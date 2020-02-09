 В Украине 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен, - ПФ. ИНФОГРАФИКА

Такие данные обнародовал Пенсионный фонд на facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инфографике, 75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту. Им в среднем выплачивают 3064 гривны.

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Еще 12,8% пенсионеров получают помощь от государства по инвалидности. Средний размер пенсий в этой категории - 2641 грн.

5,7% от общего количества стали пенсионерами в связи с потерей кормильца. В среднем они получают 2916 гривен в месяц.

Наименее многочисленные категории пенсионеров - за выслугу лет (5,4%, средний размер выплат 4500 грн) и социальные пенсии (0,7%, 1644 грн).

Из общего числа пенсионеров 2,6 миллиона продолжают работать. Если учесть все категории, средний размер пенсии в Украине - 3082,98 грн.

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Напомним, по данным Минсоцполитики, 70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума. Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3083 гривны.

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. При этом дети - 15,4% или 5,756 тыс. чел., люди раннего работоспособного возраста (15-24 года) - 9,6% или 3, 584 млн чел., основного трудоспособного возраста (25-54 года) - 44,1% или 16, 458 млн чел., зрелого (55-64 года) - 14,1% или 5,243 млн чел., пожилых людей (65 лет и старше) - 16,8% или 6,248 млн чел.