжать - и так понятно, что эта мразь в Раде наголосует.
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Зюзя, звони Баканову, тут чорт Рабіновіч по Мацквє гуляє!
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Ничего невероятного в этом нет.
Просто касапские мрази пытаются нам привить СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ.

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последнее время активизировались в этом направлении. На ФБ, укр нет и тд.
То Собчак героически клеймит у скабеевой, то в лифте на портрет ***** реагируют невежливо...
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щоб ти вже, нарешті, біля того сраного члєніна назавжди влігся поц продажний
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Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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О чем вы говорите... У нас могут посадить только волонтеров!
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Почётного караула нет.
А два бывших "беркута" за спиной - есть.
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Дяка Зеленському, сєпари та колаборанти більше не мусять ховатися.
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Рабинович - это ФСБшник!!! его давным давно завербовали!
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20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Вышел из СИЗО спустя 9 месяцев.Во второй раз был арестован в начале 1982 года и вновь по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 10 февраля 1984 года приговорен Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет.В 90-тых создал фирму «Пинта» которая занималась торговлей металлом. Позже стал украинским представителем австрийской фирмы «Нордекс»,которая при содействии президента Леонида Кучмы стала эксклюзивным оператором по поставке в Украину российской нефти.

Запрет на въезд в Украину
В 1999 года СБУ запретила Рабиновичу въезд в страну сроком на 5 лет. Его, как гражданина Израиля, подозревали в «деятельности, наносящей значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны». СМИ сообщали, что якобы Рабинович раскрыл информацию о продаже Украиной оружия Югославии, несмотря на международное эмбарго.
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Це відкритий ворог України. Але кожного чекає своя доля, кожного по їх дії і заслузі.
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Тех, кто кушает мацу, все узнают по лицу!!

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Мир к нам вернется, когда такие как ты свалите отсюда к *********, и не вернетесь
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Если так Рабиновичу там хорошо, может его там и оставить ?

Будет в Украине одним ХИТРОДЕЛАННЫМ ЕВРЕЕМ МЕНЬШЕ 😀😀😀
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Эти благожелательные "люди"...- Пытали и расстреливали наших ребят. - Выкалывали глаза.Отрезали уши... Выходит - он соучастник и тайный почитатель этих палачей. - Мы с вами..Лично содержим это чмо - чтобы оно нам глаза выкололо ?
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Националисты ! Бандеровцы. - Разве он не заслужил смерть ?
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Агент КГБ с погонялом _ "Жёлудь"ездил получать очередное звание! Куда смотрит СБУ? Когда эта блевотина опять сядет на нары?
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Это всё- звенья одной цепи. "Слуги" с их подлейшими постоянными приколами, теперь вот этот выполз. Я знаю: безнаказанность, в итоге- приводит к беспределу. Вот эти бесы его и приближают, по мере сил своих.
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тоже заметил такое, правда я в Питере был, там люди получше чем в Москве - не так сильно испорчены деньгами. поразило, насколько россияне культурные и доброжелательные.
вот у нас этого не хватает, попробуй улыбнись кассиру в магазине - будут смотреть как не дебила. очень у нас люди угрюмые.
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Та шо ви говорыте??? Даже в Мариуполе, где угрюмых людей более чем где-то, на порядки, как-то не смотрят на меня, как на дебила, когда я улыбаюсь кассиру. Кстати, я почти всегда- улыбаюсь, особенно широко, если тётя симпатичная.
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то что есть говорю
не знаю причем тут Мариуполь, я сравниваю Питер и Кишинев, другие места меня не волнуют
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Так надо было ЭТО указать! Бо ваш флажок- это вовсе не указатель.
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а ты наклеечку "Я ЗА ЗЕ!" со лба сними, сразу отношение поменяется
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о, вата подъехала. залазь в спам, дорогой! что ты тут сидишь, как у себя дома
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була б гарна спроба, гебнявий, та луб'янкою за милю тхне
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Не впускайте его обратно, пусть себе сидит, там где ему очень нравится
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Курва маланская, что тут еще скажешь!
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- Рабинович, как вы понимаете антисемитизм?
- Когда о нас говорят без восторга!
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Если мне случается изредка приезжать из Петербурга в Москву, я себя чувствую в совершенно чуждой для себя враждебной агрессивной среде. Такого ощущения нет ни в Таллинне или Хельсинки, ни в Копенгагене или Амстердаме, ни в Мюнхене или Цюрихе, ни в Мадриде или Лиссабоне.
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НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЧТО У НЕГО УКРАИНСКОГО, КРОМЕ ПАСПОРТА?
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подзарядился у зиккурата
это ж надо, какая дичь - у этих дебилов в центре столицы вавилонский зиккурат с мумией! просто жесть! и куча наших дебилоидов стремится в этот абсурдный и дикий русский мир
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В 1942 году никто из политиков СССР не ездил в Германию и фотографироваться на фоне Рейхстага. А если и ездил, то известно кем он стал бы.
А если бы какой-нибудь политик в СССР в 1942 году сказал бы, что немцы очень благожелательны, то чтобы с ним стало бы?
И это все на фоне призыва одного из политиков Германии, что столицу противостоящей страны надо сжечь напалмом!
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якби вони тебе підвісили за яйця, чмо, я б повірив у їх доброзичливість
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саме головне то мавзолей...
мощі чЛеніна ...
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Нарід, ти помітив як вся сєпарня перестала боятись? як ви думаєте чому так сталось?
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він не помітив. "главноє што марадьора убралі, как жє я єво нєнавіжу"
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Местечко рядом с иЛьичом не застолбил, ****? Я не антисемит ни разу... но тварь редкая, кто б ему рожу поправил - ей-ей руку пожал бы.
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- Вам грустно? Выберите президентом Рабиновича.
- Какого Рабиновича?
- Любого Рабиновича.

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Жиденыш путлеровский. Его противная жидовская рожа заменяет рвотное средство. Зеленский будет в старости такой же красивый, если доживет.
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Чего так все кипятятся? А-то мы раньше не знали, что ОПЗЖ чуть более, чем на 100% состоит из кремлевской агентуры? Или тех, кто голосовал за Зеленского не предупреждали, что его победа равносильна реваншу рыгов и приведет к разрушению государственности Украины и попаданию ее в орбиту Кремля? Разве им не говорили, что единственная патриотичная и проукраинская сила, доказавшая это своими делами "Европейская Солидарность"? Из-за чего тогда сыр-бор?
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Люди послушали это и БОЛЬШИНСТВО выбрало ОПЗЖ, а не ПЕС.
Это выбор людей, извнините, если он кому-то не нравится.
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Вот это и пугает патриотов. Они, эти 73%, обо всем знали.
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Молодежь страну покидает, а эти уроды под..йловские украинское небо коптят. П..дец.
Вот он твой "мир", верховный "слуга". Главное не стреляет ???
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Кому и сколько заплатить, чтобы его назад не пускали?
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Кива, а ты чего еще не в москве и не фоткаешься на красной площади?
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И что, к этой жидовской твари, нет вопросов ни в СБУ, ни в ГБР, ни в НАБУ...!?
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от скажіть. чому кацапня має вороже ставитись до єврея - малороса ?
який щоправда вдає з себе українця.
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Москва - единственное в мире место, в котором главная площадь страны - центральное кладбище. Культ мёртвых. Это даже не язычество. Эта дичь ещё более дремучая. Фотографии, типа: Я на фоне выставки мумии сумасшедшего сифилитика.... Дикари - с!
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вот в этом и заключается разница жидов от евреев. Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: "Люди дуже доброзичливі" - Цензор.НЕТ 5892
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Так оставайся. Хватит срать в Украине.
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Могилку себе покупал в стене или у стены? Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: "Люди дуже доброзичливі" - Цензор.НЕТ 3858
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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