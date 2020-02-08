 Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ "Майорское" в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ходе визита заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с актуальной информацией о ситуации в зоне ООС.

Ганущак сообщил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения. Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима "Тишина" на отдельных участках разведения войск, где враг вел провокационные обстрелы.

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Кроме этого, делегация Дании посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком и условиями пересечения линии разграничения. Пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта въезда-выезда.

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