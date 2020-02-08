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 В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины ликвидировала в Обухове (Киевская область) нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина, организованную бывшими полицейскими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. В месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 амфетамина. "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные автомобили.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 02

Смотрите: Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 03

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства", правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 млн гривен. Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, который находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 04

Смотрите также: Владелец спортклуба в Тернополе организовал бизнес по производству наркотиков. Разоблачена целая группировка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 05

Сотрудники спецслужбы задержали в нарколаборатории, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, трех участников группировки. Среди них двое организаторов - бывших полицейских.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 06

Также смотрите: Нарколабораторию с ежемесячным оборотом более 1 млн грн разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное следствие по ст. 207 Уголовного кодекса Украины. решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3174592
 
   
 Топ комментарии
 
А организовали они ее ещё на службе
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Как это знакомо "бывшие полицейские". Приказ об их увольнении Аваков наверное еще вчера подписал В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 188
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А организовали они ее ещё на службе
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Не могли сказать, что производят вакцину от корон-вируса. Скалецкая могла даже премию выписать В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 9181
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ты подумай шо теперь с 95 шапито будет творица, прям на лисапеде начнёт колбасить и взбодриться будет нечем, ну ничё мастершеф адского зелья сам подварит или допа младший поделится.
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Бывших ментов не бывает,и даже если они уже в ментуре не работают то остались связи,крыша и ментовские покровители которые я более чем уверен тоже кормились из этой лаборатории.
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Всі чекали від Обухова туалетний папір з портретом найвеличнішого лідера **********, а вони он шо...
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Как это знакомо "бывшие полицейские". Приказ об их увольнении Аваков наверное еще вчера подписал В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 188
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Аха. Ето те кто визжал что нельзя легализировать марихуану. Кстати бывших палюцейских не бывает. Они полюбому связаны и прикрываются действующими палюцейскими
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Не зря Аваков говорил, что нельзя люстрировать мусоров ато они пойдут в боевики и бандиты. Так что верните им ихние корочки и пускай дальше работают на защите народа и законов В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ - Цензор.НЕТ 3191
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Ящик шампанского, что не сядут! Немножко их помурыжат конечно, но будут они гулять по Обухову дальше. Вот увидите.
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" организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции, Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. В месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 амфетамина. "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные автомобили. ..."
БЫВШИХ МЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!!!! как у Высоцкого: если ты родился баобабом..... В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ - Цензор.НЕТ 4636
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вот и думай,лучше уволить полицейского и пустить на вольные хлеба - или оставить служить
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Точно бывшие?? Или на бывших списывают? Этот цирк для недоразвитых когда нибудь закончится? Я сейчас напишу фактаж - вы прочитайте и кто не заржёт - тот победитель!
" Бывшие мусора петуховича открыли лабораторию и начали работать НА СЕБЯ никому ничего не отстёгивая. Нынешние мусора петуховича ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛИ . Поэтому пришли нынешние мусора петуховича пришли арестовывать тех кто не прошёл атестацию - бывших мусоров петуховича ."
Ну как? Получилось? .Это финиш! Интересно на кого это должно быть рассчитано? Вы представляете насколько эта тупая мусорня а ля "быдло-петуховичи" считают тупыми нас всех ?
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