 "Достаточно приличный уровень", - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Впечатления: достаточно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива - отсутствуют смесители, шланги для душа, потечет из трубы, за то и благодарить.
Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием.
Традиционно слишком много тех, чье пребывание в СИЗО затянулось (до 3 лет).
Также традиционно пожизненники находятся в более-менее приличных условиях. Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом.
Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания. Один из собеседников попал в тюрьму в 25-летнем возрасте. Сейчас ему уже 45. Сочувствие сдерживает лишь осознание того, что за плечами каждого из них не менее 2 трупов.
Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))
Питание стандартно не очень, но точно есть", - сообщил министр.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська каждое воскресенье посещает одно из учреждений пенитенциарной системы. Так, 19 января он был в Лукьяновском СИЗО, 26 января - в одном из СИЗО Одессы, а 2 февраля - колонию в Бердичеве.
По результатам визита в Министерство юстиции будет направлено отчет с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению.
...
Аж самому стало цікаво. Якщо це було б інтересом одного довічно убуцигарненого - то таке... може, на волі був пристрасним фанатом авто. Але якщо це типовий для них інтерес, тут вже цікавіше.
Згадуючи повість Стівена Кінга "Втеча з Шоушенка", я б звернув увагу на адміністрацію - чи не мутять вони якісь темні справи, залучаючи до цього в'язнів в обмін за послаблення режиму та інші піченьки? (хто не пам'ятає - герой повісті, довічно ув'язнений юрист Ендрю Дюфрейн, у тюрмі знаходить застосування своїм знанням: спочатку допомагає охоронцям заповнювати податкові декларації, а потім його помічає начальник тюрми і залучає до своїх фінансових махінацій в обмін на привілеї та преференції, важливі для в'язня).
А что тут понимать?Схема стандартного развода Копируют объявление.Ставят ниже цену и просят потом задаток и гудбай.Такие лоховозы подшконарные звонят по кредиткам под видом банка.Вопрос скорее к администрации что позволяет такие вещи.
...они бы всю эту говень в момент закрыли, а сидельцев распустили бы по домам -- как инвалидов, пострадавших от Государства!
-- сам присаживался -- и там и тут... -- за общий базар и личные впечатления отвечаю! *)
Для простих смертних