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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:тюрьма (664) Ивано-Франковская область (407) Малюська Денис (42)

 "Достаточно приличный уровень", - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська 9 февраля проверил Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Впечатления: достаточно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива - отсутствуют смесители, шланги для душа, потечет из трубы, за то и благодарить.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби". ВИДЕО

Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием.

Традиционно слишком много тех, чье пребывание в СИЗО затянулось (до 3 лет).

Также традиционно пожизненники находятся в более-менее приличных условиях. Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом.

Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания. Один из собеседников попал в тюрьму в 25-летнем возрасте. Сейчас ему уже 45. Сочувствие сдерживает лишь осознание того, что за плечами каждого из них не менее 2 трупов.

Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

Питание стандартно не очень, но точно есть", - сообщил министр.

Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 01
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 02
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 03
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 04
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 05
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 06

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Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 07
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 08
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 09
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 10
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 11

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Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 12
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 13
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 14
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 15
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 16

Читайте: "Лучше создать там музей", - Малюська о планах насчет Лукьяновского СИЗО

Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 17
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 18
Достаточно приличный уровень, - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине 19

Напомним, министр юстиции Денис Малюська каждое воскресенье посещает одно из учреждений пенитенциарной системы. Так, 19 января он был в Лукьяновском СИЗО, 26 января - в одном из СИЗО Одессы, а 2 февраля - колонию в Бердичеве.

Также читайте: Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст

Источник: https://censor.net.ua/p3174674
 
   
 Топ комментарии
 
Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

...
Аж самому стало цікаво. Якщо це було б інтересом одного довічно убуцигарненого - то таке... може, на волі був пристрасним фанатом авто. Але якщо це типовий для них інтерес, тут вже цікавіше.
Згадуючи повість Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка", я б звернув увагу на адміністрацію - чи не мутять вони якісь темні справи, залучаючи до цього в'язнів в обмін за послаблення режиму та інші піченьки? (хто не пам'ятає - герой повісті, довічно ув'язнений юрист Ендрю Дюфрейн, у тюрмі знаходить застосування своїм знанням: спочатку допомагає охоронцям заповнювати податкові декларації, а потім його помічає начальник тюрми і залучає до своїх фінансових махінацій в обмін на привілеї та преференції, важливі для в'язня).
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С таким доступом с тюрем много лоховоза они в большинстве в сговоре на долю администрации.В интернет куча видео как они работают.Без ведома администраций колоний фиг бы они сидели сутками на телефоне и в нете.
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

А что тут понимать?Схема стандартного развода Копируют объявление.Ставят ниже цену и просят потом задаток и гудбай.Такие лоховозы подшконарные звонят по кредиткам под видом банка.Вопрос скорее к администрации что позволяет такие вещи.
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Этот Малюська уже гонит волну перед собой. Все уже приготовились. Дальнейший туризм не имеет смысла. Вот то, что он увидел вначале - так оно везде.
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Фото, где у малюски руки за спиной, нужно подписать "Малюська попал в тюрьму" и во все газеты! Бо это правда "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 9229
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2 сентября 2018 года сотрудник департамента по реализации национального превентивного механизма секретариата Уполномоченного по правам человека и общественный монитор посетили Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12 . Как сообщается, по результатам визита было выявлено, что администрация учреждения не обеспечивает осужденных жилой площадью в соответствии с нормами.
По результатам визита в Министерство юстиции будет направлено отчет с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению.
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

...
Аж самому стало цікаво. Якщо це було б інтересом одного довічно убуцигарненого - то таке... може, на волі був пристрасним фанатом авто. Але якщо це типовий для них інтерес, тут вже цікавіше.
Згадуючи повість Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка", я б звернув увагу на адміністрацію - чи не мутять вони якісь темні справи, залучаючи до цього в'язнів в обмін за послаблення режиму та інші піченьки? (хто не пам'ятає - герой повісті, довічно ув'язнений юрист Ендрю Дюфрейн, у тюрмі знаходить застосування своїм знанням: спочатку допомагає охоронцям заповнювати податкові декларації, а потім його помічає начальник тюрми і залучає до своїх фінансових махінацій в обмін на привілеї та преференції, важливі для в'язня).
 показать весь комментарий
 
 
С таким доступом с тюрем много лоховоза они в большинстве в сговоре на долю администрации.В интернет куча видео как они работают.Без ведома администраций колоний фиг бы они сидели сутками на телефоне и в нете.
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Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))

А что тут понимать?Схема стандартного развода Копируют объявление.Ставят ниже цену и просят потом задаток и гудбай.Такие лоховозы подшконарные звонят по кредиткам под видом банка.Вопрос скорее к администрации что позволяет такие вещи.
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Як я власне й написав вище. Без відома адміністрації такі речі не робляться.
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Саме так.Тільки чомусь Малюску це не відомо, або дурня клеїть).
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Чомусь ця малюська нагадує баклана на першій ходкі...
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Баклан Малюська уже выбрал себе ХАТУ ?
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Его сразу там определят на парашу. Он же любит посидеть,скрестив свои ласты.))
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Малюські личить ця локація - вона наче для нього облаштована.
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Немцев в Стране и в Городе не хватает!
...они бы всю эту говень в момент закрыли, а сидельцев распустили бы по домам -- как инвалидов, пострадавших от Государства!
-- сам присаживался -- и там и тут... -- за общий базар и личные впечатления отвечаю! *)
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