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Все про:задержание (5583) Закарпатье (1709) Нацполиция (10878) стрельба (2588)

 Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом". ФОТОрепортаж

На Закарпатье в субботу, 8 февраля, сотрудники правоохранительных органов провели специальную операцию, в результате которой были задержаны семь человек из преступной группировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Закарпатской области.

"При задержании мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек ... Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом", - говорится в сообщении.

Задержание банды произошло в с. Нижние Ворота. По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

Отмечается также, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.

Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 01
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 02
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 03
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 04
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 05
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 06

Следственно-оперативные действия продолжаются.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что, вероятно, эта преступная группировка связана со стрельбой в Мукачево, произошедшей 7 февраля. Тогда два человека были ранены.

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Источник: https://censor.net.ua/p3174642
 
   
 Топ комментарии
 
Іспанський ФК"Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.


Ліваки назвали його "нацистом" через підтримку українських військових у АТО/ООС.



Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом" - Цензор.НЕТ 9702
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Представники банд, які контролюють Закарпаття, сидять у місцевій та центральній владі. А ті, кого пов'язали просто якісь "залітні".
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Совершенно точно! Это классика. Руками полиции, СБУ, ДСР убираются конкуренты. Так всегда действует мафия сросшаяся с государством.
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проклятые расхитители социалистической собственности!
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Представники банд, які контролюють Закарпаття, сидять у місцевій та центральній владі. А ті, кого пов'язали просто якісь "залітні".
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Хотели ребятки у Балоги город отжать, не расчитали, что тот попросит презика ввести нацгвардию.
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Совершенно точно! Это классика. Руками полиции, СБУ, ДСР убираются конкуренты. Так всегда действует мафия сросшаяся с государством.
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То есть, в регионе ничего изменится и новость ниочем.
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Хорошая операция...
Надеюсь, и в остальных регионах так будет...
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Іспанський ФК"Райо Вальєкано" отримав покарання від національної федерації за образи фанатами українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулі.


Ліваки назвали його "нацистом" через підтримку українських військових у АТО/ООС.



Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом" - Цензор.НЕТ 9702
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класс, но если хотели установить контроль над регионом, значит перестрелка была с теми, у кого они хотели отобрать этот контроль..., менты, как всегда стали на захист "своих", потому что свои бандюки всегда ближе и понятнее...
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Свои менты у банкдюков на Закарпатье, свои прокуроры и мэры
С Закарпатьем никто не может справиться
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Ні хто не годенПоліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 231 ну нашо дурниці кажеш, пи* дец закарпатська Коза Ностра, ні хто не годен нич вчинити бо усі щось мавуть з такої ситуації..."С Закарпатьем никто не может справиться" Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 9493
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"контроль за регионом"....?????А,что полиция до этого не знала и не ведала,что такая группировка существует?Или до этого они были"своими"подконтрольными,а тут решили без ведома сАБакова полезть не в "свою тему"???
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Расстрел через повешение, как в Беларуси, или в Белоруссии или в Белору.. короче какаразніца
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А сАБаков у Бубочки все числится одним из самых продуктивных министров и главное наверное.......честным))
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Майже рік, як "нова влада стала" не бачили і рапотом побачили.
Таке відбувається під кришуванням ментів в кожному місті, але всі на це закривають очі.
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А что за две полоски, на "Гелике", на бампере? У нас такие встречаются на тачках, но это в случае, если в тачке- военные. Хотя, тачка может выглядеть вполне гражданской.
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ці бандюки - під прикриттям Правого сектору.... вірніше, під маркою "ПС".
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Хе-хе !Мукачівські бандюки красиво злили львівських своїм мєнтам !
Жадность фраєра сгубіла !
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негуманно так тримати людей взимку на асфальті. Затримали - помістіть в комфортні умови. А так - то це тортури!
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Комфортные условия это для лугандонцев, а для этих нет.
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Да лучше бы завалили при сопротивлении -- зачем мучать босяков
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та обувка у них вполнє, як і тачки та пушки
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Семь человек планировали установить контроль над регионом.
Мощно.
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...развелось говна всякого немеренно по стране..валить их нах всех нужно без разбора за попытку воор. сопротивления Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном" - Цензор.НЕТ 4674 ....
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Это что за преступление такое - контроль над регионом?
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Я ти кажу є такий злочин, Віктор Іванович із Завидова не дасть збрехати))
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Пасаны на джипах с оружием, думали шо перцы, а оно вон как вышло - мордой в асфальт и получается шо ты никто и зовут тебя никак.
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НЕЕТЬ ,
Просто в Закарпатье въезд через ущелье . А там пост полиции в Нижних Воротах .

Была бы это равнина - черта с два бы полиция сейчас пиарилась
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коли їх будуть відпускати, то не забудьте так само помпезно про це розповісти. з фотографіями щасливих родичів котрі на крутих тачках, з квітами зустрічають цих рекетирів.
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На посту Нижние Ворота все авто обязаны остановиться - знак СТОП
ТАК ШО ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ АВТО ОСМАТРИВАЮТ
И тут АВакос решил попиариться
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Кубик бронирован -- отдать разведке в АТО да и крузер туда же !!!
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Короче, как обычно: Увлекшись ультранацианалистическими идеями, культивируя превосходство белой расы, для дестабилизации обстановки, решили захватить контроль над регионом, а в дальнейшем и над всей Вселенной...
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Не случится так, что через пару дней сообщат, что это были учения, на которых силовики отрабатывали методы "задержания бандформирований в условиях горной местности ".)
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Они такие дураки ездить в чужой регион на повторные стрелки в засвеченном авто набитым оружием? Да да. Все порешалось в другом месте, но для граждан надо ж было когото повязать и показать полицию - вот и снарядили конвой из непонятно кого для картинки новостей.
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