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Все про:Киев (18553) наркотики (1666) Нацполиция (10881)

 Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изъятые наркотические вещества направлены на проведение экспертизы. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали мужчину за хранение и сбыт наркотиков.

Во время санкционированного обыска в доме мужчины обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 2 млн грн.

42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 01
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 02
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 03
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 04
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3174749
 
 
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опять полицаки лоханулись, ведь це был стратегичний резерв кабмина. рады и ОП на случай непредвиденных ситуаций
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Семена каннабиса ТГК в контролируемых количествах не содержат. Потому их сразу от общего веса минусуйте. Ну а в остальном, воно то так шо конєшно, потому шо шо ж.
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где наш Охара? - вот он расстроиться - спалят ведь))))))))
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Более 80 кг колбасы на сумму около 2 млн грн обнаружили у пенсионера в Киеве, - Нацполиция.
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Чтобы Аваков остался , полиции ( а не только СБУ ) необходимо хоть что-то конфисковывать у наркоторговцев. Мукачево патрулировать , иммитируя бурную деятельность .А вот игровые салоны жалко , серьезные прибыли потеряли ,по всей стране тысячи точек.
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