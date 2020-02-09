EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3584  156
Все про:пенсионеры (662) Пенсионный фонд (361) пенсия (1881)

 В Украине 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен, - ПФ. ИНФОГРАФИКА

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3082,98 грн.

Такие данные обнародовал Пенсионный фонд на facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инфографике, 75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту. Им в среднем выплачивают 3064 гривны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"

Еще 12,8% пенсионеров получают помощь от государства по инвалидности. Средний размер пенсий в этой категории - 2641 грн.

5,7% от общего количества стали пенсионерами в связи с потерей кормильца. В среднем они получают 2916 гривен в месяц.

Наименее многочисленные категории пенсионеров - за выслугу лет (5,4%, средний размер выплат 4500 грн) и социальные пенсии (0,7%, 1644 грн).

Из общего числа пенсионеров 2,6 миллиона продолжают работать. Если учесть все категории, средний размер пенсии в Украине - 3082,98 грн.

Также читайте: "Я бы предложила ему продать мозги!": ВВС пообщалось с пенсионеркой Колючей, которой "слуга народа" Брагар предложил продать собаку

В Украине 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен, - ПФ 01

Напомним, по данным Минсоцполитики, 70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума. Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3083 гривны.

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. При этом дети - 15,4% или 5,756 тыс. чел., люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6% или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.

Источник: https://censor.net.ua/p3174688
 
 
 Топ комментарии
 
Чому так мало? Пенсія судді 41 тисяча гривень плюс нормальна пенсія 2 тисячі гривень, отже середня по їх методиці 21, 5 тисяч гривень?
 показать весь комментарий
 
Средний размер пенсий? Это кто-то ест филе , а кто-то грызет обглоданные кости, но в среднем они все едят мясо....
 показать весь комментарий
 
Один сьедает 2кг колбасы в День , а другой Ничего, в Среднем Они едят по 1 кг.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
по инвалидности минималка 1670 какие нахер 2600?
 показать весь комментарий
 
 
Т.н реформы Порося вместе с Кролем и Геморойсманом вытолкнули миллионы украинцев на зароботки. С чего платить ????
 показать весь комментарий
 
 
С тех у кого хватило оптимизма остаться.
 показать весь комментарий
 
 
В соседней Молдове средний размер пенсии 108 долларов , это меньше чем в Украине .
 показать весь комментарий
 
Но у вас и жизнь дешевле, вы за коммуналку такие сумасшедшие деньги не платите, исходя из того, что кроме виноградников, у вас больше ничего нет.
 показать весь комментарий
 
 
Когда Юлька стала премьером, пенсионную реформу она начала с пенсий Президентов. Кучме, к примеру, она её урезала до 2000 гр. в то время как зарплаты были 100 - 200 гр. Помню, как Кучма в экран телевизора плакал, что ему не за что жить...😆. Это правда продолжалось недолго, но народу понравилось. Побольше бы таких реформ.
 показать весь комментарий
 
 
Можно проверить легко по Кучме. В 2008г его дочка, жена Пинчука купила в Лондоне аппартаменты за 168 мил дол. Рекорд того года по продаже недвижимости. Побил рекорд Абрамович в 2012 г---купил там же за 212 мил дол. Такой вот портрет Дориана Грея. Шутка!
 показать весь комментарий
 
 
Да, многое недоработано. Но можно внести законопроэкт, согласно которому каждый Президент, по окончании своей каденции, должен платить пенсию государству.
 показать весь комментарий
 
Это в реале очень сильная тема и проблема. Слишком много упустили за 28 лет здесь, и не только. Мы провалили всё. Громадные деньги ушли в офшоры. Их не вернёшь уже.
 показать весь комментарий
 
 
Дориан понимаешь страшно то что кучмостар мультик причём дважды плюс мультик его зять плюс мультик его внебрачник ахмед Во сила скажи да, ну разве что назарбаю и пукину проигрывает по снг
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе скажу, что Юлька всем бы высокопоставленным урезала,кроме себя и не в обиду, а если ещё наш товарищ форумчанин "5 копеек" прочитает мой комент, то будет точно обида В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 623
 показать весь комментарий
 
 
Я здесь давно, как то пытался порохоботов с зебами мирить, потом понял что бесполезно правда они должны усвоить два правила, первое что у нас демократия и второе что враг общий кремль , друзей правда не завожу бо в лицо не видел ,но пятак где то не плохой парень да и ты тоже В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 9665
 показать весь комментарий
 
 
Таки да, народу сподобалось і він обрав Шапкокрада, бо Юлька вароффка. Тепер нехай не скиглять.
 показать весь комментарий
 
Ну, тогда бы Юлька уехала в Ростов. У нас нет разницы за кого голосовать. Прикоснувшись к "золотому унитазу" каждый кандидат превращается в Януковича.
 показать весь комментарий
 
 
Вот что-что, а расходы и пенсии в свою пользу ПФ научился считать. В этом направлении ПФ с кооммунальщиками вполне может поспорить.
 показать весь комментарий
 
 
Уж лучше бы они помалкивали! Без малого 4 года тому назад оформил пенсию - 2111 гр. За прошедшие годы не добавили ни гроша. Инфляция съела больше половины.. Ну, и кой черт мне эта "средняя" пенсия?
 показать весь комментарий
 
 
Я уже это слышал, кто-то ест мясо, кто-то капусту, в среднем мы все едим голубцы, очень удобно таким образом подводить статистику и самое главное, так делали все правительства до сегодня и нынешнее в том числе.
 показать весь комментарий
 
 
И все же "классная" в Украине за 29 годков сложилась ситуация на счет з/п и пенсий, при том, что цены на товары, как в Европе, а зачастую намного выше... Феодализм в чистом виде.
 показать весь комментарий
 
 
Напомню вам, что 29 лет тому назад самИх товаров просто не было. И с едой большие проблемы. То был не феодализм, как выразились, а окончательная жо..а коммунизму (развитому социализму). Цените то, что можно пойти в магазин и практически все купить.
 показать весь комментарий
 
 
Талановиті ікомізди. Тільки поясніть, чому мусор або СБУ-шник може в 40 років підти на пенсію , а нейрохірург - ні.
 показать весь комментарий
 
 
Очень много вредных профессий, только почему то не у всех год за два идет.
 показать весь комментарий
 
 
Парадокс якийсь... Може хтось більше перетрудився, або психологічне навантаження більше було рішалово-рішать.
 показать весь комментарий
 
 
Иногда обидно, что есть такие, что стажа почти нет, а пенсия 3-4 тысячи, а у других стаж до 40 лет, а пенсия минимальная.
 показать весь комментарий
 
 
Так отож. Я вже не рахую всю нікчемність, яка на другій, третій лінії з"їздила в АТО на пару тижнів і оформила собі УБД.
 показать весь комментарий
 
 
Включи мозг, это есть в каждом государстве, 25-27 лет службы на государство, нелегкой службы и они это заслужили.
 показать весь комментарий
 
Я з імбецилами навіть розмовляти не хочу. З 13 років пішли на службу щоб в 40 на пенсію?
 показать весь комментарий
 
По медицине там только рентгенологи идут раньше. И те кто работает в радиологических отделениях(онкология), женщины там могут уйти в 45 лет. Уже точно не скажу, при том что проработали там 15 лет. Раньше при совдепии даже носили дозиметры при себе на работе. Считывали вредность. Но такие к 60 годам часто уходили из жизни---не все конечно.
 показать весь комментарий
 
Ви все правильно написали. А ті ж Чорнобильці, шахтарі (дамбвабські правда самі лізли в аварійні копанки, що б руда гнида собі віллу купила), хімічні підприємства, важка металургія. А от на спецпенсії у нас тільки мусора, прокурори і судді.
 показать весь комментарий
 
Пока существует пенсионная минималка-1638 грв., вам врунам никто не поверит.
 показать весь комментарий
 
 
С января вроде к минималке накинули 30гр примерно.
 показать весь комментарий
 
Ну навіщо брехати людям , які ці пенсії і отримують ?! Відніміте т.н. " пенсії " ,що виплачують собі судді , прокурори , держслужбовці високих рангів , тощо , що осталось , поділити на кількість простих пенсіонерів ( не меньше 80% ) і отримаєте від 1700 до 2500 гр. Народ , подивітеся , самі собі брешуть і в це самі вірять ?!
 показать весь комментарий
 
 
В Украине 11,3 млн потребителей, потребности которых неудовлетворены, это только пенсионеров, которые готовы участвовать в росте экономики как потребители. И это только пенсионеры. И няня им не нужна. Вот только их потребности ограничены маленькой пенсией, что не позволяет полноценно участвовать в росте экономики.

А есть ещё потребители в виде кабмина, дипутатов, госслужбы и других видов власти - тоже пенсионеры, только их пенсия называется зарплатой, и несоразмерно большая. В экономике они тоже принимают участие только как потребители, правда их зряпенсии для развития экономики используются в меньшей мере. Так отчего же такая большая у них эта пенсия? И работа не вредная, и пользы никакой.
 показать весь комментарий
 
Єдина проблема пенсійного фонду - зарплатня у конвертах, яку платять не обліковану для податкової. Якщо драконівськими методами вивести зарплатню з тені, то вистачить і пенсійному фонду, і від МВФ кредити вже не потрібно буде брати. Але, це не потрібно ні кому. І слуги народу все частіше говорять взагалі про відміну пенсій у майбутньому.
 показать весь комментарий
 
 
да это бред. Солидарная система - это вообще фуфло, лапша на уши.
Компании платят в конвертах только потому, что рабочие боятся потребовать официальную зарплату, а государство их в этом не защищает. Т.е. у работников нет возможности показать свое достоинство, что ли.
 показать весь комментарий
 
Вихід на поверхні. Якщо скасовувати солідарну систему, то робити накопичувальну. Але, люди повинні мати можливість накопичити собі, встигнути накопичити. Тобто, це можливо, якщо умовно завтра зробити чіткий розподіл. Ті, хо починають свій трудовий шлях, умовно з 18 років (умовно з 2022 року) - всі 100 відсотків вже мають накопичувати собі особисто у фондах (або у банках особисто). Решта, хо не встигне за життя накопичити, вибачте, держава всеж таки буде зобовязана забезпечити їх пенсіями, бо такий був суспільний договір, і так, це геморой, звісно для влади, бо зобовязані, інакше буде суспільний вибух.
 показать весь комментарий
 
 
Видел я людей ,которые прилично получали в конвертах когда работали , а потом горько плакали при выходе на пенсию . .
 показать весь комментарий
 
Так называемая электронная перепись склеилась с так называемой усреднёнкой расчета пенсий. В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 6801
Порох доплачивал бедноте получавшей минималку одноразово в размере двух месячных выплат.Бубочка, кондом зелёный,отменил. Жуй те!
 показать весь комментарий
 
Пусть объяснят,что это за выродок такой соц.пенсия.Если государство даёт возможность выхода на пенсию,в 55,то значит человек выработал свой ресурс и значит на минимальную пенсию он заработал.
 показать весь комментарий
 
а в США после 10ти лет работы человеку выплачивают пенсию. Вот это, что ты написал - чушь.
 показать весь комментарий
 
Очень нравится,когда к нам "тулят" сша.Лучше объясни,что такое соц.пенсия?
 показать весь комментарий
 
А ты думаешь в США люди богато живут, потому что у них финсистема работает как в Украине? И близко так не работает. Украинскую систему можно выбросить на свалку вместе с её персоналом. А соцпенсия - она и в Африке пенсия - денежное пособие от Украины, чтоб не сдох. Это так считает украинская система.
 показать весь комментарий
 
Когда Порох решил заняться и пенсиями а не только зарплатами рост в (5 раз в гривнах или 1,5 в долларах) так сразу зе пришёл ну и 35 гривен в год рост 💪
 показать весь комментарий
 
так это не рост - инфляция быстрее такого роста. Это снижение.
 показать весь комментарий
 
..пенсии в "чувство" приведите, упыри дебильные..те кто числясь при совке "насальника" и тогда воровали, что шубы заворачивались и на пять поколений вперед...физиологически человек потреблять на пенсии одинаково должен, а не так, что один и тот же хряк или льошка всю жизнь в три горла жрать, а другой, работяга какой, еле концы с концами всю жизнь сводить, светв белого не видя...Майдан, напомню, за справедливость стоял...
 показать весь комментарий
 
 
Задокуа, тіпа? В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 4498
І шо тіпєрь з усім цим дєлать - знову повертать "доктор Смерть"?
 показать весь комментарий
 
в основном получают пенсию по 65 баксов... седьмой год злочинна влада при владі
 показать весь комментарий
 
Это что кретины решили похвалится или что ну что за уроды сплюсовать нищенскую пенсию простых пенсионеров с пенсиями судей прокуроров президентов ВВЕРХ ЦИНИЗМА И ПОДЛОСТИ ЧТОБ ВЫ ТАК ЖИЛИ НА 2000 ГРН ВСЮ ЖИЗНЬ как живет основная часть пенсионеров УРОДЫ НАШЛИ ЧЕМ ХВАЛИТСЯ ДЕГЕНЕРАТЫ В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ - Цензор.НЕТ 7744
 показать весь комментарий
 
Количество работающих в Украине будет уменьшатся, а количество пенсионеров только через 10-20 лет уменьшится, если их раньше законами не уничтожат.
 показать весь комментарий
 
На хрен мне твой средний размер пенсии, когда у меня пенсия 1700 грн., и что, мне от этого легче, что средний размер пенсии 3000 грн.?
 показать весь комментарий
 
Думаю, что министры, которым нужна резиновая няня, чтобы думать, тебе не помогут.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх